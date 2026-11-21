Милиционеры измеряли Алешу и описывали его тело, а следственные действия записывали на видео Источник: архив Владимира Бендлина

Уже 30 лет тайна кыштымского карлика Алешеньки не перестает вызывать вопросы. Один из немногих участников тех событий — бывший следователь Кыштымского РОВД Свердловской области Владимир Бендлин — рассказал E1.RU о новых деталях событий тех лет. Уфологи провели еще одно исследование плащаницы (ткани), в которую заворачивали существо после купания.

«Сейчас некоторые еще варианты интерпретации появились в связи с тем, что Вадим Александрович Чернобров своим расследованием, так сказать, добыл эксклюзивный материал. Он получил плащаницу (ткань), в которую заворачивали существо вот это после купания. И там был выделен женский геном и геном, которого нет в базе данных. В Перу находили там подобные артефакты, в Латинской Америке», — рассказал бывший следователь.

Владимир Бендлин пишет книгу о событиях тех лет Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

В мае 1996 года в челябинском поселке Тамара Просвирина нашла в лесу крошечное тельце. Душевнобольная пенсионерка утверждала, что кормила, поила странное существо и ухаживала за ним как за сыном. Еще несколько соседей заявляли, что видели гуманоида живым, но позже Тамару забрали в психбольницу, а тело мертвого Алешеньки позже нашли в доме женщины.

Именно Владимир Бендлин расследовал дело карлика и последним держал его в руках — до исчезновения. Экс-милиционер ежегодно приезжает в Екатеринбург, чтобы поделиться воспоминаниями и подробностями расследования на мероприятии «Алешенька FEST».

«Когда мы изъяли мумию и допросили очевидцев, я попытался зарегистрировать материал в дежурной части. Нужно было провести исследование, чтобы изучить, что же это за существо, а также определить, было ли совершено преступление — убийство или халатность, если это всё же недоношенный ребенок. Но начальник наш сказал: мол, ты еще дохлую кошку принеси и зарегистрируй. У меня в тот момент было в производстве 25 дел, все сложные, многоэпизодные, и руководство направило меня заниматься своей работой», — рассказал милиционер.

Каждый год бывший следователь приезжает в Екатеринбург на «Алешенька FEST» Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Но Владимир не бросил дело Алешеньки и стал им заниматься в свободное время, а мумию хранил дома в холодильнике. Он опросил свидетелей, которые утверждали, что видели гуманоида живым, — соседку и сноху Тамары. Те утверждали, что карлик при жизни издавал звуки, поглощал пищу, когда его кормили, а на коже у него были прозрачные пахнущие выделения. Также женщины описывали, что у Алеши была серая кожа, вертикальный, как кошачий, зрачок, но при этом осмысленный взгляд. Во рту — два зубика и маленький алый язычок.

Против расследования выступала супруга Бендлина — видя трупик в холодильнике, жена переживала в первую очередь за маленького ребенка. Сам милиционер не мог спать по ночам, пока Алешенька был у него.

«Я принял решение, что надо куда-то его передавать. Мне подвернулась газетная вырезка с объявлением: „НЛО-контакт по методу Золотова, город Каменск-Уральский“ в Свердловской области. Это около 100 километров от нас. Мы созвонились, люди приехали, сказали, что артефакт никуда не денут, проведут исследование и привезут обратно вместе с документами», — поделился бывший следователь.

Послушайте, что говорили о существе очевидцы тех событий Источник: Ирина Шутько, Надежда Александрова / E1.RU

Но с тех пор гуманоида больше никто не видел. Теперь Владимир Бендлин работает над книгой, посвященной событиям тех лет. За прошедшие годы вокруг Алешеньки собралось множество теорий и слухов, и своей рукописью бывший следователь хочет зафиксировать, как всё было на самом деле. Ее выход запланирован на весну 2027 года.

В минувший вторник, 18 ноября, в баре «Руки Вверх» прошел спин-офф фестиваля, посвященного Алешеньке, — «Леха Disco вечер». На входе предъявляли тематический дресс-код: одежда в стиле 90-х и темные очки. В списке хедлайнеров давние друзья уфологов Акинтий с гуманоидом Владиком.

+3

Ранее мы публиковали подробности истории об Алешеньке. Посмотрите также, как проходила вечеринка памяти загадочного существа в Екатеринбурге.