При резком снижении веса кожа не всегда успевает сократиться вслед за уменьшением объемов тела Источник: ChatGPT

Весы показывают долгожданный результат, одежда становится свободнее, но отражение в зеркале всё равно не радует. Вместо подтянутой фигуры — обвисшая кожа, потерявшие объем ягодицы и мягкий живот. Почему так происходит, чем опасны жесткие диеты и можно ли похудеть без потери мышц? Об этом рассказал тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела» Алексей Конин.

Почему минус 10 килограммов — это не обязательно минус 10 килограммов жира

Многие мечтают похудеть как можно быстрее. Особенно заманчиво выглядят обещания сбросить 10 килограммов за месяц. Кажется, что чем стремительнее уменьшается цифра на весах, тем успешнее идет процесс. Но на самом деле потерянные килограммы далеко не всегда означают избавление от жира. По словам Алексея Конина, при резком ограничении питания организм в первую очередь теряет воду. Вместе с ней может уходить и мышечная ткань. А вот жировые запасы расходуются значительно медленнее.

— Если весы за месяц показывают минус 10 килограммов, реально жира там может быть всего два-три килограмма. Остальное — вода, содержимое кишечника и потерянные мышцы. Человек радуется цифрам, но это совсем не значит, что он получил ту фигуру, к которой стремился, — объясняет тренер.

Особенно заметно вес снижается в первые дни диеты. Это связано в том числе с гликогеном — запасной формой углеводов, которая хранится в мышцах и печени. Каждый грамм гликогена удерживает примерно три-четыре грамма воды. Когда человек резко сокращает количество углеводов, запасы гликогена уменьшаются. Вместе с ними уходит и связанная вода. Именно поэтому низкоуглеводные диеты нередко дают впечатляющий результат уже в первую неделю.

Чем больше исходная масса тела и задержка жидкости, тем заметнее может оказаться первоначальное снижение веса. Но считать все потерянные килограммы сгоревшим жиром неправильно. Эксперт также предупреждает: попытки ускорить процесс за счет сильного ограничения питания и жидкости могут нарушить водно-солевой баланс. Поэтому во время похудения важно не только следить за калориями, но и поддерживать нормальное потребление воды.

Что такое skinny fat

Еще одна проблема быстрого похудения — потеря мышечной массы. Именно мышцы во многом определяют форму тела, его плотность и пропорции. Когда человек придерживается очень жесткой диеты, получает недостаточно белка и не занимается силовыми тренировками, организму становится сложнее сохранять мышечную ткань. В результате вес уменьшается, но желаемой подтянутости не появляется.

Есть такое понятие — skinny fat. В одежде человек выглядит стройным, может носить вещи на несколько размеров меньше. Но стоит раздеться — и видно мягкое, рыхлое тело, живот, недостаток мышц. Вес вроде бы хороший, а отражение в зеркале совсем не то, которого ожидали. Алексей Конин тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

По словам тренера, такая ситуация возникает из-за изменения состава тела. Внешне это проявляется по-разному: уменьшается объем ягодиц, руки и ноги становятся тоньше, а живот остается мягким. Если кожа была сильно растянута, после уменьшения объемов она также может провисать.

Почему диета на 800 калорий может испортить результат

Чтобы объяснить разницу между потерей веса и изменением состава тела, Алексей Конин приводит условный пример. Представим женщину весом 90 килограммов. Она решает похудеть максимально быстро, сокращает рацион до 800 килокалорий в сутки и ежедневно проводит по часу на кардиотренировках.

Через месяц весы показывают минус 10 килограммов. Результат кажется отличным. Однако при анализе состава тела может выясниться, что значительная часть потери пришлась на воду, а часть — на мышцы. Жира при этом ушло гораздо меньше, чем ожидалось. В итоге женщина весит уже 80 килограммов, но ее тело по-прежнему остается дряблым, а живот и бедра не приобретают желаемую форму.

Совсем иначе, по словам эксперта, может выглядеть результат при умеренном дефиците калорий и регулярных силовых тренировках. Для сравнения он приводит другого условного человека — мужчину весом 90 килограммов. Тот постепенно снижает калорийность питания, употребляет достаточно белка и трижды в неделю занимается в тренажерном зале. За месяц мужчина теряет не десять, а три килограмма. Но при этом большую часть потерянной массы составляет жир, а мышцы удается сохранить.

— На весах результат скромнее, зато в зеркале видны изменения: плечи, пропорции, более плотное тело. Это и есть то, к чему стоит стремиться. Не просто сбросить килограммы, а изменить состав тела, — объясняет тренер.

Такой процесс называют рекомпозицией — изменением соотношения жировой и мышечной массы. При этом жир не превращается в мышцы: это разные ткани, и процессы их изменения происходят отдельно.

Как худеть, чтобы уходил жир, а не мышцы

По мнению Конина, одна из главных ошибок худеющих — стремление создать максимально большой дефицит калорий. Человек начинает есть значительно меньше привычного, быстро теряет вес, но одновременно увеличивает риск потери мышечной массы. Эксперт рекомендует более спокойный подход: умеренно снижать калорийность питания, обеспечивать достаточное количество белка и сохранять физическую активность.

Для меня как для тренера даже минус 400 граммов за неделю — уже хороший результат. Не нужно пытаться сбросить всё и сразу. Настоящее похудение — это когда уменьшаются объемы, сохраняются мышцы и человеку нравится собственное отражение. Алексей Конин тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

В качестве ориентира он называет снижение примерно на 0,5–1% исходной массы тела в неделю. Для многих людей это около 0,5–1 килограмма, хотя подходящий темп зависит от начального веса и индивидуальных особенностей. Дефицит калорий, по его словам, лучше делать умеренным — порядка 10–20% от суточной потребности организма в энергии.

Важную роль играет белок. Конин предлагает ориентироваться примерно на 1,5–2 грамма на килограмм целевой массы тела в сутки. При этом конкретное количество должно подбираться с учетом здоровья, рациона и физических нагрузок. Но одного правильного питания недостаточно.

Почему без силовых тренировок похудеть сложнее

Кардиотренировки помогают расходовать энергию, однако для сохранения мышц эксперт советует обязательно включать в программу силовые нагрузки. Когда человек тренируется с отягощениями, мышцы получают стимул сохранять свою функциональность. При достаточном количестве белка и умеренном дефиците калорий это помогает уменьшить потери мышечной массы.

— Силовые тренировки дают организму сигнал: мышцы нам нужны, их нужно сохранить. А белок — это строительный материал, который помогает им восстанавливаться. Эти две вещи должны работать вместе, — объясняет Конин.

По его словам, оптимально заниматься силовыми тренировками два-три раза в неделю. При этом нагрузки должны соответствовать уровню подготовки человека. Тренер подчеркивает, что во время похудения главная задача — прежде всего сохранить уже имеющиеся мышцы. Наращивать их при дефиците калорий сложнее, хотя в некоторых случаях это возможно. Кроме того, силовые тренировки помогают улучшать пропорции тела. Именно поэтому два человека с одинаковым весом и ростом могут выглядеть совершенно по-разному.

Можно ли избежать обвисшей кожи после похудения

Отдельная проблема, с которой сталкиваются люди после значительного снижения веса, — избыток кожи. Особенно часто он становится заметен после потери нескольких десятков килограммов. Кожа, которая долгое время была растянута, не всегда способна полностью сократиться вслед за уменьшением объемов тела. Алексей Конин знает об этом не только по работе с подопечными, но и по собственному опыту. После значительного похудения ему самому потребовалось несколько операций по удалению лишней кожи.

— Если человеку нужно сбросить 50, 60 или даже 100 килограммов, полностью избежать обвисания кожи бывает очень сложно. У нее есть предел эластичности. Я сам через это прошел, поэтому прекрасно понимаю, о чем говорю, — рассказывает тренер.

Силовые тренировки помогают сохранить мышцы и сделать фигуру более подтянутой во время похудения Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

При этом результат у всех разный. По наблюдениям Конина, некоторые люди после потери очень большого веса сталкиваются с относительно небольшим избытком кожи, тогда как у других заметные складки появляются уже после похудения на 20 килограммов. На это влияют индивидуальные особенности организма, возраст, степень растяжения кожи и то, как долго человек жил с избыточным весом. Чем старше человек и чем дольше кожа оставалась растянутой, тем сложнее ей вернуться к прежнему состоянию.

Помогут ли тренировки подтянуть кожу

По словам Конина, физическая активность способна улучшить внешний вид тела после похудения, но не всегда может решить проблему избытка кожи. Силовые тренировки помогают развивать мышцы, которые придают фигуре объем и делают ее визуально более подтянутой.

— Когда жир уходит, мышечный объем помогает сохранить форму тела. Но если кожа сильно растянута, одними тренировками полностью убрать ее не получится, — объясняет эксперт.

Для поддержания нормального состояния кожи тренер также рекомендует следить за полноценностью питания, не исключать жиры из рациона, употреблять достаточно белка и соблюдать водно-солевой баланс. При этом он предупреждает, что после очень большого похудения даже регулярные занятия спортом могут не устранить выраженные кожные складки. В таких случаях рассматривают хирургическую коррекцию. Сам Конин перенес несколько подобных вмешательств, но продолжает заниматься силовыми тренировками и после операций.

— Мне уже за пятьдесят, и с каждым годом я продолжаю улучшать форму тела. Даже после операций работа над собой не заканчивается. Мышцы нужно развивать, и результат постепенно становится лучше, — делится тренер.

Что важнее: цифра на весах или отражение в зеркале?

Алексей Конин советует оценивать похудение сразу по нескольким показателям: динамике веса, объемам тела, физической форме и самочувствию. При необходимости можно использовать биоимпедансный анализ — исследование, позволяющее приблизительно оценить соотношение жировой и безжировой массы. Однако его результаты зависят в том числе от количества жидкости в организме, поэтому отдельные измерения не стоит воспринимать как абсолютно точные. Главное, по мнению эксперта, — не превращать похудение в гонку за минимальной цифрой.