Повторяющиеся ночные пробуждения часто связаны не с «мистическим временем», а с привычным режимом сна Источник: GPT

На часах 03:07. Вы снова открыли глаза, хотя будильник прозвенит только через несколько часов. Никакого шума, кошмаров или других очевидных причин. Просто сон внезапно закончился. Завтра история повторится — и послезавтра, возможно, тоже.

Самое странное — время почти не меняется. Кажется, будто внутри организма установлен невидимый будильник, который каждую ночь срабатывает по расписанию.

У этого явления есть вполне земное объяснение. И оно связано с тем, как работают наши биологические часы, почему сон становится менее глубоким и каким образом мозг может закреплять нежелательные привычки.

Почему организм будит вас в одно и то же время

Главный секрет повторяющихся ночных пробуждений — в сочетании внутренних биологических ритмов и привычного режима сна.

Мозг не отключается на всю ночь. Он продолжает управлять дыханием, температурой тела, выработкой гормонов и чередованием стадий сна. Причем многие из этих процессов подчиняются примерно 24-часовому расписанию.

Если вы обычно засыпаете в 22:30 и встаете в 07:00, организм постепенно подстраивается под такой режим. Из ночи в ночь стадии сна проходят в относительно похожей последовательности, хотя их точное время может меняться.

Один цикл сна длится примерно 80–100 минут. В начале ночи преобладает глубокий сон, а ближе к утру его становится меньше. Пробудить человека в этот период легче.

Получается интересная закономерность: если вы регулярно ложитесь в одно время, то и периоды, когда сон становится более уязвимым к пробуждению, могут приходиться примерно на одни и те же часы.

Но есть важная деталь. Сами по себе биологические часы не заставляют человека просыпаться ровно в 03:00. Они создают условия, при которых дополнительный раздражитель способен прервать сон.

Почему именно три часа ночи, а не пять утра

Представьте человека, который засыпает в 22:00. К трем часам ночи он уже проспал около пяти часов. Значительная часть глубокого сна к этому моменту обычно позади.

В оставшиеся часы ночи увеличивается доля фазы быстрого сна, во время которой мозг активно работает, а человек часто видит яркие сновидения. Между циклами могут возникать кратковременные пробуждения, которые обычно даже не сохраняются в памяти.

В этот момент достаточно небольшого толчка: стало жарко под одеялом, за окном проехала машина, захотелось в туалет или внезапно появилась тревожная мысль.

И человек просыпается.

Стресс и тревожные мысли могут не только мешать заснуть, но и закреплять привычку просыпаться среди ночи примерно в одно и то же время Источник: GPT

Почему это может повториться следующей ночью? Потому что сохраняются сразу два условия: похожий режим сна и причина, которая его нарушает.

Например, если отопление каждую ночь делает спальню слишком теплой, неудобная температура может мешать спать примерно в одни часы.

Три часа ночи не являются особенным временем для человеческого организма. При другом распорядке такое же пробуждение может происходить в два, четыре или пять утра.

Как мозг привыкает просыпаться по ночам

Есть еще один механизм, который способен поддерживать проблему даже после исчезновения первоначальной причины.

Допустим, несколько ночей подряд вы просыпались около трех часов из-за стресса. Каждый раз смотрели на часы, раздражались и начинали переживать, что утром будете совершенно разбиты.

Постепенно кровать и ночное пробуждение могут начать ассоциироваться не с отдыхом, а с тревогой и попытками заставить себя уснуть.

В медицине это называют обусловленным возбуждением. Человек заранее ожидает проблем со сном, а напряжение мешает ему снова расслабиться.

Это не означает, что мозг автоматически программируется на пробуждение ровно в 3:07. Но тревожное ожидание действительно может поддерживать повторяющиеся нарушения сна.

Получается замкнутый круг: проснулись, испугались очередной бессонной ночи, окончательно взбодрились. А на следующий вечер уже ложитесь с мыслью, что всё повторится.

О чём могут говорить регулярные пробуждения

Сам факт пробуждения в одно и то же время обычно не указывает на конкретное заболевание. Гораздо важнее то, что происходит одновременно с ним.

Если вы открываете глаза, несколько минут лежите и спокойно засыпаете обратно, это может быть обычным кратковременным пробуждением между стадиями сна.

Другая ситуация — когда сон прерывается надолго или появляются дополнительные симптомы.

Например, пробуждение с сердцебиением и тревогой может быть связано со стрессом или ночными паническими приступами. Ощущение жара и потливость иногда сопровождают гормональные изменения, в том числе менопаузу.

Если человек громко храпит, просыпается с ощущением нехватки воздуха и постоянно хочет спать днем, необходимо исключить апноэ сна — нарушение дыхания во время сна.

Алкоголь тоже способен создавать обманчивую картину: сначала помогает быстрее уснуть, а через несколько часов делает сон более прерывистым.

Именно поэтому организм не посылает универсальное предупреждение в три часа ночи. Повторяющееся пробуждение скорее говорит о том, что привычный сон в определенный момент что-то нарушает. А вот причину нужно искать отдельно.

Мысли о том, что утром рано вставать, а сна ни в одном глазу, только усиливают тревогу и мешают снова уснуть Источник: GPT

Как перестать просыпаться по ночному расписанию

Самая бесполезная привычка в такой ситуации — немедленно смотреть на часы. Увидев знакомые 03:07, человек закатывает глаза и впадает в уныние: «Ну вот, опять». А тревога только мешает снова уснуть.

Чтобы разорвать этот ночной сценарий, специалисты по сну рекомендуют несколько простых шагов.

1. Перестаньте следить за временем. Уберите часы из поля зрения и не проверяйте телефон при каждом пробуждении. Чем меньше вы думаете о потерянных часах сна, тем проще расслабиться.

2. Не заставляйте себя уснуть. Если сон долго не возвращается, а лежание в кровати начинает раздражать, встаньте и займитесь чем-нибудь спокойным при приглушенном свете. Возвращайтесь в постель, когда снова почувствуете сонливость.

3. Просыпайтесь утром в одно и то же время. Даже после неудачной ночи старайтесь придерживаться привычного времени подъема. Это помогает поддерживать стабильную работу биологических часов.

4. Проверьте вечерние привычки. Слишком теплая спальня, алкоголь перед сном и кофе во второй половине дня могут делать ночной отдых более прерывистым. Иногда достаточно изменить один из этих факторов.

5. Ведите дневник сна. В течение одной-двух недель записывайте, когда ложитесь, во сколько примерно просыпаетесь ночью и как чувствуете себя утром. Так легче обнаружить повторяющиеся закономерности и возможные причины пробуждений.

Если, несмотря на изменения, сон продолжает регулярно прерываться, а днем вы чувствуете себя разбитыми, стоит обратиться к врачу. Особенно если ночные пробуждения сопровождаются сильным храпом или ощущением нехватки воздуха.

И напоследок любопытный нюанс: иногда человеку кажется, что он просыпается строго в одно время, потому что знакомые цифры особенно хорошо запоминаются. Пробуждение в 03:07 мы замечаем, а эпизод в 02:48 можем вообще забыть. Поэтому, прежде чем искать загадочный сигнал организма, стоит выяснить, насколько точен ваш внутренний будильник на самом деле.