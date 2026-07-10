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Спорт ЧМ по футболу-2026 Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира: как команда вырвала победу

Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира: как команда вырвала победу

Французы боролись со сборной Марокко

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Удар Мбаппе с пенальти отбил вратарь, но Килиан всё-таки забил. Сделал он это во втором тайме | Источник: Fifa.comУдар Мбаппе с пенальти отбил вратарь, но Килиан всё-таки забил. Сделал он это во втором тайме | Источник: Fifa.com

Удар Мбаппе с пенальти отбил вратарь, но Килиан всё-таки забил. Сделал он это во втором тайме

Источник:

Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке начался этап плей-офф. В первом матче четвертьфинала встречались сборные Франции и Марокко. Как сыграли команды, читайте в нашем разборе.

В 1/8 финала французы обыграли Парагвай. Хватило одного забитого гола. Не обошлось без скандалов и грязной игры со стороны соперника. Марокканцы по пенальти были сильнее сборной Нидерландов. Теперь состоялась их очная встреча. По мнению многих экспертов, играли главный фаворит турнира и команда, которая на прошлом мундиале дошла до полуфинала впервые в своей истории.

Французы сразу забрали инициативу себе. Опасно у ворот марокканцев стало уже на четвертой минуте. Футболисты быстро разыграли стандарт и навесили в штрафную площадь, где выше всех прыгнул Дайо Упамекано. Он пробил головой практически впритык, а вратарь Яссин Буну отбил мяч.

Далее футболисты сборной Франции продолжили контролировать мяч, активно использовали всю ширину поля — пасовали от фланга к флангу. Марокканцам ничего не оставалось, кроме как защищаться, терпеть и пользоваться контратаками. Последние хоть и возникали, однако французы спокойно отбивались и не позволяли сопернику зайти в штрафную. Для быстрых атак марокканцы использовали правый фланг, где играет капитан и защитник Ашраф Хакими.

На 25-й минуте французы улетели в молниеносную атаку, Килиан Мбаппе в штрафной обыграл Нуссаира Мазрауи, и защитник в падении срубил француза. Аргентинский судья Факундо Тельо назначил пенальти. Пока был пауза, нападающий «Реала» маячил возле мяча, а когда решение об одиннадцатиметровом оставили в силе, плохо и слабо пробил в правый от себя угол. Буну намертво поймал мяч. Он был явно лучшим игроком сборной Марокко в первом тайме: отбил пенальти и сделал несколько важных спасений.

Французы не форсировали события, использовали скорости, но возникало ощущение, что играют далеко не на всю свою мощь. Хоть и подходили к штрафной соперника, тем не менее действовали вальяжно. В то же время активно не прессинговали марокканцев во время их попыток организовать позиционные атаки.

Марокканцы плотно оборонялись в четыре защитника. У футболистов сборной Франции было мало пространства для быстрых атак, поэтому они шли в обводки и пытались стягивать защитников к себе.

Первый тайм завершился со счетом 0:0 и преимуществом французов.

После перерыва игра кардинально не изменилась. Футболисты сборной Франции держали мяч, а марокканцы надеялись на быстрые контратаки. На 60-й минуте Мбаппе всё-таки удалось забить — обводящим с линии штрафной в дальний угол. Буну в этот раз не спас.

Килиан забивает мяч в ворота сборной Марокко | Источник: Fifa.comКилиан забивает мяч в ворота сборной Марокко | Источник: Fifa.com

Килиан забивает мяч в ворота сборной Марокко

Источник:

Fifa.com

Спустя шесть минут Дембеле забил второй мяч. Промчался по центру несколько метров, его никто не встретил, и нападающий ПСЖ пробил низом с дальней дистанции. Бруну дотянулся, однако мяч всё равно залетел в ворота.

Чтобы вернуться в игру, им хватило бы одного гола. У марокканцев появились моменты. Французы тоже не отсиживались в обороне и опасно атаковали. Однако счет в итоге не изменился.

Французы победили с результатом 2:0. Марокканцы не смогли навязать серьезную борьбу сопернику. Они сидели в обороне и надеялись на контратаки. Однако в полной мере реализовать их не смогли.

Уверенная и рациональная победа французов. В третий раз подряд они выходят в полуфинал. В следующем матче они встретятся с Испанией либо Бельгией. Очная игра этих сборных состоится в пятницу в 22:00 по московскому времени.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Мбаппе Футбол Чемпионат мира Пенальти Гол
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