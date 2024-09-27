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Город обзор Раритеты из СССР — за копейки: смотрим, что распродают ярославцы из советского прошлого. Обзор

Раритеты из СССР — за копейки: смотрим, что распродают ярославцы из советского прошлого. Обзор

Проверьте, может и у вас дома завалялись эти вещи

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4 комментария

Смотрим, что распродают ярославцы из советского прошлого

Ностальгия по советскому прошлому — это явление, которое охватывает многих людей, вне зависимости от поколения. Время, когда страна жила под знаменем общей мечты и идеалов, оставило яркий след в памяти миллионов.

В этом материале мы предлагаем вам окунуться в советское прошлое и посмотреть, какие предметы сейчас активно продаются в Ярославле через сервисы размещения объявлений.

Продают раритет

Чего только не найдешь на просторах интернет-объявлений. Люди продают посуду, одежду и предметы для быта, которые уже вышли из обихода.

А у вас был такой?

Из необычного — сувенирный радиогромкоговоритель. Продают его за 700 рублей. Владелец в объявлении отмечает, что есть погрешности во внешнем виде, но состояние рабочее.

— Радиогромкоговоритель сувенирный «Аленушка» СССР 1988 год. Рабочий, в хорошем состоянии (на лаке 4 трещинки), вилки нет, провод есть для соединения с радиоточкой, обрезан, — говорится в объявлении.

В советское время кожаные чемоданы стоили дорого

Не каждый мог себе его позволить

Также на Авито продают советские чемоданы. Состояние недельное, но, как отмечает продавец, подойдет для реквизита в театр или для съемок. Все четыре можно ухватить за приятную цену — 750 рублей. А так, каждый стоит от 200 до 350 рублей.

Неотъемлемым предметом быта была выбивалка для ковров. Подобная была у каждой хозяйки. Продают за 300 рублей

А помните эти утюги? Никаких функций регулирования температуры и разных режимов напора пара. Всё просто и лаконично. Подобный сейчас продают за 700 рублей

Много объявлений по продаже посуды и косметических приборов.

+1

Вещи отдают за копейки

В объявлениях указывают, что распродают вещи, оставшиеся от бабушек. Как пишут, им важен не доход, а просто хочется освободить место в квартире или на даче. Поэтому вещи выставляют за символическую цену.

Продавец отмечает: высота без ручки — 36 см, ширина — 28 см, толщина дна — 13 см

Так, например, эту женскую сумку изначально продавали за 400 рублей. Через некоторое время цену снизили вдвое. Теперь эту коричневую кожаную сумку можно купить за 200 рублей.

А форму матроса продают за 3000 рублей, комплект речника — 1200 рублей

Ранее мы публиковали тест на знание предметов из СССР. Угадайте, для чего нужны были эти пять вещей, которые мы нашли в ярославских комиссионках. Подробнее — в этом материале.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Ну не всё барахло, что барахло. лежит дома на дальней полке мясорубка ручная. иногда пользуюсь. Советская железная, сносу её нет, электричества не надо, все миксеры переживет, так почему бы и нет?
Гость
2 часа
в какой нищете мы существуем и даже себе не говорим правду
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