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Развлечения тест Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест для интеллектуалов

Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Тест для интеллектуалов

Проверьте себя на знание принадлежностей из прошлого

1 079
2 комментария

Не все знают, зачем нужны были эти предметы

Мы уже публиковали две части теста, где предлагали вам угадать, для чего нужны были забытые предметы из СССР. Сейчас предлагаем вам еще раз попробовать свои силы и проверить, как хорошо вы знаете атрибуты советского быта. Для этого внимательно посмотрите на эти предметы, которые мы нашли в ярославских антикварных лавках.

ТЕСТПройден 454 раза
Для чего были нужны эти пять предметов?
1 / 5

По традиции, начинаем с простого. Что изображено на этом фото?

  • Легче легкого! Это — зажигалки

  • Может быть, фонарики?

  • Похоже на детские игрушки

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Тест Предметы быта СССР
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Комментарии
2
Гость
31 августа 2024, 08:42
На 4-м изображении не электробритва, а механическая заводная бритва.
Гость
31 августа 2024, 08:00
Привет бедолаги🔥Спасибо за тест❗️хорошо мозги поработали❗️Вы круть⚠️
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