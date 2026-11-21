Талант метателя ножей Евгений открыл в себе, когда ему было уже за 40 Источник: Спортивное метание ножа | Алтайский край

51-летний житель Барнаула Евгений Вяткин еще три года назад не знал о существовании такого спорта, как метание ножа. А сегодня он чемпион мира.

В интервью NGS22.RU он рассказал, как случайно попал в секцию, почему этот спорт доступен всем и о том, как как прошел (или пролетел) путь от новичка до мирового первенства.

«Меня это затянуло»

Евгений родился в Барнауле, а детство провел в Казахстане — родители уехали туда «поднимать целину». В девяностые, после развала Союза, семья вернулась назад.

В Сибири он встретил любовь, женился, дважды сам отцом. Открыл свое дело — занимался фасовкой строительных смесей, однако позже бизнес закрыл и сосредоточился на спорте.

При этом заниматься метанием ножей начал случайно. Три года назад в Бердске попал на соревнования по метанию в цель и заинтересовался.

— В детстве занимался велоспортом, потом были только работа и дом. А тут увидел, как люди метают ножи, топоры, лопаты саперные, гвозди. Всё, я подошел, меня это так затянуло. С детства была любовь к ножичкам, — разводит руками чемпион.

В спорт Евгения привел знакомый Источник: Спортивное метание ножа | Алтайский край

Там же к Евгению подошел приятель из Барнаула и пригласил его в секцию спортивного метания ножа в краевой столице, и тот согласился.

Сибиряка покорило то, что в этом спорте нужно особое чувство концентрации.

— Здесь нужно терпение, определенное спокойствие. Состояние должно быть уравновешенное. Искусство медитирования в своем роде. Потому что попасть в цель и повторить это на протяжении 10 серий — нелегкая задача, — отметил спортсмен.

«Для меня это было шоком»

На первые соревнования Евгений отправился уже через три месяца после начала занятий — это были состязания Сибирского федерального округа в Новосибирске.

— Никаких призовых мест я, естественно, не занял, но на дистанции 7 и 9 метров я вышел в финал. Для меня это уже было достижение, — говорит он.

Все соревнования по метанию ножа проходят по одним и тем же правилам: спортсмен целится в мишень 80 на 120 см, за попадание в центр он получает 20 баллов.

— У женщин дистанция 3–4–5–6–7 метров, у мужчин — 5–8–9. Еще есть скоростное метание: 3 метра, 9 ножей, 15 секунд, нужно поразить три мишени, — объясняет Евгений.

Призовые места распределяются по количеству баллов. Так же по их числу спортсменам присваивают разряды и звания. Сам Евгений уже выполнил нормативы мастера спорта и теперь ждет только подтверждающих это документов.

За три года сибиряк прошел путь от новичка до мастера спорта Источник: Спортивное метание ножа | Алтайский край

Успех пришел к спортсмену еще через четыре месяца, когда в Барнауле прошел чемпионат и первенство Алтайского края. Там он занял все вторые места в дисциплине метания на 5–7–9 метров, уступив первые только своему тренеру.

— Счастью не было предела. Первый раз краевые соревнования — и сразу второе место. Ну и всё, потом уже только первые и первые места по Алтайскому краю были, — улыбается чемпион.

В это же время Евгений получил кандидата в мастера спорта первым в регионе. Через год он начал ездить на соревнования Сибирского федерального округа, где становится вторым и третьим.

Ну а первое место спортсмен впервые занял в этом году на чемпионате России — он принял участие в новой дисциплине «ритм».

— С трех метров метаешь один нож, рядом со стендом горят лампочки синие, красные, желтые. Когда загорается красная — нужно метнуть и поразить цель, — объяснил Евгений.

Программа высчитывает доли секунды — как быстро человек реагирует на вспышку и попадает в мишень. Состязание проходит по олимпийской системе на выбывание: из двух человек лучший проходит дальше.

Победа на чемпионате мира стала для Евгения самой значимой в карьере Источник: Спортивное метание ножа | Алтайский край

На следующем своем турнире — Кубке России — Евгений занял второе место, что позволило ему войти в состав сборной России. Спортсмен признается: совсем не ожидал, что добьется такого успеха.

— Для меня это было шоком. Конечно, мне этого хотелось, но я не планировал, что это будет так скоро, — до сих пор удивляется сибиряк.

Сейчас Евгений — единственный представитель Алтайского края в сборной России. Именно попадание в ее состав дало ему право поехать на Кубок и чемпионат мира, которые проходили в Улан-Удэ и Ставрополе.

«Эмоции захлестнули»

Своей самой значимой победой на сегодняшний день Евгений называет чемпионат мира, который прошел в ноябре. Он одержал победу в дисциплине «скоростное метание», где за 15 секунд нужно поразить мишень девятью ножами:

— Я еще до конца, конечно, не осознаю, что произошло, было столько эмоций. Сейчас говорю, а слеза накатывает от радости.

Сейчас Евгений сам проводит тренировки Источник: Спортивное метание ножа | Алтайский край

Всего в мировом первенстве приняли участие 27 стран. По словам Евгения, фаворитом на соревнованиях он себя не ощущал и о победе не думал.

— У меня даже мыслей таких не было. Там такие именитые метатели планеты съехались, мастера спорта международного класса, которые занимаются по 15–20 лет. А я всего три года, — поделился наш собеседник.

Однако тем не менее именно Евгений забрал золото в личном турнире.

— Конечно, эмоции захлестнули, особенно когда вызвали на пьедестал и в твою честь заиграл гимн России, — признался он.

Сборная России также заняла первое место среди команд, опередив Монголию и Казахстан.

Чемпион мечтает воспитать еще одного участника сборной из Алтайского края Источник: Спортивное метание ножа | Алтайский край

По словам спортсмена, в разных регионах за победу на чемпионате мира предусмотрены разные вознаграждения.

— В Красноярске — 75 тысяч, а в Севастополе — 600 тысяч. Сколько у нас в Алтайском крае — история пока умалчивает, да и будет ли вообще какая-то денежная премия, неясно, — добавил Евгений. Сам он никаких призовых выплат за свои достижения пока не получал, а зарабатывает тренерством.

Планы на будущее у чемпиона амбициозные: получить звания мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта, и главное — остаться в сборной России. Мотивация после всех достижений, как признается Евгений, у него только выросла.