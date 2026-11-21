С 20 ноября в Ярославской области стартовал сезон проекционных представлений. Местом действия выбрали дом № 8/10 на улице Кирова в Ярославле и кремль в Ростове Великом. На фасадах этих объектов можно будет увидеть световые шоу. Спектакли будут проходить ежедневно с 18 до 22 часов.
«На фасаде дома на Кирова зрители увидят несколько тематических сюжетов, посвященных истории Демидовского университета и театра имени Федора Волкова, а также динамические световые композиции. На стенах Ростовского кремля оживут световые проекции под музыкальное сопровождение», — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Он добавил, что в регионе также продолжится украшение знаковых зданий архитектурно-художественной подсветкой. Всего с 2022 года подсветка появилась примерно на 260 объектах Ярославской области. В этом году в Ярославле подсветка установлена на храме Андрея Критского в Красноперекопском районе, Провинциальном колледже, памятнике Федору Волкову на площади Волкова, зданиях на улице Свободы, 24 и Которосльной набережной, 46а. Завершаются работы по устройству подсветки памятника Святой Троице на Стрелке.