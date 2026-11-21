Вся операционная деятельность перешла в RWB Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Смена руководителя ООО «Вайлдберриз» не затронет работу маркетплейса. Об этом сообщили в пресс‑службе группы RWB.

С 2024 года ООО «Вайлдберриз» входит в группу RWB, а вся операционная деятельность перешла в RWB — основную компанию объединения. За время интеграции в группе формировалась экосистема и приобретались новые компании, при этом ООО «Вайлдберриз» осталось владельцем части активов группы.

«В связи с этим смена генерального директора — это действие, не влияющее на операционную деятельность компании», — заявили «Фонтанке» в пресс‑службе.

Татьяна Ким ушла с поста гендиректора Wildberries. Теперь ее должность занимает топ-менеджер платформы Алексей Куликов. Дополнительно в RWB уточнили, что основательница маркетплейса продолжит заниматься стратегическим развитием группы.