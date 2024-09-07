Попробуйте отгадать: зачем были нужны эти 5 предметов из СССР. Сложный тест

Когда-то эти предметы были в квартире практически у каждого. Теперь большая часть из них продана на барахолке или пылится в коробке с хламом. Но при взгляде на них люди, родившиеся в Советском Cоюзе, ностальгически вздохнут.
Предлагаем вам пройти новую часть теста «Отгадай предмет из СССР». А в комментариях делитесь рассказами о том, какие забытые нынче вещи вы или ваши родители использовали ежедневно.
Если вам понравилось угадывать предметы из СССР, не ограничивайте себя одной проверкой на знания. Мы уже публиковали первую, вторую и третью часть теста.