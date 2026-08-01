Рыбинску — 955 лет! Афиша Дня города

1 августа празднует 955-летие второй по величине город в Ярославской области — Рыбинск.
Впервые о городе упоминается в 1071 году в летописях как о поселении на правом берегу Волги у места впадения в неё реки Черемухи. Располагалось оно на Стрелке — мысе между двумя реками, что похоже на ярославскую стрелку у Которосли. Первое имя города — Усть-Шексна. С 1504 года место называют Рыбной слободой. И неспроста: отсюда поставляли рыбу к царскому столу. Современное название город получил в 1777 году, став центром уезда Ярославской губернии.
В советские годы город неоднократно переименовывали. В 1946 году город назвали Щербаков (по имени политика Александра Щербакова), историческое название Рыбинск вернуло в 1957 году. В 1984 году имя вновь сменили — Андропов, в честь генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Окончательно свое имя Рыбинск вернул в 1989 году.
Современный облик город начал приобретать с конца 18 века, когда пошла застройка по единому генеральному плану ярославского губернского архитектора Ивана Левенгагена.
Программа Дня города
Красная площадь
11:00 — 18:00 — «Рыбинск через призму традиций» — фотозоны, театральные матер-классы, квесты, игры.
Переулок Преображенский
14:45 — 15:00 — городская зарисовка «Старый фонарщик».
Соборная площадь
13:45 — 14:00 — открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска».
Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)
14:00-14:30 — гербовое шествие. Участники понесут гербы городов Ярославской области;
14:30-16:00 — рояль-дефиле. Музыкальные инструменты будут расставлены на улице Крестовой. Музыканты выступят прямо под открытым небом.
Улица Бульварная (ротонда)
12:00 — 17:00 — концертная площадка. Участники: детская музыкальная школа № 5, ДК «Волжский», коллективы «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», оркестр и солисты муниципального оркестра им. А. Шацкого.
Площадь ДС «Полет»
11:00 — 15:00 — фестиваль «Рыбинск — город единства». Площадка посвящена году народного единства;
16:00 — 17:00 — театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев;
17:00 — 18:00 — концерт творческих коллективов города Рыбинска.
Кто из Рыбинска?