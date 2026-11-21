Источник: Мария Маноли

Мария Маноли с супругом побывали на нескольких горнолыжных курортах России — Архызе, Домбае и Эльбрусе. В каждом из мест свои особенности.

Так, на Архызе туристов порадовала современная инфраструктура: хорошие канатные дороги, благоустроенные склоны и места для отдыха, неплохая транспортная доступность. Есть новые отели, которые предоставляют хорошие скидки при раннем бронировании. А еще Архыз — это прекрасные пейзажи. Трассы курорта взбегают ввысь на скромные 2500–2700 метров. С них очень комфортно кататься на сноуборде и лыжах.

На Домбае склоны повыше — до 3200 метров. Надо учитывать, что там нет современных кафешек и ресторанов, а съемное жилье достаточно скромное.

Главной целью путешественников стал горнолыжный курорт «Эльбрус». Там семья сняла домик, который располагался на высоте 2200 метров, склоны же, с которых они отправились кататься, достигали высоты в 3800 метров.