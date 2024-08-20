Справятся единицы: отгадайте, для чего нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Современный мир наполнен чудесами технологий: многообразие гаджетов и бытовой техники каждый день облегчает нашу жизнь. Десятки лет назад такие предметы тоже существовали, правда, выглядели по-другому.
Предлагаем вам пройти тест и угадать, для чего были нужны эти 5 предметов из СССР, которые мы нашли в ярославских антикварных лавках. Уверены, что хоть один был в квартире ваших родителей (а может, есть и сейчас).
Для чего нужен был этот предмет нашим бабушкам и мамам?
Ну это же очевидно! Это — рассекатель, незаменимый предмет на кухне.
Это деталь от скороварки. Ну, той самой, в которой холодец готовили
Насмешили! Это деталь от автомобиля.
А для чего нужна эта штука?
Это переносная лампа. Ее использовали, чтобы взять с собой в гараж, например.
Этой лампой раньше лечили
Эту лампу использовали советские модницы, синий свет помогал нанести макияж ровнее
А это у нас что?
Это отвертка с защитным колпачком.
Похоже на ручной миксер
Это игрушка, которая была у каждого. Раскручиваешь в руках, а она взлетает
А это у нас что за необычный предмет?
И что в нём необычного? Простая соковыжималка.
Это — специальный охотничий свисток. Им приманивали уток
Ну это уж точно деталь от скороварки!
Напоследок простой вопрос: что изображено на этом фото?
Сушилка для обуви?
Это — кипятильник
Этим тоже что-то лечили?