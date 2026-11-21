Ярославцы обыграли нижегородское «Торпедо» Источник: Максим Цирулев / 76.RU

20 ноября «Локомотив» впервые сыграл на самой новой арене в КХЛ «VOLGA Арена» против нижегородского «Торпедо». Ярославский коллектив вырвал победу в самой концовке гостевой встречи.

Матч прошел на новой арене Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Наша арена самая лучшая, а здесь шикарная арена»

Новая «VOLGA Арена» в Нижнем Новгороде открылась перед стартом сезона-2026/2027. Прошлый стадион «Торпедо» был очень старый и уже не выдерживал никакой критики, он был построен более 60 лет назад. Новая площадка на 12 тысяч мест стала точкой притяжения для горожан. После открытия этого стадиона ярославская «Арена 2000» стала самой возрастной на хоккейной карте КХЛ.

«Наша арена самая лучшая, а здесь шикарная арена», — заявил после матча главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов.

Ярославские болельщики приехали поддержать команду Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Свой комментарий относительно нового стадиона дал и нападающий ярославской команды Максим Березкин.

«Очень хорошая в Нижнем Новгороде арена. Приятно видеть столько болельщиков, которые поддерживают свою команду. Наших болельщиков тоже было много. Всегда приятно играть на больших аренах. Больше шума, энергии и драйва», — сказал хоккеист.

«Пришлось потерпеть»

Сама встреча для ярославского коллектива началась не очень удачно. В конце первого периода «Локомотив» уступал со счетом 0:1. Во втором игровом отрезке нижегородцы доминировали на площадке. Счет по броскам в отдельно взятом периоде был 5:16 не в пользу ярославцев.

«Здорово соперник смены накладывал. У нас было еще и меньшинство. Два удаления было во втором периоде, поэтому пришлось потерпеть. Вот это терпение воздалось», — высказался о неудачном втором периоде Березкин.

Максим Березкин высказался об игре Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Из „Торпедо“ выжали последние силы»

Казалось бы, что всё идет к победе хозяев площадки, но за пять минут до конца основного времени произошло небольшое чудо. 17-летний нападающий «Локомотива» Андрей Пустовой сначала сравнял счет в матче, а спустя чуть больше минуты вывел гостей вперед. Точку в матче броском уже в пустые ворота «Торпедо» поставил Максим Березкин. Выездная победа ярославцев 3:1.

«Что случилось в концовке? Хотелось просто помочь команде. Тренерский штаб доверил игру в тройке с Ивановым и Суриным, а я просто воспользовался шансом. Знал, где стоять. Ну и из „Торпедо“ выжали последние силы. Они третий период играли по счету, а мы делали свою работу и на ворота давили. Получилось так, что забили», — рассказал о концовке встречи автор дубля Пустовой.

Андрей Пустовой — о двух забитых шайбах Источник: Максим Цирулев / 76.RU