Об уходе Ким с поста стало известно недавно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Татьяна Ким после ухода с поста генерального директора Wildberries продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB», — рассказали в объединенной компании Wildberries и Russ РИА Новости.

Ким покинула пост генерального директора маркетплейса Wildberries. Это стало известно из материалов Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Теперь эту должность занимает топ-менеджер платформы Алексей Куликов.

Два закрытых паевых инвестиционных фонда — «Томь» и «Гало» — вошли в число совладельцев. В итоге доля компании у ООО «Вайлдберриз», у которой было 65%, сократилась до 45%, а у ООО «Стинн» — с 35 до 25%.

Татьяна Ким основала интернет-магазин Wildberries в 2004 году вместе с бывшим супругом Владиславом Бакальчуком. В 2024 году компания объединилась с Russ.