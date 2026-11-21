Синоптики прогнозируют окончательное поражение осени на Русской равнине на неделе с 23 ноября.
«В регион начнут прорываться активные балканские циклоны. Они принесут холодный воздух с акватории Ледовитого океана», — рассказали 21 ноября в центре «Фобос».
Велика вероятность, что на землю ляжет снежный покров.
В Ярославской области похолодает уже в воскресенье, 22 ноября. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне -3…+2 градусов, днем: -2…+3 °C. При этом местами ожидается мокрый снег.
В МЧС по Ярославской области жителей региона предупредили о возможности налипания снега и гололедицы с 00:00 до 09:00 22 ноября. Результатом может стать повреждение проводов, нарушение работы транспорта, травматизм среди людей.
В начале новой недели натиск зимы усилится. Во вторник, 24 ноября, температура воздуха ночью опустится до -4…+1 градуса, днем: -3…+2 градусов. А к пятнице, 27 ноября, прогнозируют до -5 градусов ночью и до -4 градусов днем. Почти всю неделю ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега.