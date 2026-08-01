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Происшествия Подробности Молодых россиян убили во время прогулки в Таиланде — преступников требуют казнить

Молодых россиян убили во время прогулки в Таиланде — преступников требуют казнить

Местные жители очень возмущены произошедшим

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Парня, по словам задержанных, застрелили (архивное фото) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Парня, по словам задержанных, застрелили (архивное фото) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Парня, по словам задержанных, застрелили (архивное фото)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В районе Хуай Яй (южная окраина Паттайи) местные жители требуют приговорить к смертной казни подозреваемых в жестоком преступлении — убийстве россиян Дианы и Романа Назимовых, а также тайской семьи из трех человек. Такую информацию передает РИА Новости.

1 августа у полицейского участка в Паттайе скопилось множество журналистов. Туда съехались представители всех крупных СМИ Таиланда. Репортеры ждали, когда подозреваемых доставят в суд для избрания меры пресечения и официального возбуждения уголовных дел. Вместе с прессой у здания собрались горожане, которые последние три дня помогали искать Назимовых, и родственники убитых тайцев. Напомним, задержанные Понг и Тхонг уже дали признательные показания по обоим эпизодам.

Во время вывода фигурантов из участка для перевозки в суд обстановка накалилась: собравшиеся пытались пробиться к подозреваемым, оттесняя представителей СМИ. В толпе звучали гневные призывы: «Смерть им! Смертная казнь! Таких нельзя оставлять в живых!»

По словам адвоката задержанных, в отношении Понга и Тхонга будут возбуждены два уголовных дела: первое — по факту убийства и сокрытия тел Дианы и Романа Назимовых, второе — по убийству трех граждан Таиланда. Защитник отметил, что за эти преступления закон предусматривает высшую меру наказания — смертную казнь.

Молодые люди пропали 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра по местному времени (08:00 мск). Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! («срочно, чрезвычайно»). Затем связь с братом и сестрой оборвалась. Незадолго до этого они сообщили матери, что за ними кто-то следит, в том числе с помощью их же смартфонов.

Предварительно, мотивом преступления могла стать попытка завладеть мотоциклом россиян. Именно транспортное средство стало одной из ключевых улик в расследовании. Полиция обнаружила разобранный Honda ADV150 закопанным недалеко от дома одного из задержанных.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Таиланд
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