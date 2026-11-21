Хирургию принято считать мужской специальностью, но Лейла Кодзоева этот стереотип рушит вдребезги. Она пластический хирург, оперирует в нескольких городах, а пациентки приходят к ней с неожиданным запросом: «Сделайте, как нравится вам». Ей доверяют настолько, что не диктуют, какой должна быть грудь или интимная зона, — «вы доктор, вам виднее». При этом врач нередко отказывает в операциях, а с мужчинами она перестала работать вовсе: запросы оказались слишком неадекватными.
О том, как деревенская девочка, лечившая ягнят, стала востребованным хирургом, за что получила премию из рук Анфисы Чеховой и почему у врача нет права на брезгливость, — в материале NGS.RU.
«Я понимаю других женщин»
Первая специальность Лейлы Кодзоевой вовсе не пластика, а общая хирургия. В 2012 году она окончила НГМУ. Профессию Лейла любила, но экстренная медицина сделала свое дело: пришло выгорание. Врач начала искать себя в других направлениях и попала в пластическую хирургию: сначала в роли ассистента под руководством наставников, потом пошла в ординатуру, а после приступила к самостоятельной работе.
«На тот момент особенно интересными мне показались интимная пластика и маммопластика. Направления привлекают меня эстетически, мне нравится работать с тканью молочной железы. Как женщина я понимаю других женщин», — объясняет пластический хирург.
В пластике она с 2018 года. Сейчас работает на три города: Новосибирск, Москва, Астана.
«Когда появился третий город, я думала, что не потяну физически: перелетов очень много, минимум четыре-пять в месяц. Я боялась выгореть. Хотела просто попробовать, получится или нет», — рассказывает Лейла Кодзоева.
Но смена локаций сказалась позитивно: новые люди, новое общение, новая картинка — все вместе вдохновляет Лейлу на работу. В Москве она проводит от одной до двух недель в месяц, в Астане — около недели. Интенсивная работа не осталась незамеченной — Лейлу выбрали хирургом года по версии журнала FB.
«Ко мне обратились представители издания, предложили участие. Я как раз была по работе в Москве и согласилась. Не ожидала, что выиграю, — рассказывает Лейла. — Мне было особенно приятно получать награду от Анфисы Чеховой, она как человек мне очень импонирует. Я прямо растерялась, когда меня вызвали на сцену, даже дар речи потеряла».
«Мама мне это привила»
Любовь к медицине у Лейлы с детства. До пятнадцати лет она росла в деревне, семья держала огромное хозяйство. Бывало, что летом овцы и коровы приносили потомство прямо на пастбище. В общем стаде маленькие ягнята нередко получали травмы — на них просто наступали коровы. Плюс жара, инфекции и насекомые — малышей приходилось лечить. Чем Лейла и занималась вместе с мамой.
«Мама тогда мне это привила. И знаете, не было никакой брезгливости. Мама всегда находила какие-то мази: баночки, скляночки — всё у нее было. Она научила меня, как оказать помощь пострадавшим животным», — рассказывает Лейла.
О ветеринарии она не думала — сразу понимала, что хочет лечить людей. Засматривалась на стоматологию, но поступила на педиатрический факультет.
«По сути, я должна была лечить детей, но это оказалось не мое. Поэтому выбрала взрослое направление. На практике осознала, что хирургия мне по душе», — говорит Лейла и добавляет, что ее старшая сестра — тоже врач, она кардиолог.
«Я очень стесняюсь»
Когда женщина приходит к интимному хирургу, она находится в максимально уязвимом положении. Поэтому начинает Лейла не с осмотра, а с разговора. И жалобы зачастую произносят стыдливо, шепотом.
«Я стараюсь максимально расслабить пациента. Человек приходит в волнении и тревоге, сидит передо мной и забывает большую часть вопросов, которые хотел задать. Когда дело доходит до осмотра, некоторые признаются: „Я очень стесняюсь“. Я говорю: „Я тоже“ — и напряжение спадает. Важно вести разговор не с позиции врач–пациент, а как с подругой», — объясняет Лейла.
Далеко не сразу переходят к сути, а это сложности в половой жизни, отсутствие удовлетворения. В процессе выясняется, что часть этих проблем не физиологического, а психологического характера.
«Когда мы достигаем нужного уровня доверия, открывается вся правда. И мне гораздо проще понять проблему и разрешить ее. Позитивное отношение пациента — это уже 50% результата», — говорит врач.
Психология в медицине — отдельная история. В студенчестве Лейла и ее одногруппники отмахивались от этого предмета: мы же будем людей лечить, зачем нам это. Со временем появилось понимание, стало важно поговорить с пациентом, успокоить человека.
Стеснение — отдельный вопрос. Многие пациентки, по словам Лейлы, просят, чтобы даже в операционной были только женщины. При этом стыдливость — черта поколения миллениалов, заметила хирург: пациентки постарше относятся к своему телу проще, у зумеров восприятие телесности тоже заметно отличается.
«Сделайте красиво»
Лейла Кодзоева против операций ради операций, процедур ради процедур и пустой траты денег. Если видит, что запрос неадекватен, прямо говорит: «Это нарушение анатомии, никто не будет рад результату — ни я, ни вы». Если желание у пациента остается, она отказывается проводить операцию: «Нарушить постулат „не навреди“ я не готова. Ищите другого врача».
У некоторых людей есть эталонное восприятие тела, навязанное социальными сетями или ИИ. В жизни дела обстоят совершенно иначе: женщин как с картинки очень мало. И все мы стареем, гравитация берет свое: лицо, груди, ягодицы опускаются.
«Нужно здраво относиться к изменениям. Вы думаете, пластические хирурги готовы стареть? Мы тоже хотим выглядеть красиво и ухожено», — пожимает плечами врач.
Бывает, рассказывает Лейла, пациентки приходят с референсами: показывают, что именно они хотят получить. В закрытом телеграм-канале у нее много работ формата «до» и «после».
«Но большинство женщин просто говорят: „Сделайте красиво. Я знаю, что вы сделаете красиво“», — улыбается хирург.
При этом сложнее всего с грудью: есть анатомические особенности, против которых не пойти.
«Сделать грудь как у Анджелины Джоли мы не можем. Когда просят максимально сузить межгрудное расстояние, а пациентка — спортсменка с исходно широким пространством — нет. Переступить эту черту — значит привести к осложнениям», — объясняет специалист.
«Запросы у мужчин абсолютно неадекватны»
Для врача важно, чтобы пациентки шли на операции — маммо- или интимную пластику — для себя, а не ради мужчины. Впрочем, женщин из последней категории мало: по словам Лейлы, в большинстве случаев под нож ложатся ради собственной уверенности. Мужчины же, напротив, выступают за естественность. Под постами в ее телеграм-канале были комментарии в духе: «Зачем вы это сделали? До того выглядело так красиво». А женщины отвечали: «Нам так нравится, мы это делаем не для вас».
Мужской интимной пластикой Лейла тоже занималась, но перестала. По ее словам, запросы у мужчин «абсолютно неадекватные», и она быстро поняла, что эта сфера не для нее. Однажды к ней обратился мужчина, который вводил в ствол полового члена масло — для увеличения. В результате произошла грануляция собственной ткани, эрекция была неполноценная. Но это уже не было задачей пластического хирурга.
«Единственный метод коррекции — хирургическое лечение, операция Райха: удаляется вся поверхностная ткань и натягивается ткань с мошонки. По сути, пересадка кожи, — объяснила врач. — Мужчина был направлен в урологическое отделение по экстренной помощи».
В другом случае мужчина решил сделать циркумцизию (обрезание. — Прим. ред.) в домашних условиях и наложил металлическую петлю, которую, вероятно, сделал сам.
«Ткань отмерла, некротизировалась. И он пришел, знаете, зачем? Корректировать рубчик, который остался в области уздечки, — качает головой Лейла. — С мужчинами очень сложно — я к такому не готова».
При этом мужчины обращаются к пластическим хирургам всё чаще: они делают подтяжку лица, блефаро- и ринопластику. По наблюдению врача, в отличие от женщин, мужчины более пугливы и осторожны, особенно в отношении наркоза.
«Женщины рожают, им в этой жизни уже ничего не страшно после родов. Бесстрашие — двигатель нашего прогресса и нашей красоты», — улыбается врач.
Профдеформация на пляже
Случаи в работе бывают разные. Однажды Лейла Кодзоева делала интимную пластику порноактрисе, причем хирург не сразу поняла род деятельности своей пациентки.
«Когда она спросила, спустя сколько времени ей можно приступить к съемкам, я подумала, что она фотограф, и порекомендовала ограничить нагрузку в виде приседаний недели на две», — рассказывает хирург.
А в другой раз была возрастная пациентка старше 70 лет с запросом на липосакцию интимной области: ей нужна была операция у травматолога, но женщина честно призналась, что не готова лежать перед врачами в натуральном виде — сначала нужно навести красоту.
У еще одной, тоже возрастной пациентки была похожая причина запроса на эстетическую операцию: ей надлежало пойти к проктологу, а доктора в этой области, как правило, мужчины. Она стеснялась.
«Хотя ее мужчина живет с ней десятки лет, но она опасалась, что проктолога смутит ее внешний вид. Я дала ей контакт врача-женщины, и мы распрощались», — рассказала пластический хирург. Стоимость такого вмешательства, если бы дошло до операции, — от 170 до 200 тысяч рублей.
На вопрос, можно ли вместо эстетической операции принять какие-то меры дома, Лейла честно ответила: да, но лучше предварительно проконсультироваться со специалистом. Есть отбеливающие кремы против пигментации, увлажнение тоже пойдет на пользу. Пользоваться интимными пилингами дома врач не советует.
Упражнения Кегеля никогда не бывают лишними, как и комплексы для укрепления мышц тазового дна — особенно после родов. Желательно, чтобы такие занятия стали образом жизни: регулярность — залог успеха. Тонус мышц — ответственность самой женщины, а не врача.
«С хирургией после родов важно не спешить. Я не могу ничего сделать с женщиной, пока не истекло 8–10 месяцев, тело еще восстанавливается», — объясняет доктор.
Порой хирурга преследует профдеформация: на пляже, в раздевалке в спортзале взгляд падает на чужую зону декольте, но Лейла себя останавливает. Ей радостно видеть, что женщины любят себя такими, какие они есть. Потому что главное, ради чего они идут под нож, — не чужое одобрение, а собственное отражение в зеркале.