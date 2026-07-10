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Работа Когда выгоднее всего пойти в отпуск в этом году: месяцы с самыми большими выплатами

Когда выгоднее всего пойти в отпуск в этом году: месяцы с самыми большими выплатами

Объясняем, когда лучше отдохнуть до конца 2026 года

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Отправиться в отпуск можно не только в летний сезон | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОтправиться в отпуск можно не только в летний сезон | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Отправиться в отпуск можно не только в летний сезон

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В этом году выгоднее всего пойти в отпуск в июле, сентябре, октябре и декабре. В эти месяцы больше всего рабочих дней, благодаря чему потери в зарплате будут ниже. Об этом рассказал руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

«Отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. При этом зарплата за отработанные дни зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Принцип простой: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить отдыхать именно в этот период. Минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Неиспользованные дни не сгорают, а при увольнении за них выплачивается компенсация», — объяснил Модель.

Он добавил, что отпуск можно разделить, но тогда одна часть должна быть не меньше 14 календарных дней подряд. Остальные дни распределяются по договоренности с работодателем. При этом заменить деньгами можно только ту часть отпуска, которая превышает 28 дней. Однако начальство вправе отказать в такой компенсации.

Если работодатель отказывает вам в отпуске, задерживает отпускные или не платит компенсацию при увольнении, тогда можно подать обращение в Трудовую инспекцию, пишет «Газета.Ru».

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Отпуск Отдых Работа Выплата
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