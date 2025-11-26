НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Ярославской области хотят объединить детские дома: что об этом известно

В Ярославской области хотят объединить детские дома: что об этом известно

В регионе работают 15 учреждений для сирот

879
В Ярославской области планируют объединить детские дома | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области планируют объединить детские дома | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области планируют объединить детские дома

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области обсуждается реорганизация в детских домах. Об этом сообщили 76.RU в региональном Министерстве образования.

«Вопрос объединения детских домов сейчас находится в стадии проработки. Как и при создании образовательных комплексов, и при укрупнении колледжей, здесь для принятия обоснованного решения нужен взвешенный подход и детальный анализ, поскольку необходимо учесть множество нюансов», — сообщили в Минобре.

В Ярославской области работает 15 государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Детдома расположены в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе, а также Гаврилов-Ямском, Ростовском, Первомайском и Даниловском районах.

«В кадровый состав указанных учреждений по состоянию на 1 января 2025 года входит 811 сотрудников. По состоянию на 1 сентября 2025 года в данных учреждениях на воспитании находится 420 детей-сирот», — сообщили в Минобре.

Где находятся детские дома в Ярославской области

Ярославль:

  • детдом «Чайка»: Ярославль, ул. Александра Невского, д. 7а;

  • детский дом — центр комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Солнечный»: Ярославль, ул. Автозаводская, д. 57а;

  • детский дом музыкально-художественного воспитания имени Винокуровой Нины Николаевны: Ярославль, ул. С.-Щедрина, д. 78;

  • Областной специализированный дом ребенка № 1: Ярославль, ул. Моховая, д. 14.

Рыбинск:

  • детский дом «Волжский»: Рыбинск, Набережная Космонавтов, д. 31а;

  • Рыбинский детский дом: Рыбинск, ул. Качалова, д. 4а.

Гаврилов-Ямский район:

  • Великосельский детдом: Гаврилов-Ямский район, с. Великой, ул. Ярославская, д. 14;

  • Гаврилов-Ямский детский дом-интернат для умственно отсталых детей: Гаврилов-Ям, ул. Сосновая, д. 7.

Ростовский район:

  • «Петровский детский дом»: Ростовский р-н, р. п. Петровское, ул. Пролетарская, д. 14;

  • Климатинский детский дом: Ростовский р-н, с. Климатино, ул. Нагорная, д. 1а.

Первомайский район:

  • Первомайский детский дом: Первомайский р-н, д. Шильпухово, д. 99;

  • Багряниковская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья: Первомайский р-н, д. Багряники, ул. Школьная, д. 5.

Переславль-Залесский:

  • Переславль-Залесский санаторный детский дом: Переславль-Залесский, ул. Кардовского, д. 53-а.

Угличе:

  • Угличский детский дом: Углич, ул. Ольги Берггольц, д. 6.

Даниловский район:

  • Даниловский детский дом: Даниловский р-н, с. Спас, ул. Школьная, д. 2.

Ранее стало известно о создании в Ярославской области единого областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семейный центр». Он появится на базе социально-реабилитационного центра «Медвежонок» в Ярославле путем слияния девяти детских приютов Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Брейтовского, Борисоглебского, Большесельского, Угличского, Ростовского и Тутаевского округов.

Как и при создании образовательных кластеров, после объединения реабилитационных центров будет один директор, единая бухгалтерия, единая кадровая служба.

«Заработная плата профильным специалистам в сфере социальной защиты населения будет повышена», — анонсировали в правительстве.

После известия об объединении жительница Большого села сообщала о грядущих сокращениях в местном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Колосок». По ее словам, под сокращение попадают 36 человек, в том числе педагоги, медики, младшие воспитатели, кухонные работники, технический персонал, административно-управленческий персонал, включая бухгалтерию, специалиста по кадрам и юрисконсульта.

Напомним, в мае 2025 года губернатор Михаил Евраев сообщил о модернизации сферы здравоохранения. Как отмечал глава региона, оптимизация управленческого и вспомогательного персонала приведет к повышению заработной платы, в том числе оплаты труда водителей скорой помощи.

«Концентрация медицинской помощи в рамках одного лечебного учреждения позволит нам быстро, четко скоординировать все лечебно-диагностические процессы, максимально быстро выстроить маршрутизацию пациентов, обеспечить большую скорость дополнительных методов обследования», — ранее объяснял главный врач Ярославской областной клинической больницы Михаил Осипов.

Кроме того, в Ярославской области на базе школ и детских садов создали образовательные кластеры. Изначально власти ввели пилотный проект, куда вошли Ярославль, Рыбинск и Переславль-Залесский, затем инициативу масштабировали на всю область. За счет создания образовательных кластеров в области планировали поднять зарплаты нянечкам. Следом за школами и детскими садами под объединение попали спецшколы, спортивные секции, колледжи.

Оптимизация затронула и сферу культуры. В частности, в регионе объединили музеи-заповедники, дома культуры, а также театры.

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Комментарии
11
Гость
1 час
А давайте объединим несколько областей и поставим одного умного губера....
Гость
2 часа
Без прозрачности реформ пострадают дети, лишённые родительской заботы. Надо следить за этим.
