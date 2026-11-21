Личико малыша на фото всегда прикрыто Источник: Катерина Шпица / Telegram

У актрисы Катерины Шпицы двое сыновей: старший родился в первом браке с актером Константином Адаевым, а младший — от бизнесмена Руслана Панова — появился на свет 6 мая этого года. Мальчика назвали Богдан. Как признавалась сама Катерина, ей пришлось непросто и физически, и морально: в попытках стать мамой второй раз она пережила два выкидыша.

И если первенца актриса показывает в соцсетях регулярно, то младшего — всегда только с прикрытым лицом. А недавно она откровенно поделилась с подписчиками, почему не хочет показывать в соцсетях лицо младшего сына.

«Как можно понять по нашим с мужем аккаунтам, пока мы не решились активно показывать Богдашу, — цитирует Катерину 59.RU. — Я не могу толком сказать, что останавливает. Это даже не страх сглаза. Иногда я ловлю себя на том, что я жадина, сама пока хочу насмотреться. Иногда размышляю над тем, что ведь мы же у таких малышей не можем спросить, а хотят ли они, чтоб их демонстрировали в интернете. И, не скрою, боюсь элементарно странных недобрых слов в сторону невинного маленького человека. Короче, пока я не готова выкладывать фотографии с личиком».

Также актриса призналась, что ставить на лицо ребенка смайлики ей тоже не нравится. Катерина Шпица придумала свой способ: на переднем плане она фотографирует крупным планом детскую вязаную игрушку. Эти игрушки актрисе дарит ее соседка Анна, она вяжет их сама. Новым подарком стала игрушка-выдренок.

«Поверьте пока на слово: Богданчик очень похож на выдренка! И я попросила Анну сделать его портрет, — написала Катерина Шпица. — Я в восторге! <…> А вы как относитесь к активному блогингу с детишками? Что думаете на этот счет? Показываете ли своих детей в Сети? Боитесь ли по какой-то причине?»

Подписчики активно подключились к дискуссии.

«Я тоже не показывала долго. И не важна причина. Если мы так чувствуем — это самое главное», — написала одна подписчица.

«Фото с дочкой первый раз выложила, когда ей было уже больше года, считаю, это личное дело каждого, кто как хочет, кто как чувствует , — поддержала актрису другая поклонница. — Я не привыкла выставлять всё напоказ. Кто-то выкладывает каждый свой день. У меня есть знакомая, которая, даже когда еще не родила, всё транслировала: что купила будущему малышу, какую кроватку подготовила и всё в таком роде».

«Дело не в сглазе! Мы никогда не знаем, кто сидит по ту сторону экрана , когда выставляем своих детей, особенно голеньких, — высказалась третья. — Мне от одной мысли страшно, что кто-то может рассматривать моего ребенка в сексуальном характере».

Как считаете, стоит ли показывать младенцев в соцсетях? Да, это просто фото Нет, он вырастет и за такие фото спасибо не скажет Личное дело каждого