В Ярославской области хотят объединить детские дома: что об этом известно

«В кадровый состав указанных учреждений по состоянию на 1 января 2025 года входит 811 сотрудников. По состоянию на 1 сентября 2025 года в данных учреждениях на воспитании находится 420 детей-сирот», — сообщили в Минобре.

В Ярославской области работает 15 государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детдома расположены в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе, а также Гаврилов-Ямском, Ростовском, Первомайском и Даниловском районах.

«Вопрос объединения детских домов сейчас находится в стадии проработки. Как и при создании образовательных комплексов, и при укрупнении колледжей, здесь для принятия обоснованного решения нужен взвешенный подход и детальный анализ, поскольку необходимо учесть множество нюансов», — сообщили в Минобре.

В Ярославской области обсуждается реорганизация в детских домах. Об этом сообщили 76.RU в региональном Министерстве образования.

Багряниковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья: Первомайский р-н, д. Багряники, ул. Школьная, д. 5.

Ранее стало известно о создании в Ярославской области единого областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семейный центр». Он появится на базе социально-реабилитационного центра «Медвежонок» в Ярославле путем слияния девяти детских приютов Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Брейтовского, Борисоглебского, Большесельского, Угличского, Ростовского и Тутаевского округов.

Как и при создании образовательных кластеров, после объединения реабилитационных центров будет один директор, единая бухгалтерия, единая кадровая служба.

«Заработная плата профильным специалистам в сфере социальной защиты населения будет повышена», — анонсировали в правительстве.

После известия об объединении жительница Большого села сообщала о грядущих сокращениях в местном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Колосок». По ее словам, под сокращение попадают 36 человек, в том числе педагоги, медики, младшие воспитатели, кухонные работники, технический персонал, административно-управленческий персонал, включая бухгалтерию, специалиста по кадрам и юрисконсульта.

Напомним, в мае 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил о модернизации сферы здравоохранения. Как отмечал глава региона, оптимизация управленческого и вспомогательного персонала приведет к повышению заработной платы, в том числе оплаты труда водителей скорой помощи.

«Концентрация медицинской помощи в рамках одного лечебного учреждения позволит нам быстро, четко скоординировать все лечебно-диагностические процессы, максимально быстро выстроить маршрутизацию пациентов, обеспечить большую скорость дополнительных методов обследования», — ранее объяснял главный врач Ярославской областной клинической больницы Михаил Осипов.

Кроме того, в Ярославской области на базе школ и детских садов создали образовательные кластеры. Изначально власти ввели пилотный проект, куда вошли Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский, затем инициативу масштабировали на всю область. За счет создания образовательных кластеров в области планировали поднять зарплаты нянечкам. Следом за школами и детскими садами под объединение попали спецшколы, спортивные секции, колледжи.

Оптимизация затронула и сферу культуры. В частности, в регионе объединили музеи-заповедники, дома культуры, а также театры.