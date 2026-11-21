Неизвестный мужчина похитил и удерживал 10-летнего мальчика в Свердловской области. Инцидент произошел вечером 21 ноября в селе Большие Брусяны. Об этом сообщили в региональном СК.
По данным ведомства, мужчина запер ребенка в заброшенном доме. На освобождение школьника прибыли силовики. Мужчину в ходе операции ликвидировали. Угрозы для жизни мальчика нет.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего.
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