«Без нашей сборной это унылое зрелище». Болельщик объездил весь мир ради футбольных матчей — какая страна оказалась круче других

За последние 15 лет болельщик посетил почти все крупные футбольные турниры Источник: Андрей Алейников

Житель Барнаула Андрей Алейников — бизнесмен, многодетный отец и ярый фанат футбола. К своим 45 годам он успел посетить множество турниров: чемпионаты мира по футболу и хоккею, финалы Лиги чемпионов, чемпионаты Европы и другие крупнейшие спортивные соревнования.

О том, какие впечатления оставил прошедший чемпионат мира, каково это — путешествовать по Америке дикарем, за кого болеть, когда твоя сборная вне турнира, болельщик рассказал нашим коллегам из NGS22.RU.

«Это уже образ жизни»

Спорт в жизни Андрея появился еще в детстве. Сперва смотрел матчи по телевизору, потом ходил болеть уже вживую — сначала с отцом, а когда вырос — с друзьями.

— Сначала ходил на спортивные мероприятия в Барнауле, потом пошли турниры крупнее. В 2003 году я впервые посетил в Москве отборочный матч к чемпионату Европы. В дальнейшем в столицу я ездил на еврокубки, — рассказывает он.

Кататься на спортивные турниры по всему миру болельщик начал с 2011 года. Тогда Андрей побывал на чемпионате мира по хоккею в Словакии, а уже через год он оказался на Евро-2012, который проходил на Украине и в Польше.

Свой первый крупный футбольный турнир Андрей запомнил надолго, тогда особенно сильно его впечатлил матч Украина — Швеция.

Евро-2012 стал для героя первым крупным футбольным турниром Источник: Андрей Алейников

— Когда ты заходишь на большую арену и видишь перед собой стадион с кучей болельщиков, всегда перехватывает дух. Это надолго остается с тобой, — поделился сибиряк.

На Украине в то время его встречали очень тепло: люди благодарили за то, что приехал поболеть за их команду, и фотографировались с российским флагом. В Польше же всё было иначе: там наши болельщики попали в неприятную ситуацию.

— На марш российских болельщиков напали польские националисты. Нас не задело, но мы были рядом и всё это наблюдали, — рассказал наш собеседник.

С тех пор Андрей побывал почти на всех футбольных чемпионатах мира и Европы: Бразилия-2014, Франция-2016, чемпионат мира в России — 2018, Катар-2022 и, наконец, тройной турнир в США, Мексике и Канаде в 2026 году. За прошедшие 15 лет он не летал только на Евро-2024, который проходил во Франции.

До этого он выезжал только на чемпионат мира по хоккею Источник: Андрей Алейников

— Это уже образ жизни. Когда появляется эта возможность, ты понимаешь, что можешь путешествовать за небольшие деньги и гораздо разнообразнее, чем с пакетными турами, — говорит путешественник.

Вне фанатской культуры Андрей — успешный бизнесмен и многодетный отец. Дети предпринимателя также увлечены спортом: сыновья занимаются футболом, а дочь — художественной гимнастикой.

Лучший турнир — чемпионат мира в России

По словам Андрея, каждый турнир был хорош по-своему и запомнился разным.

— Чемпионат мира в Бразилии стал первой поездкой на другой континент. Страна очень колоритная, футбольная, особенно Рио-де-Жанейро. Было очень много народу, особенно латиноамериканцев, которые умеют устраивать праздники, — улыбается он.

Во Франции чемпионат Европы совпал с забастовкой местных транспортников, поэтому добираться до стадионов было затруднительно.

В Бразилии россиянин увидел матч футбольных звезд Источник: Андрей Алейников

— Перемещения оказались смазанными. Мы постоянно что-то меняли, чтобы успевать на матчи. Ну и, конечно, сама драка в Марселе с английскими болельщиками. Мы непосредственно не принимали участия, но были свидетелями. Она тоже оставила неизгладимое впечатление, — признался путешественник.

В Катаре Андрею и его сыну повезло побывать на матче звезд предыдущих лет. Роналдиньо, Юрген Клинсманн, Лотар Маттеус, Андрей Шевченко и другие собрались на площадке типа теннисного корта и играли в мини-футбол, общаясь друг с другом.

— Кроме того, там был великолепный финал, когда Франция проиграла Аргентине. Это было что-то незабываемое, — ностальгически вздыхает болельщик.

Однако, несмотря на то что Андрей объехал полмира, лучший турнир для него — чемпионат мира в России.

Самым лучшим футбольным турниром герой называет ЧМ в России Источник: Андрей Алейников

— Я такого нигде не видел никогда. Бесплатные автобусы, самолеты за один рубль между городами, везде сумасшедшая атмосфера. Всё работало как часики, — восхищается бизнесмен.

Его отец-инвалид путешествовал по турниру отдельно и был приятно удивлен.

— Его встречали в аэропорту, на вокзале, везде предоставляли коляски, хотя он сам мог передвигаться. Настойчивые ребята катали его везде. Он был в восторге, — добавил Андрей.

Он и сам побывал на играх в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. Впечатлений, по его словам, хватит на всю жизнь.

Чемпионат мира по футболу — 2026: контрасты и разочарования

В этом году турнир проходил сразу в нескольких странах: США, Мексике и Канаде. Андрей успел побывать во всех трех, но поездка оставила неоднозначные впечатления.

Из-за проблем с документами, по словам героя, в Штаты смогли попасть не все желающие Источник: Андрей Алейников

— Этот чемпионат тоже был запоминающимся. Во-первых, три страны. Путешествовали по разным городам, не только футболом были увлечены, но и в общем окультуривались. Отличный был турнир, смогли устроить настоящий праздник, шоу. Но по организации было слабенько. Общественный транспорт в США развит мало, поэтому иногда даже добраться до стадиона было большой проблемой. Кроме как на самолете и на частном авто, путешествовать по Штатам никак иначе я бы не советовал, — говорит болельщик.

Несмотря на это, чемпионат мира останется ярким пятном в памяти Андрея.

— Штаты абсолютно разные. Мне понравилась природа Калифорнии, парки «Йосемити» и «Секвойя». Сан-Франциско — очень красивый город на холмах. Алькатрас опять же. Еще Бостон на восточном побережье. Но большие города типа Нью-Йорка и Лас-Вегаса не зашли. Они грязные, с огромным количеством бомжей и наркоманов, — рассказал он.

Помимо футбольных матчей, Андрей также много путешествовал по США и Канаде Источник: Андрей Алейников

Особенно, как вспоминает Андрей, его поразило там засилье наркотиков и маргиналов.

— Выходишь из аэропорта, и везде запах марихуаны. Целые кварталы наркоманов, которые колются прямо на улице. Грязь, бомжи с психическими расстройствами. Это был шок, — признался предприниматель.

Не понравились ему и дороги в Штатах.

— Платные — хорошие, бесплатные — плохие, не лучше наших, — отметил Андрей.

В Канаде он побывал на Ниагарском водопаде и в крупных городах — от Ванкувера остался в восторге.

А вот меньше всего Андрею понравилась Мексика. Столица страны Мехико, по его мнению, ничего из себя не представляет.

Мексика понравилась путешественнику меньше всего Источник: Андрей Алейников

— Очень большой город, где глазу зацепиться не за что. А вот пирамиды ацтекские — это уже интересная история, — считает путешественник.

Отдельного упоминания, по словам Андрея, достойно и то, что получить визы на этот турнир оказалось настоящим квестом.

— Сейчас подать на американскую визу можно только в Варшаве или Астане. До Польши надо еще добраться, а в Астане запись на 2028 год. Мне повезло: я подал документы в Грузии еще до того, как правила ужесточили, — объяснил он.

Канадская виза тоже досталась с трудом. Из-за сложностей с документами часть россиян отказалась ехать на чемпионат: сидеть только в Мексике им не хотелось, а в США и Канаду дорога была закрыта.

— Сейчас визы стали дороже, сложнее, и дают их только на срок конкретной поездки. Если что-то поменялось, ты не сможешь сдвинуть даты, — добавил болельщик.

В будущем герой хотел бы вновь вернуться в Штаты Источник: Андрей Алейников

В Мексике с одним из друзей Андрея произошла интересная история, которая сделала его знаменитостью. У него украли паспорт с американской визой и небольшую сумму денег.

— Он сам по себе эмоциональный человек, но, когда я зашел в номер после этой кражи, он вообще просто не разговаривал ни с кем и был подавлен. Но между тем он довольно экстраординарный человек, такой крупный, в папахе. Он влюбил в себя мексиканскую публику, и его потом много раз показывали по телевизору. Когда народ узнал, что у него проблемы с деньгами, ему даже хотели насобирать, — рассказал Андрей.

Позже он всё-таки смог восстановить визу и вернуться в США к семье. С Андреем они встретились в Ванкувере, где он с российским флагом в руках сфотографировался с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время матча. Этот снимок потом облетел многие мировые СМИ.

«Моим фаворитом было Марокко»

В этом году на турнире не было сборной России. И Андрей очень остро это почувствовал:

— Я понял, что без нашей сборной это унылое зрелище. Сам футбол мне стал менее интересен, когда нет нашей команды. Сильно не переживал за кого-то, потому что моя сборная — это сборная России.

Президент ФИФА Джанни Инфантино вместе с российскими болельщиками Источник: Андрей Алейников

Однако в какой-то момент Андрею захотелось, чтобы чемпионат выиграла сборная, у которой еще не было побед.

— В этом плане моим фаворитом было Марокко. Их сборная мне понравилась еще на прошлом чемпионате. Я был тогда на матче, где они играли с Францией за третье место, — рассказал он.

Других фаворитов или любимчиков у героя не было. По его мнению, никто не сравнится с командой России.

— Непередаваемое ощущение, когда наша команда играет. У меня нет приоритета среди клубов — только сборная России, — отметил путешественник.

Евро-2028 в Англии — в списке будущих путешествий Источник: Андрей Алейников

Несмотря на все сложности, Андрей продолжает строить планы на следующий крупный турнир — Евро-2028 в Англии.

— Планы есть. Но всё будет зависеть от обстановки. Хочется, чтобы наша сборная вернулась на больше соревнования, — добавил болельщик.

Есть и другие мечты: побывать на турнирах по баскетболу и американскому футболу, а также посетить концерт какой-нибудь знаменитости.