Световые спектакли будут идти каждый день Источник: правительство Ярославской области

С 20 ноября в Ярославской области стартовал сезон проекционных представлений. Местом действия выбрали дом № 8/10 на улице Кирова в Ярославле и кремль в Ростове Великом. На фасадах этих объектов можно будет увидеть световые шоу. Спектакли будут проходить ежедневно с 18 до 22 часов.

«На фасаде дома на Кирова зрители увидят несколько тематических сюжетов, посвященных истории Демидовского университета и театра имени Федора Волкова, а также динамические световые композиции. На стенах Ростовского кремля оживут световые проекции под музыкальное сопровождение», — рассказал губернатор Михаил Евраев.