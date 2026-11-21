Рассказываем, чем раньше занимался новый глава Wildberries Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Алексей Волхонский / V1.RU

В субботу, 21 ноября, стало известно, что пост генерального директора компании Wildberries занимает бывший топ-менеджер Алексей Куликов. Он пришел на должность Татьяны Ким — основательницы маркетплейса и одной из богатейших женщин в стране. Как следует из данных ЕГРЮЛ, изменения в должности произошли 19 ноября.

Состояние Татьяны Ким Forbes оценили в 7,1 млрд долларов . Ей принадлежали 100% Вайлдберриз Банка, расчетного центра для маркетплейса Wildberries. В 2024 году чистая прибыль банка увеличилась более чем в 100 раз и составила почти 21 млрд рублей. Кроме того, Ким принадлежали 65% ООО «РВБ». После юридических изменений в структуре Wildberries организация стала основной операционной компанией маркетплейса.

До того как встать у руководства одного из крупнейших маркетплейсов страны, 48-летний москвич Алексей Куликов поработал в компаниях, которые специализировались и на деятельности в области права, и на рекламе, и на продаже стройматериалов.

Судя по данным «Контур.Фокус», начинал Куликов карьеру с рекламного агентства «Диджико». Первая запись о нем — в 2019 году. Последние годы, согласно отчетности, у компании не удались: проигранные суды из-за неисполнения обязательств, падение выручки на 83%. Организация также регистрировала товарный знак «Моя стихия» — российский бренд природной минеральной воды, который выпускается под слоганом «Создано природой».

В 2020-м Куликов упоминается уже среди гендиректоров рекламного агентства «АПР-Сити/ТВД», где теперь единственный учредитель — ООО «РВБ» (Wildberries & Russ). Эта компания выигрывала тендеры на обновление остановок в разных регионах России, например в Перми и Ижевске. В сентябре 2025 года компания Куликова купила единственный в Ингушетии аэропорт.

Через год, в 2021-м, Алексей Куликов становится учредителем юридической компании «БЮРО». Согласно госзакупкам, организация занимается тем, что размещает социально важную рекламу в метро по заданию, например, пенсионного фонда Санкт-Петербурга (около 4,5 миллиона рублей за эту закупку). Или же, наоборот, снимает там, где размещать ее было нельзя.

В 2022-м Алексей Куликов был соучредителем компании «ЯМАЛНЕРУД», зарегистрированной в Ямало-Ненецком автономном округе. Организация занимается продажей стройматериалов. А еще это дочерняя компания «Ямалзолота», добывающей драгоценные металлы. В 2026-м СМИ писали, что этот золотодобывающий актив на Ямале выставили на продажу за 9 миллиардов рублей.

Новый гендиректор Wildberries также с 2024 года возглавляет застройщика и генподрядчика «ВБ Инжиниринг», которая выступает техническим заказчиком и управляет строительными проектами от имени Wildberries.

В пресс-службе RWB рассказали MSK1.RU, на что повлияют кадровые перестановки в компании.

«Компания ООО „Вайлдберриз“ с 2024 года входит в группу RWB. Вся операционная деятельность перешла в RWB, основную компанию группы. Формировалась экосистема, приобретались новые компании, и „Вайлдберриз“ осталась владельцем некоторых активов группы, в связи с чем смена генерального директора — это действие, не влияющее на операционную деятельность компании. Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB», — уточнили в пресс-службе компании.

16 ноября основательница Wildberries подпала под санкции Евросоюза.

Ранее мы писали, что совет директоров Международного аэропорта Шереметьево (МАШ) одобрил продажу принадлежащих ему 75% долей туроператора «Библио-Глобус Туроператор» структурам Wildberries & Russ (RWB).