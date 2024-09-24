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Развлечения тест Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР

Эти десять хитростей знают только советские люди — тест для тех, кто застал СССР

Слова «лайфхак» тогда еще не придумали, а вот полезных советов — хоть отбавляй

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6 комментариев

Даже поклейка обоев не обходилась без своих хитростей

Сегодня в соцсетях можно найти сотни лайфхаков на любую тему. В советские годы даже такого слова не слышали, а уже делились полезными советами с друзьями и на страницах журналов. Мы выбрали десять хитростей, которые сегодня уже позабылись, а в СССР про них знала каждая хозяйка. Сможете узнать их все?

ТЕСТПройден 295 раз
1 / 10

В Советском Союзе колготки были в дефиците, поэтому их старались носить как можно аккуратнее и дольше. Но даже когда они приходили в негодность, дамы могли найти им применение. Для чего в хозяйстве использовали старые колготки?

  • Разрезали колготки и использовали как тряпочки для мытья посуды

  • Просыпали через колготки муку

  • Хранили в колготках лук

  • Ни для чего — просто выкидывали

2 / 10

Благодаря этой хитрости в СССР возвращали свежесть черствому хлебу. Что делали хозяйки с затвердевшей буханкой?

  • Черствый хлеб нарезали, замачивали в молоке и по минуте жарили с каждой стороны на сковородке

  • Черствый хлеб засовывали в полиэтиленовый пакет, завязывали и отправляли на батарею или на солнечное место

  • Хлеб отправляли на дуршлаг и пару минут держали над кипящей водой

  • От буханки просто отрезали все черствые куски и ели мякоть, а твердый хлеб шел на сухари

3 / 10

Зачем в Советском Союзе смачивали волосы сахарной водой?

  • Чтобы прическа дольше держалась

  • Для приятного сладковатого запаха

  • Для характерного блеска волос

  • Волосы никогда сахаром не смачивали!

4 / 10

В СССР даже воде из-под макарон нашли применение! После варки она идеально подходила для…

  • Чистки сантехники

  • Стирки кухонных полотенец

  • Удаления чернил с одежды

  • Подклеивания обоев

5 / 10

Если вы экономите воду — этот лайфхак подойдет и для вас. Ведь чтобы уменьшить расход в туалете, в СССР…

  • Выводили смыв ванны в бачок унитаза

  • Заклеивали часть отверстий в душевой лейке

  • Клали кирпич в бачок унитаза

  • Ничего из этого в СССР не делали

6 / 10

На кухне зачастую кирпичи отправляли в газовую духовку. А зачем?

  • На кирпичи удобно складывать посуду для готовки

  • Кирпичи превращали духовку в печь

  • Нагретые кирпичи потом вытаскивали и ставили в плохо отапливаемых комнатах

  • Некоторые блюда готовили без сковороды, прямо на раскаленных кирпичах

7 / 10

После готовки запах лука или рыбы с рук почти невозможно убрать! Но и тут в СССР проявили смекалку и использовали…

  • Говяжий фарш

  • Восковые свечи

  • Картофель

  • Ложку

8 / 10

Летом на пляжах в СССР было не протолкнуться: загорать у моря наши люди любили. Вот только беда — нос обычно очень быстро обгорал, а солнцезащитного крема в продаже не было. Как выходили из ситуации?

  • Надевали специальную шляпу с очень длинными полями

  • Клеили кусок пленки или газеты на нос

  • Мазали нос сметаной

  • Носили солнцезащитные очки с треугольником для носа

9 / 10

Современные мастера маникюра были бы в шоке, но в советские времена хозяйки специально царапали кусок мыла ногтями. Для чего они это делали?

  • Мыло защищало ногти от работы в саду

  • Запах мыла отпугивал насекомых

  • Мыло с царапинами лучше оттирало жир с посуды

  • Мыло помогало снять лак с ногтей

10 / 10

И последний вопрос — для чего хозяйки использовали детскую юлу?

  • Юлой закручивали волосы в локоны

  • Юла помогала сверлить отверстия в стенах

  • Из юлы получался отличный миксер

  • Юлой наматывали нитку в моток

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Комментарии
6
Гость
2 часа
Про кирпич это баян.В ссср не было счетчиков воды. Лей,смывай воду сколько захочешь.
Гость
1 час
Из колготок активно вязали губки для посуды. Так, что тест фигня.
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