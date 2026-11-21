Дополнительная вставка не предназначена для посторонних предметов и хранения ценностей Источник: Алексей Середенин / E1.RU

Если вы хоть раз рассматривали женские трусики с изнанки, наверняка замечали странную деталь: небольшой кусочек ткани, который выглядит как кармашек. Иногда он пришит только с трех сторон, иногда открыт сразу с двух. Кажется, будто производитель забыл закончить работу.

В интернете этой детали давно придумали десятки назначений. Одни уверены, что туда можно прятать деньги, другие предлагают хранить запасную прокладку. Но настоящий ответ гораздо прозаичнее. И касается он не хранения мелочей, а женского здоровья.

Почему в женских трусиках есть кармашек

На самом деле никакой это не карман. Деталь называется ластовицей — так производители белья называют дополнительную вставку из ткани в области промежности.

Ее главная задача — сделать белье комфортнее и обеспечить дополнительный слой материала там, где кожа особенно чувствительна.

Дело в том, что красивые трусики далеко не всегда шьют из самых подходящих для постоянного контакта с телом материалов. Кружево, сетка и синтетические ткани могут выглядеть эффектно, но иногда вызывают раздражение, особенно при трении.

Поэтому даже в полностью синтетическом белье производители нередко делают ластовицу из хлопка.

У нее сразу несколько функций:

впитывает влагу — хлопковая ткань помогает поглощать естественные выделения и пот;

уменьшает трение — дополнительный мягкий слой защищает чувствительную кожу от грубых швов и материала;

повышает комфорт — белье меньше натирает при ходьбе и длительном сидении;

помогает поддерживать гигиену — подходящая ткань в этой области снижает вероятность раздражения от влаги и трения.

При этом сама по себе хлопковая ластовица не гарантирует защиты от инфекций. На комфорт влияют также посадка белья, его чистота и способность ткани отводить влагу.

Свободный край ластовицы часто появляется из-за особенностей технологии пошива белья Источник: GPT

Почему кармашек оставляют открытым

Вот здесь начинается самое интересное. Если ластовица нужна для защиты кожи, почему бы не пришить ее со всех четырех сторон?

Оказывается, открытый край часто связан с технологией производства белья.

На фабрике внутреннюю вставку соединяют с основными деталями трусиков во время сборки. Некоторые швы оказываются спрятаны между слоями ткани, а один край ластовицы остается свободным.

Так можно избежать лишнего шва в чувствительной зоне и сделать внутреннюю поверхность более гладкой.

Впрочем, единого правила нет. В одних моделях ластовица закреплена по всему периметру, в других один или оба ее конца остаются открытыми. Это зависит от конструкции белья и способа пошива.

Открытый край не означает, что трусики бракованные. И уж точно не свидетельствует о том, что производитель предусмотрел секретное отделение для ценных вещей.

Правда ли, что раньше в этот кармашек клали лавровый лист и травы?

Впрочем, есть версия куда любопытнее, чем особенности фабричного пошива. Согласно популярной легенде, когда-то этот кармашек использовали совсем не для защиты кожи.

Якобы женщины прятали в него душистые травы, лепестки цветов и даже лавровый лист. Считалось, что растения помогают избавиться от неприятного запаха, а заодно защищают от бактерий.

История звучит вполне правдоподобно. В прошлом ароматические травы действительно использовали для устранения неприятных запахов. Но вот надежных исторических подтверждений тому, что их специально помещали в ластовицу женского белья, нет.

Более того, привычные нам женские трусики появились сравнительно недавно. Еще в XIX веке женщины носили длинные панталоны, которые нередко оставались открытыми в области промежности. Современного маленького кармашка там попросту не было.

История о хранении душистых трав в ластовице женского белья не имеет надежных исторических подтверждений Источник: GPT

А вот класть лавровый лист в белье сегодня точно не стоит. Сухие края могут царапать нежную кожу, а ароматические вещества растений — вызывать раздражение. И главное: лаврушка не заменяет обычную гигиену и не защищает от интимных инфекций.

Так что история про древний тайник для ароматных трав красивая, но остается лишь пикантной легендой.

А если кармашка в трусиках вообще нет?

Отсутствие привычного кармашка еще не означает, что белье плохое.

Например, в бесшовных моделях дополнительный слой может быть приклеен или закреплен так, что свободного края просто не видно. А некоторые трусики полностью изготовлены из одного материала и не имеют отдельной вставки.

При покупке стоит обращать внимание не столько на наличие кармашка, сколько на несколько деталей:

состав ткани в области промежности — желательно, чтобы она была мягкой и комфортной для кожи;

качество швов — грубые края и плотные выступающие строчки могут натирать;

посадку — слишком тесное белье усиливает трение;

воздухопроницаемость — особенно если белье предназначено для ежедневной носки.