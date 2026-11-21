Главные заблуждения о привычках вашего питомца Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Мы привыкли считывать любовь питомцев по простым вещам: кошка медленно моргает или мнет лапками, собака радостно виляет хвостом и не отходит ни на шаг. Кажется, всё так понятно: вот она, искренняя привязанность. Но так ли это?

Все эти стереотипы не всегда говорят о хорошем самочувствии питомца или его любви к вам. Иногда так проявляются стресс, тревога или даже физический дискомфорт. Взять хотя бы мокрый нос у собаки: многие считают его главным маркером здоровья, но это обманчиво.

Как отличить обычные повадки от сигнала о проблеме и на какие детали в поведении стоит обращать внимание, рассказывает врач ультразвуковой диагностики, гастроэнтеролог Виктория Бибина. Специалист развеяла топ-10 мифов о собаках и кошках, которые мы воспринимаем как норму.

«Поведение — это главный язык питомца. И кошка, которая всюду следует за вами, и собака, которая ищет контакта, могут таким образом говорить о потребности в безопасности. Важно замечать перемены: если привычные проявления становятся навязчивыми или, наоборот, исчезают, это повод присмотреться внимательнее и при необходимости проконсультироваться со специалистом», — отметила врач.

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Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа