После 13 лет ожидания новая GTA VI получила противоречивые оценки игроков Источник: grandtheftauto6 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

13 лет ожидания, миллиарды долларов выручки и почти идеальные оценки критиков. Казалось, Grand Theft Auto VI просто обречена стать лучшей игрой десятилетия. Но уже через несколько дней после релиза геймеры начали массово публиковать разгромные отзывы. Одни называют новинку шедевром, другие жалуются на скучные задания, технические проблемы и ограничения, которых совсем не ждали от GTA.

На агрегаторе Metacritic разрыв между оценками оказался впечатляющим. Профессиональные критики поставили игре 99 баллов из 100, а пользовательский рейтинг опускался ниже пяти баллов из десяти. К 21 ноября он поднялся примерно до 5,4. Разбираемся, почему часть игроков оказалась так разочарована.

Grand Theft Auto (GTA) — одна из самых популярных серий видеоигр в истории, созданная компанией Rockstar Games. Первая часть вышла в 1997 году, а настоящую мировую славу франшизе принесли GTA III, Vice City, San Andreas и GTA V. Действие игр разворачивается в вымышленных американских городах, напоминающих Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Майами. Главные герои обычно связаны с криминальным миром: они угоняют машины, совершают ограбления, участвуют в перестрелках и пытаются разбогатеть. Главная особенность GTA — огромный открытый мир, где можно не только выполнять сюжетные задания, но и практически свободно исследовать город. Серия прославилась черным юмором, сатирой на американское общество и скандалами из-за жестокости.

13 лет ожидания и почти четыре миллиарда долларов за сутки

Предыдущая номерная часть серии, GTA V, вышла в сентябре 2013 года. За прошедшие 13 лет успело смениться целое поколение игровых консолей, а сама игра превратилась в один из самых успешных развлекательных продуктов в истории.

От GTA VI ждали настоящей революции: огромного открытого мира, невероятно реалистичной графики, умных персонажей и практически полной свободы действий.

19 ноября 2026 года игра наконец вышла на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Событие оказалось настолько масштабным, что в день релиза пользователи PlayStation столкнулись с проблемами подключения к сети из-за нагрузки.

Финансовые результаты тоже впечатлили. По оценке аналитической компании Sensor Tower, GTA VI принесла около 2,36 миллиарда долларов при продаже примерно 24,6 миллиона копий. В свою очередь, Rockstar объявила об историческом рекорде: розничные продажи за первые сутки достигли 3,79 миллиарда долларов.

Для сравнения: фильм «Мстители: Финал» (16+) собрал в мировом прокате около 2,8 миллиарда долларов за всё время.

Однако рекордные сборы не гарантировали всеобщей любви. На Metacritic появились тысячи отрицательных оценок, а социальные сети заполнили ролики с багами и жалобами.

Вот пять претензий, которые чаще всего обсуждают недовольные игроки.

Часть геймеров считает, что повседневные занятия замедляют развитие сюжета GTA VI Источник: Rockstar Games

Красивая картинка, но всего 30 кадров в секунду

Одна из самых болезненных тем — производительность GTA VI.

Игра работает с целевой частотой 30 кадров в секунду даже на мощных современных консолях. Для проекта, который разрабатывали столько лет, часть геймеров считает это серьезным недостатком.

Особенно неприятно становится во время перестрелок, погонь и поездок по оживленным улицам. Пользователи сообщают о просадках частоты кадров, иногда до 15–20 FPS.

При этом графику GTA VI хвалят практически единодушно: отражения, освещение, анимации и детализация города действительно впечатляют.

Но некоторые игроки считают, что ради красивой картинки разработчики пожертвовали плавностью.

Вместо ограблений — бургеры, собаки и бытовые хлопоты

Вторая претензия звучит неожиданно для серии, прославившейся автомобильными погонями и криминальными приключениями.

Часть игроков жалуется, что в первые часы приходится слишком много времени уделять обычной жизни персонажей: ездить по городу, слушать разговоры, выполнять поручения и участвовать в повседневных занятиях.

Один из пользователей соцсети X под ником Alec возмутился необходимостью готовить бургеры, играть в мини-гольф и развлекать собаку.

«Я не ждал 13 лет, чтобы выгуливать собаку», — написал геймер, оценивший игру на 2 балла из 10.

Некоторые уже сравнивают GTA VI с симулятором повседневной жизни The Sims. Впрочем, у такого подхода есть и защитники. По их мнению, Rockstar намеренно сделала мир более живым, а отношения главных героев — важной частью истории.

Миссии ограничивают свободу, за которую любят GTA

Еще один повод для критики — структура сюжетных заданий.

Пользователи жалуются на длинные диалоги, продолжительные поездки и многочисленные кат-сцены. Некоторые миссии, по их словам, слишком жестко определяют, что именно должен делать игрок.

Особенно раздражает контраст между огромным открытым миром и заданиями, в которых практически нельзя отступать от предусмотренного сценария.

Один из геймеров описал игровой процесс как повторение трех действий: ехать, разговаривать и стрелять.

Другой сформулировал претензию еще жестче:

«Rockstar создала самый детализированный город в истории и забыла сделать его веселым».

При этом критики, поставившие GTA VI высокие оценки, отмечают кинематографичность сюжета и проработку персонажей. Получается, что именно ставка на реалистичную историю стала для одних главным достоинством, а для других — причиной разочарования.

Персонажи проваливаются сквозь землю, а самолеты нарушают законы физики

Не обошлось и без технических проблем.

В первые дни после выхода GTA VI в социальных сетях начали распространяться видео с необычными ошибками. Игроки показывают персонажей, проваливающихся сквозь поверхности, странные столкновения автомобилей и сбои анимации.

В одном из роликов самолет после аварии не разрушился так, как ожидал игрок. Автор публикации возмутился поведением физической модели. Другие пользователи сообщают о пропадающих текстурах, проблемах со звуком и вылетах.

Отдельные сообщения касаются ошибок, мешающих завершить задания. Например, некоторые игроки столкнулись с проблемой при прохождении одной из ранних миссий Люсии.

Впрочем, по отдельным роликам нельзя судить о том, насколько массовыми оказались баги. Масштабный открытый мир неизбежно создает множество нестандартных ситуаций, а часть ошибок разработчики могут исправить обновлениями.

GTA стала слишком правильной?

Самая спорная претензия касается свободы действий и поведения персонажей.

В отрицательных отзывах встречаются жалобы на ограничения, которые, по мнению игроков, мешают привычному хаосу GTA. Некоторые недовольны реакцией полиции, невозможностью свободно взаимодействовать с отдельными персонажами и более жесткими последствиями преступлений.

В социальных сетях также распространяются утверждения о неуязвимых NPC, в том числе уличных зоозащитниках. Однако достоверного подтверждения того, что такие персонажи действительно бессмертны, по замыслу разработчиков, пока нет.

Часть аудитории критикует и сюжет, в котором заметное место занимают романтические отношения Джейсона и Люсии. Недовольные игроки считают, что новая GTA слишком далеко ушла от криминального боевика в сторону истории об отношениях.

Другие, напротив, называют это развитием серии: герои наконец получили более сложные характеры, а окружающий мир стал реалистичнее.

В центре сюжета — преступная пара Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. После неудачного ограбления герои оказываются втянуты в масштабный криминальный заговор Источник: Rockstar Games

Почему оценки критиков и игроков настолько отличаются

На Metacritic сложилась необычная ситуация: профессиональные обозреватели оценили GTA VI почти идеально, тогда как пользовательские отзывы оказались полярными.

По данным зарубежных изданий на 21 ноября, примерно 46–47% пользовательских оценок были положительными и почти столько же — отрицательными.

Однако низкий рейтинг необязательно означает, что половина всех покупателей разочарована. Metacritic позволяет оставлять оценки без подтверждения покупки, а громкие релизы нередко становятся объектами так называемого ревью-бомбинга — массового выставления низких баллов по причинам, не всегда связанным с качеством игры.

К тому же с момента выхода GTA VI прошло всего несколько дней. Многие пользователи еще не успели завершить сюжетную кампанию.

Любопытно, что в PlayStation Store, где оценки связаны с покупками, игра получила значительно более высокие баллы. Поэтому говорить о всеобщем провале GTA VI явно преждевременно.