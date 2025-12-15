В Ярославской области хотят ввести упрощенную систему налогообложения. Кому это может быть полезно

Рассказываем, как работает упрощенная система налогооблажения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области планируют ввести автоматизированную упрощённую систему налогообложения. Соответствующий проект закона внесён на рассмотрение Ярославской областной думы 12 декабря 2025 года.

«Принятие проекта закона Ярославской области „О введении в действие на территории Ярославской области специального налогового режима „Автоматизированная упрощенная система налогообложения“ может привести к выпадающим доходам областного бюджета», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Региональные депутаты предлагают ввести специальный налоговый режим с 1 февраля 2026 года.

Рассмотреть проект закона планируется на внеочередном заседании комитета Ярославской областной думы по бюджету, финансам и налоговой политике 15 декабря.

Что такое упрощенная система налогообложения

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) — это специальный налоговый режим, при котором расчёт налогов осуществляется автоматически налоговыми органами на основе данных банков и онлайн-касс, а обязанность по сдаче большей части налоговой отчётности отменяется.

Эта система предназначена для индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса с годовым доходом до 60 млн рублей и численностью работников не более пяти человек. При применении АУСН налогоплательщики освобождаются от уплаты налога на прибыль (для организаций), НДФЛ с предпринимательских доходов (для ИП), НДС (за исключением импорта), а также страховых взносов за работников, кроме взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.

Автоматическая упрощённая система налогообложения предусматривает два варианта налогообложения: 8% с доходов либо 20% с чистых доходов. Налог уплачивается ежемесячно, при этом декларации представлять не требуется.