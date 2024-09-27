Раритеты из СССР — за копейки: смотрим, что распродают ярославцы из советского прошлого. Обзор

Ностальгия по советскому прошлому — это явление, которое охватывает многих людей, вне зависимости от поколения. Время, когда страна жила под знаменем общей мечты и идеалов, оставило яркий след в памяти миллионов.
В этом материале мы предлагаем вам окунуться в советское прошлое и посмотреть, какие предметы сейчас активно продаются в Ярославле через сервисы размещения объявлений.
Продают раритет
Чего только не найдешь на просторах интернет-объявлений. Люди продают посуду, одежду и предметы для быта, которые уже вышли из обихода.
Из необычного — сувенирный радиогромкоговоритель. Продают его за 700 рублей. Владелец в объявлении отмечает, что есть погрешности во внешнем виде, но состояние рабочее.
— Радиогромкоговоритель сувенирный «Аленушка» СССР 1988 год. Рабочий, в хорошем состоянии (на лаке 4 трещинки), вилки нет, провод есть для соединения с радиоточкой, обрезан, — говорится в объявлении.
Также на Авито продают советские чемоданы. Состояние недельное, но, как отмечает продавец, подойдет для реквизита в театр или для съемок. Все четыре можно ухватить за приятную цену — 750 рублей. А так, каждый стоит от 200 до 350 рублей.
Много объявлений по продаже посуды и косметических приборов.
Вещи отдают за копейки
В объявлениях указывают, что распродают вещи, оставшиеся от бабушек. Как пишут, им важен не доход, а просто хочется освободить место в квартире или на даче. Поэтому вещи выставляют за символическую цену.
Так, например, эту женскую сумку изначально продавали за 400 рублей. Через некоторое время цену снизили вдвое. Теперь эту коричневую кожаную сумку можно купить за 200 рублей.
А форму матроса продают за 3000 рублей, комплект речника — 1200 рублей
Ранее мы публиковали тест на знание предметов из СССР. Угадайте, для чего нужны были эти пять вещей, которые мы нашли в ярославских комиссионках. Подробнее — в этом материале.