В центральную Россию идут похолодание и снег Источник: Александр Куренной / 76.RU

Синоптики прогнозируют окончательное поражение осени на Русской равнине на неделе с 23 ноября.

«В регион начнут прорываться активные балканские циклоны. Они принесут холодный воздух с акватории Ледовитого океана», — рассказали 21 ноября в центре «Фобос».

Велика вероятность, что на землю ляжет снежный покров.

В Ярославской области похолодает уже в воскресенье, 22 ноября. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне -3…+2 градусов, днем: -2…+3 °C. При этом местами ожидается мокрый снег.

В МЧС по Ярославской области жителей региона предупредили о возможности налипания снега и гололедицы с 00:00 до 09:00 22 ноября. Результатом может стать повреждение проводов, нарушение работы транспорта, травматизм среди людей.