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Развлечения тест Попробуйте отгадать: зачем были нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Попробуйте отгадать: зачем были нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Проверьте свои знания

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Попробуйте отгадать, для чего нужны эти приспособления

Когда-то эти предметы были в квартире практически у каждого. Теперь большая часть из них продана на барахолке или пылится в коробке с хламом. Но при взгляде на них люди, родившиеся в Советском Cоюзе, ностальгически вздохнут.

Предлагаем вам пройти новую часть теста «Отгадай предмет из СССР». А в комментариях делитесь рассказами о том, какие забытые нынче вещи вы или ваши родители использовали ежедневно.

ТЕСТПройден 21 раз
Отгадайте, зачем нужны были эти 5 предметов

Если вам понравилось угадывать предметы из СССР, не ограничивайте себя одной проверкой на знания. Мы уже публиковали первую, вторую и третью часть теста.

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