Новый вирус может вытеснять другие инфекции Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Устойчивые к антибиотикам штаммы бактерии Klebsiella pneumoniae, от которых в Европе умирают люди, уже могут присутствовать в России. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, такие бактерии могут вытеснять другие инфекции. А так как болезни, вызванные Klebsiella pneumoniae, сложнее поддаются лечению, это создает условия для ее распространения.

«Она уже может и быть в нашей стране. Она (Klebsiella. — Прим. ред.) все больше и больше вытесняет другие болезни и занимает свою нишу. Вот в чем ее опасность», — объяснил Онищенко ТАСС.

Однако волноваться не стоит: в России уже разработали препарат, предназначенный для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, включая штаммы Klebsiella pneumoniae. Лекарство выйдет в оборот уже следующим летом.

«У нас есть препарат. Сейчас это препарат, который преодолевает антибиотикорезистентность, потому что Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшна, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам», — рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, препарат пока применяют только в некоторых медицинских организациях. Его используют для лечения послеоперационных пациентов с тяжелыми осложнениями, даже граничащими с септическими состояниями. Лекарство хорошо зарекомендовало себя.