Устойчивые к антибиотикам штаммы бактерии Klebsiella pneumoniae, от которых в Европе умирают люди, уже могут присутствовать в России. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, такие бактерии могут вытеснять другие инфекции. А так как болезни, вызванные Klebsiella pneumoniae, сложнее поддаются лечению, это создает условия для ее распространения.
«Она уже может и быть в нашей стране. Она (Klebsiella. — Прим. ред.) все больше и больше вытесняет другие болезни и занимает свою нишу. Вот в чем ее опасность», — объяснил Онищенко ТАСС.
Однако волноваться не стоит: в России уже разработали препарат, предназначенный для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериями, включая штаммы Klebsiella pneumoniae. Лекарство выйдет в оборот уже следующим летом.
«У нас есть препарат. Сейчас это препарат, который преодолевает антибиотикорезистентность, потому что Klebsiella pneumoniae не сама по себе страшна, страшны штаммы, которые устойчивы к антибиотикам», — рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам ученого, препарат пока применяют только в некоторых медицинских организациях. Его используют для лечения послеоперационных пациентов с тяжелыми осложнениями, даже граничащими с септическими состояниями. Лекарство хорошо зарекомендовало себя.
Напомним, ранее появилась информация, что опасная «супербактерия» Klebsiella pneumoniae стремительно распространяется в больницах стран Европы. Они всё чаще становятся причиной тяжелых внутрибольничных инфекций. По данным ECDC, с 2019 по 2025 год число заражений выросло на 72%. Отдельные разновидности бактерии демонстрируют полную невосприимчивость практически ко всем антибиотикам, включая препараты новейшего поколения.