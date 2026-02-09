Какие сферы бизнеса в Ярославской области под угрозой из-за налоговой реформы — разбор экономиста

Экономист объяснил, как повышение НДС скажется на бизнесе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Регулярно в ярославскую сводку новостей попадает информация о закрытии ресторанов и кафе. Согласно данным «Контур.Фокуса», в Ярославской области в 2025 году ликвидировали 136 заведений общепита. Подобная тенденция отмечается и в других регионах России.

Эксперты отмечают, что из-за налоговых изменений и повышения НДС во многих сферах бизнеса ожидаются трудные времена. Редакция 76.RU узнала у экономиста, кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов и кредита ЯрГУ им. П. Г. Демидова Андрея Пугачёва, как налоговая реформа скажется на бизнесе в Ярославской области и какие отрасли она затронет сильнее всего.

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», в 2024-м в Ярославской области было ликвидировано 129 организаций, в 2023-м — 134, в 2022-м — 146. Всего в регионе насчитывается 1171 организация, которая оказывает услуги в ресторанном бизнесе.

Чем обернется повышение ставки НДС

С 2026 года в России начали действовать два ключевых изменения в налоговой системе. Первое — повышение общей ставки НДС с 20% до 22%. Второе — снижение порога перехода на НДС для малого бизнеса. Если в прошлом году годовой доход, при котором малый бизнес начинал платить НДС, составлял 60 млн рублей, сейчас этот порог снизился до 20 млн, в дальнейшем он будет понижаться еще больше.

«Малый бизнес разный. Есть микробизнес с небольшой выручкой, где небольшие предприятия — буквально несколько человек работают. А есть малый бизнес, выручка которого может доходить, например, до 400 миллионов рублей в год и выше. Такие организации малого бизнеса могут платить НДС, как крупный бизнес, то есть по ставке 22%», — уточнил экономист Андрей Пугачёв.

НДС — это косвенный налог, он перекладывается на конечного потребителя, который покупает товары, работы и услуги. Экономист отмечает, как в России, так и в Ярославской области, эти изменения приведут к росту цен. Малый бизнес — предприятия и ИП с численностью до 100 сотрудников и годовым доходом до 800 млн рублей. Средний бизнес — компании с численностью от 101 до 250 сотрудников и годовым доходом до двух млрд рублей. Крупный бизнес — организации, превышающие установленные для среднего бизнеса показатели по численности работников (более 250 человек) и годовому доходу (свыше 2 млрд рублей), не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения введение НДС 5%, который до 1 января 2026 года они не платили, приведет и к росту себестоимости, и в конечном итоге отразится на повышении цен за товары и услуги этих предприятий. Андрей Пугачёв экономист

Какая отрасль бизнеса пострадает больше всего

В сложившихся условиях, по мнению эксперта, наибольшее давление испытает бизнес в сфере торговли и услуг. В частности, наиболее уязвимым будет тот малый бизнес, у которого низкая рентабельность, а на рынке — высокая конкуренция.

«В торговле сейчас достаточно высокая конкуренция, если говорить в целом: крупные продуктовые сети и электронная коммерция, интернет-магазины, — считает Андрей Пугачёв. — И, конечно, если у предприятия малого бизнеса в этой сфере рентабельность невысокая, и при этом он не может повысить свои цены из-за высокой конкуренции на рынке, то НДС фактически будет заложен в его себестоимость».

Если он не сможет работать с прибылью, многие здесь, наверное, будут как-то перестраиваться и, может, закрываться. Андрей Пугачёв экономист

Что касается ресторанного бизнеса, здесь Андрей Пугачёв обозначил свои нюансы: «Бизнес в сфере общепита, который на общей системе налогообложения, сейчас НДС не платит, для них введены преференции на федеральном уровне. Если это были предприятия общепита, которые относятся к малому бизнесу, то их закрытие может быть связано с изменениями НДС».

Как выстоять после повышения НДС

На вопрос о том, как малому бизнесу выстоять в условиях повышения НДС и снизить возможные финансовые потери в 2026 году, экономист дал несколько рекомендаций.

«Для Ярославской области с 1 февраля 2026 года введена возможность применения малым бизнесом автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН). Там нет НДС, но выше налоговая ставка по самому налогу: по доходам эта ставка составляет 8% вместо 6% для УСН в целом, и для режима „доходы минус расходы“ — 20% вместо 15%. Преимущество в том, что практически эти предприятия освобождаются от отчетности, и налоги им рассчитывает налоговая служба самостоятельно, в автоматизированном режиме», — прокомментировал Андрей Пугачёв.

Формат автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) подходит для предпринимателей малого бизнеса, у которых годовой доход не превышает 60 млн рублей, а численность сотрудников — не более пяти человек.

Открывать ли бизнес в 2026 году

Андрей Пугачёв подчеркнул, что перед тем, как открывать бизнес в 2026 год, стоит провести подробные расчеты доходов и расходов.

«Если потенциальный бизнесмен думает над тем, открывать бизнес или нет, нужно оценить, насколько это дело может быть прибыльным. Эту оценку стоит проводить уже с учетом всех налогов, которые нужно будет заплатить», — рассказал эксперт.

Как на потребителя влияет повышение НДС

Повышение НДС ведет к росту цен в разных сферах бизнеса, что в итоге отражается на конечном потребителе. Экономист Андрей Пугачёв пояснил, насколько сильно это может сказаться на инфляции.

«Вопрос в том, насколько сильным окажется это влияние. Здесь существуют разные оценки. Центральный банк оценивает вклад повышения НДС в инфляцию примерно в 0,8%. Минфин дает более высокую оценку — около 1% дополнительной инфляции сверх текущего уровня. Независимые эксперты настроены более пессимистично и говорят о возможном росте инфляции на 2–3%. Таким образом, точный эффект заранее просчитать сложно. Окончательные цифры покажут итоги года — какую инфляцию мы в итоге увидим и какую именно долю в ней составит повышение НДС», — резюмировал экономист Андрей Пугачёв.