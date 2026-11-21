Лейла Кодзоева — пластический хирург, основные направления — маммопластика и пластика женской интимной зоны Источник: Лейла Кодзоева

Хирургию принято считать мужской специальностью, но Лейла Кодзоева этот стереотип рушит вдребезги. Она пластический хирург, оперирует в нескольких городах, а пациентки приходят к ней с неожиданным запросом: «Сделайте, как нравится вам». Ей доверяют настолько, что не диктуют, какой должна быть грудь или интимная зона, — «вы доктор, вам виднее». При этом врач нередко отказывает в операциях, а с мужчинами она перестала работать вовсе: запросы оказались слишком неадекватными.

О том, как деревенская девочка, лечившая ягнят, стала востребованным хирургом, за что получила премию из рук Анфисы Чеховой и почему у врача нет права на брезгливость, — в материале NGS.RU.

«Я понимаю других женщин»

Первая специальность Лейлы Кодзоевой вовсе не пластика, а общая хирургия. В 2012 году она окончила НГМУ. Профессию Лейла любила, но экстренная медицина сделала свое дело: пришло выгорание. Врач начала искать себя в других направлениях и попала в пластическую хирургию: сначала в роли ассистента под руководством наставников, потом пошла в ординатуру, а после приступила к самостоятельной работе.

«На тот момент особенно интересными мне показались интимная пластика и маммопластика. Направления привлекают меня эстетически, мне нравится работать с тканью молочной железы. Как женщина я понимаю других женщин», — объясняет пластический хирург.

В пластике она с 2018 года. Сейчас работает на три города: Новосибирск, Москва, Астана.

«Когда появился третий город, я думала, что не потяну физически: перелетов очень много, минимум четыре-пять в месяц. Я боялась выгореть. Хотела просто попробовать, получится или нет», — рассказывает Лейла Кодзоева.

Лейла стала хирургом года по версии журнала FB. Награду ей вручила Анфиса Чехова Источник: Лейла Кодзоева

Но смена локаций сказалась позитивно: новые люди, новое общение, новая картинка — все вместе вдохновляет Лейлу на работу. В Москве она проводит от одной до двух недель в месяц, в Астане — около недели. Интенсивная работа не осталась незамеченной — Лейлу выбрали хирургом года по версии журнала FB.

«Ко мне обратились представители издания, предложили участие. Я как раз была по работе в Москве и согласилась. Не ожидала, что выиграю, — рассказывает Лейла. — Мне было особенно приятно получать награду от Анфисы Чеховой, она как человек мне очень импонирует. Я прямо растерялась, когда меня вызвали на сцену, даже дар речи потеряла».

«Мама мне это привила»

Любовь к медицине у Лейлы с детства. До пятнадцати лет она росла в деревне, семья держала огромное хозяйство. Бывало, что летом овцы и коровы приносили потомство прямо на пастбище. В общем стаде маленькие ягнята нередко получали травмы — на них просто наступали коровы. Плюс жара, инфекции и насекомые — малышей приходилось лечить. Чем Лейла и занималась вместе с мамой.

«Мама тогда мне это привила. И знаете, не было никакой брезгливости. Мама всегда находила какие-то мази: баночки, скляночки — всё у нее было. Она научила меня, как оказать помощь пострадавшим животным», — рассказывает Лейла.

Лейла начинала с педиатрии, но ушла в хирургию Источник: Лейла Кодзоева

О ветеринарии она не думала — сразу понимала, что хочет лечить людей. Засматривалась на стоматологию, но поступила на педиатрический факультет.

«По сути, я должна была лечить детей, но это оказалось не мое. Поэтому выбрала взрослое направление. На практике осознала, что хирургия мне по душе», — говорит Лейла и добавляет, что ее старшая сестра — тоже врач, она кардиолог.

«Я очень стесняюсь»

Когда женщина приходит к интимному хирургу, она находится в максимально уязвимом положении. Поэтому начинает Лейла не с осмотра, а с разговора. И жалобы зачастую произносят стыдливо, шепотом.

«Я стараюсь максимально расслабить пациента. Человек приходит в волнении и тревоге, сидит передо мной и забывает большую часть вопросов, которые хотел задать. Когда дело доходит до осмотра, некоторые признаются: „Я очень стесняюсь“. Я говорю: „Я тоже“ — и напряжение спадает. Важно вести разговор не с позиции врач–пациент, а как с подругой», — объясняет Лейла.

Далеко не сразу переходят к сути, а это сложности в половой жизни, отсутствие удовлетворения. В процессе выясняется, что часть этих проблем не физиологического, а психологического характера.

«Когда мы достигаем нужного уровня доверия, открывается вся правда. И мне гораздо проще понять проблему и разрешить ее. Позитивное отношение пациента — это уже 50% результата», — говорит врач.

Психология в медицине — отдельная история. В студенчестве Лейла и ее одногруппники отмахивались от этого предмета: мы же будем людей лечить, зачем нам это. Со временем появилось понимание, стало важно поговорить с пациентом, успокоить человека.

Стоимость услуг в направлении интимной и маммопластики начинается от 20–40 тысяч рублей и выше, до полумиллиона Источник: Лейла Кодзоева

Стеснение — отдельный вопрос. Многие пациентки, по словам Лейлы, просят, чтобы даже в операционной были только женщины. При этом стыдливость — черта поколения миллениалов, заметила хирург: пациентки постарше относятся к своему телу проще, у зумеров восприятие телесности тоже заметно отличается.

«Сделайте красиво»

Лейла Кодзоева против операций ради операций, процедур ради процедур и пустой траты денег. Если видит, что запрос неадекватен, прямо говорит: «Это нарушение анатомии, никто не будет рад результату — ни я, ни вы». Если желание у пациента остается, она отказывается проводить операцию: «Нарушить постулат „не навреди“ я не готова. Ищите другого врача».

У некоторых людей есть эталонное восприятие тела, навязанное социальными сетями или ИИ. В жизни дела обстоят совершенно иначе: женщин как с картинки очень мало. И все мы стареем, гравитация берет свое: лицо, груди, ягодицы опускаются.

«Нужно здраво относиться к изменениям. Вы думаете, пластические хирурги готовы стареть? Мы тоже хотим выглядеть красиво и ухожено», — пожимает плечами врач.

Лейла сегодня не только оперирует, но и обучает Источник: Лейла Кодзоева

Бывает, рассказывает Лейла, пациентки приходят с референсами: показывают, что именно они хотят получить. В закрытом телеграм-канале у нее много работ формата «до» и «после».

«Но большинство женщин просто говорят: „Сделайте красиво. Я знаю, что вы сделаете красиво“», — улыбается хирург.

При этом сложнее всего с грудью: есть анатомические особенности, против которых не пойти.

«Сделать грудь как у Анджелины Джоли мы не можем. Когда просят максимально сузить межгрудное расстояние, а пациентка — спортсменка с исходно широким пространством — нет. Переступить эту черту — значит привести к осложнениям», — объясняет специалист.

«Запросы у мужчин абсолютно неадекватны»

Для врача важно, чтобы пациентки шли на операции — маммо- или интимную пластику — для себя, а не ради мужчины. Впрочем, женщин из последней категории мало: по словам Лейлы, в большинстве случаев под нож ложатся ради собственной уверенности. Мужчины же, напротив, выступают за естественность. Под постами в ее телеграм-канале были комментарии в духе: «Зачем вы это сделали? До того выглядело так красиво». А женщины отвечали: «Нам так нравится, мы это делаем не для вас».

Лейла не ожидала, что ее выберут хирургом года Источник: Лейла Кодзоева

Мужской интимной пластикой Лейла тоже занималась, но перестала. По ее словам, запросы у мужчин «абсолютно неадекватные», и она быстро поняла, что эта сфера не для нее. Однажды к ней обратился мужчина, который вводил в ствол полового члена масло — для увеличения. В результате произошла грануляция собственной ткани, эрекция была неполноценная. Но это уже не было задачей пластического хирурга.

«Единственный метод коррекции — хирургическое лечение, операция Райха: удаляется вся поверхностная ткань и натягивается ткань с мошонки. По сути, пересадка кожи, — объяснила врач. — Мужчина был направлен в урологическое отделение по экстренной помощи».

В другом случае мужчина решил сделать циркумцизию (обрезание. — Прим. ред.) в домашних условиях и наложил металлическую петлю, которую, вероятно, сделал сам.

«Ткань отмерла, некротизировалась. И он пришел, знаете, зачем? Корректировать рубчик, который остался в области уздечки, — качает головой Лейла. — С мужчинами очень сложно — я к такому не готова».

При этом мужчины обращаются к пластическим хирургам всё чаще: они делают подтяжку лица, блефаро- и ринопластику. По наблюдению врача, в отличие от женщин, мужчины более пугливы и осторожны, особенно в отношении наркоза.

«Женщины рожают, им в этой жизни уже ничего не страшно после родов. Бесстрашие — двигатель нашего прогресса и нашей красоты», — улыбается врач.

Профдеформация на пляже

Случаи в работе бывают разные. Однажды Лейла Кодзоева делала интимную пластику порноактрисе, причем хирург не сразу поняла род деятельности своей пациентки.

«Когда она спросила, спустя сколько времени ей можно приступить к съемкам, я подумала, что она фотограф, и порекомендовала ограничить нагрузку в виде приседаний недели на две», — рассказывает хирург.

А в другой раз была возрастная пациентка старше 70 лет с запросом на липосакцию интимной области: ей нужна была операция у травматолога, но женщина честно призналась, что не готова лежать перед врачами в натуральном виде — сначала нужно навести красоту.

Лейла искренне любит свою профессию, постоянно развивается, проходит разные обучения Источник: Лейла Кодзоева

У еще одной, тоже возрастной пациентки была похожая причина запроса на эстетическую операцию: ей надлежало пойти к проктологу, а доктора в этой области, как правило, мужчины. Она стеснялась.

«Хотя ее мужчина живет с ней десятки лет, но она опасалась, что проктолога смутит ее внешний вид. Я дала ей контакт врача-женщины, и мы распрощались», — рассказала пластический хирург. Стоимость такого вмешательства, если бы дошло до операции, — от 170 до 200 тысяч рублей.

На вопрос, можно ли вместо эстетической операции принять какие-то меры дома, Лейла честно ответила: да, но лучше предварительно проконсультироваться со специалистом. Есть отбеливающие кремы против пигментации, увлажнение тоже пойдет на пользу. Пользоваться интимными пилингами дома врач не советует.

Упражнения Кегеля никогда не бывают лишними, как и комплексы для укрепления мышц тазового дна — особенно после родов. Желательно, чтобы такие занятия стали образом жизни: регулярность — залог успеха. Тонус мышц — ответственность самой женщины, а не врача.

«С хирургией после родов важно не спешить. Я не могу ничего сделать с женщиной, пока не истекло 8–10 месяцев, тело еще восстанавливается», — объясняет доктор.