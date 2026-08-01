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Развлечения Рыбинску — 955 лет! Афиша Дня города

Рыбинску — 955 лет! Афиша Дня города

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Памятник «Мать Волга» в Рыбинске | Источник: Анастасия ВязигинаПамятник «Мать Волга» в Рыбинске | Источник: Анастасия Вязигина

Памятник «Мать Волга» в Рыбинске

Источник:

Анастасия Вязигина

1 августа празднует 955-летие второй по величине город в Ярославской области — Рыбинск.

Впервые о городе упоминается в 1071 году в летописях как о поселении на правом берегу Волги у места впадения в неё реки Черемухи. Располагалось оно на Стрелке — мысе между двумя реками, что похоже на ярославскую стрелку у Которосли. Первое имя города — Усть-Шексна. С 1504 года место называют Рыбной слободой. И неспроста: отсюда поставляли рыбу к царскому столу. Современное название город получил в 1777 году, став центром уезда Ярославской губернии.

В советские годы город неоднократно переименовывали. В 1946 году город назвали Щербаков (по имени политика Александра Щербакова), историческое название Рыбинск вернуло в 1957 году. В 1984 году имя вновь сменили — Андропов, в честь генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова. Окончательно свое имя Рыбинск вернул в 1989 году.

Современный облик город начал приобретать с конца 18 века, когда пошла застройка по единому генеральному плану ярославского губернского архитектора Ивана Левенгагена.

Программа Дня города

Красная площадь

  • 11:00 — 18:00 — «Рыбинск через призму традиций» — фотозоны, театральные матер-классы, квесты, игры.

Переулок Преображенский

  • 14:45 — 15:00 — городская зарисовка «Старый фонарщик».

Соборная площадь

  • 13:45 — 14:00 — открытие скульптурной композиции «Гражданам города Рыбинска».

Крестовая улица (между Красной площадью и Стоялой ул.)

  • 14:00-14:30 — гербовое шествие. Участники понесут гербы городов Ярославской области;

  • 14:30-16:00 — рояль-дефиле. Музыкальные инструменты будут расставлены на улице Крестовой. Музыканты выступят прямо под открытым небом.

Улица Бульварная (ротонда)

  • 12:00 — 17:00 — концертная площадка. Участники: детская музыкальная школа № 5, ДК «Волжский», коллективы «ОНиОНА» и «Хорошее настроение», оркестр и солисты муниципального оркестра им. А. Шацкого.

Площадь ДС «Полет»

  • 11:00 — 15:00 — фестиваль «Рыбинск — город единства». Площадка посвящена году народного единства;

  • 16:00 — 17:00 — театрализованное сказание «От бересты до стали», посвященное 955-летию города Рыбинска, историческим вехам становления города, достижениям рыбинцев;

  • 17:00 — 18:00 — концерт творческих коллективов города Рыбинска.

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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Рыбинск самый красивый город у нас в регионе) С днем рождения!
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