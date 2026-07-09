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Спорт ЧМ по футболу-2026 Мог оказаться в «Ростове» и читал рэп: всё, что нужно знать о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде

Мог оказаться в «Ростове» и читал рэп: всё, что нужно знать о нападающем сборной Норвегии Эрлинге Холанде

Он стал самым мемным футболистом и вывел свою команду в 1/4 финала чемпионата мира

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Эрлинг Холанд забил 7 голов на ЧМ-2026 | Источник: Fifa.сom Эрлинг Холанд забил 7 голов на ЧМ-2026 | Источник: Fifa.сom

Эрлинг Холанд забил 7 голов на ЧМ-2026

Источник:

Fifa.сom

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд стал одним из действующих лиц чемпионата мира — 2026. Он уже забил 7 голов и вывел свою команду в четвертьфинал турнира. Сейчас он — звезда английского «Манчестер Сити», а в начале карьеры ему светила перспектива стать игроком «Ростова».

Редакция 161.RU рассказывает о норвежском викинге, который так и не добрался до берегов Дона.

Источник:

Елена Вахрушева / Городские медиа

Из футбольной семьи

Отец Эрлинга — Альф-Инге Холанд. В конце 90-х и начале XXI века он играл в чемпионате Англии за «Лидс» и «Манчестер Сити» на позиции защитника. В 1994 году он ездил в составе сборной Норвегии на чемпионат мира, который проходил в США.

«Прославился» Холанд своей враждой с капитаном «Манчестер Юнайтед» Роем Кином. В 1997-м он нанес ирландцу травму и прямо на поле высказал Кину, что тот симулирует. Повреждение оказалось серьезным. В апреле 2001-го ирландец отомстил: в манчестерском дерби умышленно ударил Холанда в колено. Холанд завершил карьеру в 2003 году.

Идет по пути отца

Эрлинг Холанд родился 21 июля 2000 года в Лидсе — он мог представлять сборную Англии, но играет за команду Норвегии.

Карьеру нападающий начал в скандинавских «Брюне» и «Мольде». Потом перешел в австрийский «Зальцбург», где отлично проявил себя в местном чемпионате и Лиге чемпионов. После этого — повышение в дортмундскую «Боруссию».

В ней Эрлинг выиграл только Кубок Германии, но в 2022-м перешел в «Манчестер Сити», за который в свое время играл его отец. В составе этой команды он собрал все трофеи — от чемпионата Англии до Лиги чемпионов.

Ростов на горизонте

В 2018 году Холанд действительно мог оказаться в «Ростове», но тогда желто-синие выбрали полузащитника Матиаса Норманна и другого нападающего «Мольде» — Бьорна Сигурдарссона.

— Мы, когда Бьорна [Сигурдарсона] смотрели, увидели Холанда. Они играли все вместе. Мы как Норманна увидели? Они играли в «Мольде». Нашим селекционерам понравился Норманн. Позвонил Александр Анатольич [Андрющенко], он говорит: «Шикарный парень». Я говорю: «А там еще молодой парень на замену…» Он его посмотрел: «Вообще супер, надо брать». Отвечаем: «Не, ну это очень дорого, мы за ним понаблюдаем». Понаблюдали. Наблюдаем до сих пор, — рассказал в 2020-м спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в интервью изданию «РБ Спорт».

Тогда же Холанд мог оказаться в московском ЦСКА, но до России так и не доехал.

На данный момент статистический сайт Transfermarkt оценивает Холанда в 200 миллионов евро.

Герой мемов

При росте 195 сантиметров Холанд обладает хорошей скоростью. При этом особая манера бега нападающего стала мемом еще в 2021 году. Тогда интернет заполонили ролики с пародиями на забеги форварда под кавер песни Moskau группы Dschinghis Khan.

Во время чемпионата мира — 2026 мем обрел вторую жизнь.

Источник:

социальные сети

Перед матчем 1/8 финала чемпионата мира в интернете появился сгенерированный ролик, в котором бразилец Винисиус и Холанд стали героями мемного видео из фильма «Белые цыпочки».

Источник:

социальные сети Stayhumblecentral

Пародия не прошла мимо Холанда. В одном из интервью он назвал видео забавным, а в социальных сетях предложил Винисиусу повторить его.

Источник: социальные сети Источник: социальные сети
Источник:

социальные сети

Кстати, Холанд активно отвечает подписчикам. При этом нападающий много шутит и обладает большой самоиронией — может сравнить себя со Шреком, например.

После гола Месси в ворота Кабо-Верде один из подписчиков написал Холанду, что теперь норвежцу сложнее стать лучшим бомбардиром чемпионата мира.

— Правда! — ответил Холанд.

Источник: социальные сети Эрлинга Холанда Источник: социальные сети Эрлинга Холанда
Источник:

социальные сети Эрлинга Холанда

Рэпер

Сайт Sports.ru писал, что в 2016 году Холанд основал с друзьями-футболистами творческое объединение Flow Kingz и выпустил трек Kygo Jo.

Источник:

Sports.ru

Есть «двойники»

Еще до чемпионата мира у Холанда были свои «двойники». Так, в конце 2025-го российский блогер и модель Александра Катрич стала популярной из-за своей схожести с Эрлингом Холандом.

Источник:

социальные сети Александры Катрич

Во время чемпионата мира появились и другие «двойники» норвежского нападающего — россиянка Александра Костромитина и шведка Джули Гроп.

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Корреспондент 161.RU
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