Когда выгоднее всего пойти в отпуск в этом году: месяцы с самыми большими выплатами

Отправиться в отпуск можно не только в летний сезон Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В этом году выгоднее всего пойти в отпуск в июле, сентябре, октябре и декабре. В эти месяцы больше всего рабочих дней, благодаря чему потери в зарплате будут ниже. Об этом рассказал руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

«Отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку за последние 12 месяцев. При этом зарплата за отработанные дни зависит от количества рабочих дней в конкретном месяце. Принцип простой: чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить отдыхать именно в этот период. Минимальный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Неиспользованные дни не сгорают, а при увольнении за них выплачивается компенсация», — объяснил Модель.

Он добавил, что отпуск можно разделить, но тогда одна часть должна быть не меньше 14 календарных дней подряд. Остальные дни распределяются по договоренности с работодателем. При этом заменить деньгами можно только ту часть отпуска, которая превышает 28 дней. Однако начальство вправе отказать в такой компенсации.