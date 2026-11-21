Если вы хоть раз рассматривали женские трусики с изнанки, наверняка замечали странную деталь: небольшой кусочек ткани, который выглядит как кармашек. Иногда он пришит только с трех сторон, иногда открыт сразу с двух. Кажется, будто производитель забыл закончить работу.
В интернете этой детали давно придумали десятки назначений. Одни уверены, что туда можно прятать деньги, другие предлагают хранить запасную прокладку. Но настоящий ответ гораздо прозаичнее. И касается он не хранения мелочей, а женского здоровья.
Почему в женских трусиках есть кармашек
На самом деле никакой это не карман. Деталь называется ластовицей — так производители белья называют дополнительную вставку из ткани в области промежности.
Ее главная задача — сделать белье комфортнее и обеспечить дополнительный слой материала там, где кожа особенно чувствительна.
Дело в том, что красивые трусики далеко не всегда шьют из самых подходящих для постоянного контакта с телом материалов. Кружево, сетка и синтетические ткани могут выглядеть эффектно, но иногда вызывают раздражение, особенно при трении.
Поэтому даже в полностью синтетическом белье производители нередко делают ластовицу из хлопка.
У нее сразу несколько функций:
впитывает влагу — хлопковая ткань помогает поглощать естественные выделения и пот;
уменьшает трение — дополнительный мягкий слой защищает чувствительную кожу от грубых швов и материала;
повышает комфорт — белье меньше натирает при ходьбе и длительном сидении;
помогает поддерживать гигиену — подходящая ткань в этой области снижает вероятность раздражения от влаги и трения.
При этом сама по себе хлопковая ластовица не гарантирует защиты от инфекций. На комфорт влияют также посадка белья, его чистота и способность ткани отводить влагу.
Почему кармашек оставляют открытым
Вот здесь начинается самое интересное. Если ластовица нужна для защиты кожи, почему бы не пришить ее со всех четырех сторон?
Оказывается, открытый край часто связан с технологией производства белья.
На фабрике внутреннюю вставку соединяют с основными деталями трусиков во время сборки. Некоторые швы оказываются спрятаны между слоями ткани, а один край ластовицы остается свободным.
Так можно избежать лишнего шва в чувствительной зоне и сделать внутреннюю поверхность более гладкой.
Впрочем, единого правила нет. В одних моделях ластовица закреплена по всему периметру, в других один или оба ее конца остаются открытыми. Это зависит от конструкции белья и способа пошива.
Открытый край не означает, что трусики бракованные. И уж точно не свидетельствует о том, что производитель предусмотрел секретное отделение для ценных вещей.
Правда ли, что раньше в этот кармашек клали лавровый лист и травы?
Впрочем, есть версия куда любопытнее, чем особенности фабричного пошива. Согласно популярной легенде, когда-то этот кармашек использовали совсем не для защиты кожи.
Якобы женщины прятали в него душистые травы, лепестки цветов и даже лавровый лист. Считалось, что растения помогают избавиться от неприятного запаха, а заодно защищают от бактерий.
История звучит вполне правдоподобно. В прошлом ароматические травы действительно использовали для устранения неприятных запахов. Но вот надежных исторических подтверждений тому, что их специально помещали в ластовицу женского белья, нет.
Более того, привычные нам женские трусики появились сравнительно недавно. Еще в XIX веке женщины носили длинные панталоны, которые нередко оставались открытыми в области промежности. Современного маленького кармашка там попросту не было.
А вот класть лавровый лист в белье сегодня точно не стоит. Сухие края могут царапать нежную кожу, а ароматические вещества растений — вызывать раздражение. И главное: лаврушка не заменяет обычную гигиену и не защищает от интимных инфекций.
Так что история про древний тайник для ароматных трав красивая, но остается лишь пикантной легендой.
А если кармашка в трусиках вообще нет?
Отсутствие привычного кармашка еще не означает, что белье плохое.
Например, в бесшовных моделях дополнительный слой может быть приклеен или закреплен так, что свободного края просто не видно. А некоторые трусики полностью изготовлены из одного материала и не имеют отдельной вставки.
При покупке стоит обращать внимание не столько на наличие кармашка, сколько на несколько деталей:
состав ткани в области промежности — желательно, чтобы она была мягкой и комфортной для кожи;
качество швов — грубые края и плотные выступающие строчки могут натирать;
посадку — слишком тесное белье усиливает трение;
воздухопроницаемость — особенно если белье предназначено для ежедневной носки.
И еще один момент: надпись «100% хлопок» на упаковке не всегда относится ко всему изделию. Иногда хлопковой оказывается только ластовица, а основная ткань состоит из синтетических волокон.