Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Современный мир наполнен чудесами технологий: многообразие гаджетов и бытовой техники каждый день облегчает нашу жизнь. Десятки лет назад такие предметы тоже существовали, правда, выглядели по-другому.

Предлагаем вам пройти тест и угадать, для чего были нужны эти 5 предметов из СССР, которые мы нашли в ярославских антикварных лавках. Уверены, что хоть один был в квартире ваших родителей (а может, есть и сейчас).