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Тест по предметам из СССР
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Город тест Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Пройдите тест на знание принадлежностей из прошлого

2 141
10 комментариев

Готовы спорить, многие из этих предметов вы видели у себя дома в детстве

Современный мир наполнен чудесами технологий: многообразие гаджетов и бытовой техники каждый день облегчает нашу жизнь. Десятки лет назад такие предметы тоже существовали, правда, выглядели по-другому.

Предлагаем вам пройти тест и угадать, для чего были нужны эти 5 предметов из СССР, которые мы нашли в ярославских антикварных лавках. Уверены, что хоть один был в квартире ваших родителей (а может, есть и сейчас).

ТЕСТПройден 869 раз
Для чего нужны эти предметы из СССР
1 / 5

Для чего нужен был этот предмет нашим бабушкам и мамам?

  • Ну это же очевидно! Это — рассекатель, незаменимый предмет на кухне.

  • Это деталь от скороварки. Ну, той самой, в которой холодец готовили

  • Насмешили! Это деталь от автомобиля.

2 / 5

А для чего нужна эта штука?

  • Это переносная лампа. Ее использовали, чтобы взять с собой в гараж, например.

  • Этой лампой раньше лечили

  • Эту лампу использовали советские модницы, синий свет помогал нанести макияж ровнее

3 / 5

А это у нас что?

  • Это отвертка с защитным колпачком.

  • Похоже на ручной миксер

  • Это игрушка, которая была у каждого. Раскручиваешь в руках, а она взлетает

4 / 5

А это у нас что за необычный предмет?

  • И что в нём необычного? Простая соковыжималка.

  • Это — специальный охотничий свисток. Им приманивали уток

  • Ну это уж точно деталь от скороварки!

5 / 5

Напоследок простой вопрос: что изображено на этом фото?

  • Сушилка для обуви?

  • Это — кипятильник

  • Этим тоже что-то лечили?

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Комментарии
10
Гость
20 августа 2024, 07:48
И где тест ?)))
Гость
20 августа 2024, 07:52
Лишить премии А. Шибаеву
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