Таисии Киселевой предъявили обвинение в мошенничестве Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Новый этап рассмотрения уголовного дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова начался с сенсационного заявления. 80-летняя Таисия Киселева попыталась переложить всю вину на внучку чиновника Екатерину Тархову. Себя же пенсионерка считает жертвой оговора. Что еще успела рассказать обвиняемая во время допроса и почему больше сотни вопросов к ней останутся без ответов. Подробности — в материале 63.RU.

Оговор?

Таисию Киселеву обвиняют в мошенничестве. Следователи считают, что пенсионерка помогала Екатерине Тарховой продать Toyota RAV4, принадлежавшую Наталье Тарховой. Покупателем иномарки стал самарец Григорий Гробер. По версии следствия, Таисия Киселева в телефонном разговоре представилась владелицей автомобиля. Она заверила покупателя, что доверяет «внучке» распоряжаться Toyota и что сделку купли-продажи та тоже может провести. Однако подпись от имени лже-Натальи Тарховой всё равно пришлось ставить лично в одном из офисов бизнес-центра «Монте Роза».

Во время предыдущих судебных заседаний Екатерина Тархова рассказала, какую роль во всей этой запутанной истории могла сыграть Таисия Киселева. По ее словам, несколько лет назад пенсионерка приютила внучку экс-мэра Самары у себя дома. После этого она помогла ей перебраться в Грузию, где Екатерину встретила дочь Таисии Светлана Метревели.

За несколько лет «дружбы» пенсионерка якобы несколько раз намекала на возможность породнить две семьи. Для этого Екатерина Тархова должна была стать женой Бичико Метревели, сына Таисии.

Позже, уже осенью 2024 года, пожилая женщина якобы стала курьером. Именно ей, по словам Екатерины Тарховой, Светлана Метревели передала снадобье, подготовленное таинственной гадалкой Зинаидой. Литровую бутылку Таисия Киселева привезла из Грузии в Россию и отдала своей новой знакомой. Этим зельем, как уверяет Екатерина Тархова, она потом и опоила своих бабушку и дедушку — именно из-за напитка они скончались в начале 2025 года.

Таисию Киселеву задержали летом 2025 года в аэропорту Курумоч. По решению суда пенсионерку отправили под домашний арест. При этом обвиняемую уже не в первый раз подозревают в нарушении условий меры пресечения. Якобы Таисия Киселева выходит на улицу в неположенное время и даже общается со Светланой и Дмитрием Метревели. Этих родных пенсионерки объявили в розыск и заочно арестовали.

Пока что обвиняемая категорически отказывается общаться с журналистами, но обещает поговорить со СМИ после окончания допроса. Также она уверяет, что если и нарушала условия домашнего ареста, то случайно.

Первое громкое заявление Таисия Киселева сделала в самом начале своего выступления.

Источник: Илья Овсянников / 63.RU

«Ваша честь и уважаемые участники процесса! Я не признаю свою вину в полном объеме. Мне вменяют участие в тяжком преступлении. Однако все обвинение строится исключительно на словах подсудимой Екатерины Тарховой. Она, спасая себя от ответственности за убийство, мошенничество и кражу, оговаривает меня и членов моей семьи», — заявила Таисия Киселева.

После этого подсудимая начала свой свободный рассказ.

«Я тебе нож воткну и кишки проверну»

Перед началом заседания Таисия изучала свои заметки Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Первую часть своих показаний Таисия Киселева посвятила истории, которая произошла почти 40 лет назад. Речь идет об уголовном деле, связанном с убийством ее мужа Важи Метревели.

Подсудимая рассказала, что ее брак нельзя было назвать счастливым. Супруг часто избивал Таисию, издевался над ней. Муж, по словам Киселевой, имел свой бизнес — он привозил фрукты и овощи из Грузии. Однако в семью денег не приносил.

От мужа-тирана Таисия Киселева, по её словам, сначала сбегала к своей маме. Но потом женщина перенесла инфаркт, и дочь решила не беспокоить ее своими визитами. Вместо этого она стала скрываться от мужа у друзей.

В какой-то момент Таисия Киселева решила подать на развод. Но Советский районный суд якобы не дал ход ее заявлению. Как уверяет подсудимая, в архивах инстанции можно найти документ с ее обращением.

«Муж мне сказал: „Ну напиши еще раз. Увидишь, что будет дальше. И с тобой, и с судьей, и с кем-то еще“», — рассказала Таисия Киселева.

По ее словам, у Важи Метревели были связи, и он якобы мог сделать так, чтобы заявлению не дали ход.

После одного из скандалов женщина схватила нож для разделки мяса.

«Важа на это отреагировал так: „Я тебе этот нож в живот воткну и кишки проверну“», — заявила подсудимая.

Затем Важа Метревели лег спать. А Таисия взяла его пистолет и выстрелила в упор. Якобы огнестрельное оружие супруг обычно хранил в гараже, но в тот день почему-то оставил в квартире.

После убийства Таисия связалась с родственниками и попросила помочь похоронить мужа. Причем церемония прошла на его родине, в Грузии. Только после этого Таисия Киселева пришла в милицию и призналась в содеянном.

Женщину тогда приговорили к 3 годам лишения свободы. Отбывая наказание, по ее словам, она активно работала. Сначала просто мыла полы, а потом ей доверили санитарные работы.

После двух лет в СИЗО и колонии Таисия написала заявление-«помиловку». Ходатайство удовлетворили. В итоге вместо 3 лет женщина провела за решеткой 2 года и 8 месяцев.

Существует и другая версия гибели Важи Метревели. Как сообщало «Самарское обозрение», в декабре 1987 года супруги действительно поссорились, и Таисия застрелила мужа. Но после вдова обратилась за помощью к своему брату Виктору и дочери Светлане. Якобы они втроем завернули тело в пленку (по другой версии — расчленили и потом завернули), вывезли останки за город и утопили в проруби на реке Самаре.

Тело Важи Метревели могли спрятать в реке Самаре Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Таисию Киселеву приговорили к 3 годам колонии общего режима, а Светлана Метревели получила 1 год колонии за укрывательство преступления — с отсрочкой на год.

Во время «экскурса» в историю своей семьи подсудимая успела даже пожаловаться на несправедливость. Якобы в те же годы Светлана Метревели заканчивала школу и рассчитывала получить золотую медаль. Но с ней в одном классе училась дочка главы райисполкома. Во время выпускного экзамена учителя пошли на хитрость и испортили работу Светланы Метревели в угоду родственнице чиновницы.

Заканчивая первую часть своего рассказа, Таисия Киселева не сдержала слез. Она заявила, что ее семья ежегодно приезжает в Грузию, чтобы посетить могилу Важи Метревели.

«В первый раз мы там встретились с его мамой. Мы обнялись и помирились. Мне было стыдно, что это произошло», — заявила Таисия.

Девушка с 14 чемоданами

Во второй части своего выступления подсудимая постаралась подробно изложить свою версию событий. По словам Таисии Киселевой, с Екатериной Тарховой она была знакома поверхностно. Она не может назвать ее своей подругой или близким человеком. Но кто именно свел их, Таисия не смогла ответить.

«Несколько лет назад мне в дверь позвонили, на пороге оказалась девушка. У нее было 14 чемоданов и маленький ребенок. Я впустила их к себе», — рассказала Таисия Киселева.

Якобы фамилия и отношения гостьи с родными подсудимую не интересовали. И, как уверяет Киселева, только на этапе предварительного следствия она узнала, что приютила у себя Екатерину Тархову, представительницу известной в Самаре семьи.

В своих показаниях Екатерина Тархова настаивала, что именно она оказывала огромную финансовую помощь клану Метревели. Таисия Киселева отрицает получение денег. Однако она упомянула, что несколько лет назад ее попросили перевести около 5 миллионов рублей на разные счета — эти деньги были необходимы Светлане Метревели.

Как рассказала Таисия, она спокойно переводила крупные суммы на счета, которые указывала ее дочь. Иногда деньги шли Светлане напрямую, иногда приходилось пользоваться чужими картами. Почему нужны были такие схемы и откуда взялись такие деньги, подсудимую, по ее словам, не интересовало.

На заседание подсудимая пришла с подготовленными ответами Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Также Таисия Киселева рассказала о взаимоотношениях своих детей и внуков. Якобы ее дочери Светлана и Магда несколько лет назад поругались. Причем причиной ссоры стал макияж, который Светлана сделала своей племяннице на один из праздников. По словам Таисии Киселевой, Магда настаивала, чтобы ее дочь умылась и привела себя в порядок. Светлана же настаивала, чтобы девушка вышла в свет и показала ее работу. В итоге сестры уже несколько лет якобы не общаются.

Ссора дочерей не мешала Таисии приезжать к ним в Грузию и гостить у них подолгу. Подсудимая рассказывала, что могла жить у дочерей несколько месяцев. Самый долгий такой визит длился около полутора лет. Как призналась Таисия Киселева, ее сын Бичико даже немного приревновал маму к сестрам. Он предлагал ей приехать к нему в гости в Киргизию, но пенсионерка отказалась.

«У него своя семья, ребенок. Да и, знаете, удобнее жить у дочерей, чем у сына», — призналась подсудимая.

Такие же относительно близкие отношения сложились и с внуками. Правда, как говорит Таисия, сына Бичико Дмитрия она в последний раз видела летом 2024 года.

Обычно подсудимая приезжала к дочерям в Грузию на автобусе. Но из‑за проблем со здоровьем стала пользоваться самолетами и тщательнее выбирать даты визитов.

«Мне надо принимать большое количество лекарств. У меня часто кружится голова. По дому я могу спокойно ходить без трости, но иногда надо вставать с кровати с ее помощью. Я наблюдаюсь у невролога и других врачей», — пожаловалась подсудимая.

«Чача и коньяк в подарок»

В своем рассказе Таисия Киселева уточнила, что чаще и дольше с Екатериной Тарховой общалась Светлана. К ней же девушка приезжала редко и на короткое время. Иногда она приходила к ней домой, только чтобы забрать какие-то вещи или подарки от Светланы. А Таисия, по доброте душевной, не забывала угостить конфетами сына Екатерины.

Один из последних визитов, по словам Таисии, состоялся осенью 2024 года. Перед отъездом из Грузии Светлана передала маме подарки для своей подруги — литровую бутылку с чачей, коньяк, чурчхелу и хурму. После возвращения в Самару Таисия отдала «посылку» Екатерине. После этого, как уверяет подсудимая, они больше не виделись и не контактировали.

Через несколько недель Таисия Киселева якобы снова улетела в Грузию. Уже там она узнала, что ее дочь Светлана и внук Дмитрий Метревели обвиняются в убийстве. Причем незадолго до этого дочь заявила матери, что уезжает в Москву на несколько недель. И это был первый визит Светланы Метревели в Россию за почти полтора десятилетия.

«Мне нравится смотреть передачу „Малахов“. И в тот день я тоже решила ее посмотреть. И уже из выпуска я узнала, что произошло», — заявила Таисия.

Однако женщина оговорилась и сказала, что передачу ей включил якобы Дмитрий. Однако сразу подсудимая исправилась, что это сделал другой ее внук — Дача.

Через несколько месяцев Таисии Киселевой нужно было вернуться из Грузии в Россию. Якобы это было связано с предстоящей операцией на ногах.

«У меня с собой были тяжелые сумки. В аэропорту я попросила молодых людей помочь мне донести их. Они представились сотрудниками следственного комитета. Я потом дочери позвонила и сказала, чтобы она переносила запись», — рассказала подсудимая.

«Я думала, что она хорошая девочка»

Подсудимой разрешили отвечать на вопросы сидя Источник: Илья Овсянников / 63.RU

После своего свободного рассказа Таисия Киселева сразу же сделала еще одно заявление. Она решила воспользоваться 51‑й статьей Конституции РФ.

«Я буду отвечать только на вопросы прокурора и своих адвокатов. Ни на чьи больше не буду», — заявила подсудимая.

Несмотря на это, Екатерине Тарховой всё равно позволили зачитать те вопросы, которые она хотела задать своей предполагаемой подельнице. Их занесли в протокол, но ответов на них не прозвучало. Вот только некоторые из вопросов:

«Как часто вы пользуетесь другими людьми?»;

«Кто вас инструктирует, что и когда говорить?»;

«Как часто вы пускаете в свой дом незнакомых людей?»;

«Вам снится ваш убитый муж?».

Охотнее Таисия Киселева общалась со своими адвокатами и представителем гособвинения. В задачу первых входило убедить суд в невиновности подзащитной, а прокурор пыталась поймать подсудимую на нестыковках — например, относительно отношений с Екатериной Тарховой.

«Мы с ней почти не переписывались и не созванивались. Но я ее поздравляла с днем рождения, так как появлялись уведомления. И каждое утро я ей, как и другим близким и родным людям, посылала смайлики „С добрым утром“. Меня пугала ее аватарка в мессенджере. Я думала, что она хорошая девочка, а там такое было… У Светланы, например, дракон был», — отвечала на вопросы прокурора Таисия Киселева.

Некоторые реплики вызывали недоумение и дополнительные вопросы.

«Я не знаю, откуда у меня в галерее телефона взялась фотография Екатерины Тарховой вместе с сыном. Вроде Светлана прислала, а я открыла ее сообщение. Одно из фото я удалила, а второе вот, видимо, сохранилось», — заявила подсудимая.

Екатерина Тархова не скрывала своих эмоций, пока слушала ответы подельницы Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Допрос Таисии Киселевой занял около 5 часов. На следующем заседании пенсионерка продолжит отвечать на вопросы гособвинения. Также слово предоставят потерпевшей Людмиле Тарховой и ее адвокатам. Но на их вопросы Таисия Киселева имеет право не отвечать.