Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест для интеллектуалов

Мы уже публиковали две части теста, где предлагали вам угадать, для чего нужны были забытые предметы из СССР. Сейчас предлагаем вам еще раз попробовать свои силы и проверить, как хорошо вы знаете атрибуты советского быта. Для этого внимательно посмотрите на эти предметы, которые мы нашли в ярославских антикварных лавках.
Для чего были нужны эти пять предметов?
По традиции, начинаем с простого. Что изображено на этом фото?
Легче легкого! Это — зажигалки
Может быть, фонарики?
Похоже на детские игрушки