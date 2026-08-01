Рыбинску — 955 лет! Афиша Дня города

Впервые о городе упоминается в 1071 году в летописях как о поселении на правом берегу Волги у места впадения в неё реки Черемухи. Располагалось оно на Стрелке — мысе между двумя реками, что похоже на ярославскую стрелку у Которосли. Первое имя города — Усть-Шексна. С 1504 года место называют Рыбной слободой. И неспроста: отсюда поставляли рыбу к царскому столу. Современное название город получил в 1777 году, став центром уезда Ярославской губернии.

В советские годы город неоднократно переименовывали. В 1946 году город назвали Щербаков (по имени политика Александра Щербакова), историческое название Рыбинск вернуло в 1957 году. В 1984 году имя вновь сменили — Андропов, в честь генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Окончательно свое имя Рыбинск вернул в 1989 году.

Современный облик город начал приобретать с конца 18 века, когда пошла застройка по единому генеральному плану ярославского губернского архитектора Ивана Левенгагена.