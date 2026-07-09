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Происшествия Священник усыплял женщин снотворным и насиловал их. Его посадят в тюрьму больше чем на 50 лет

Священник усыплял женщин снотворным и насиловал их. Его посадят в тюрьму больше чем на 50 лет

Мужчина завязывал с жертвами дружеские отношения

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От действий священника пострадали четыре женщины | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОт действий священника пострадали четыре женщины | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

От действий священника пострадали четыре женщины

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Испании суд приговорил к 52 годам тюрьмы священника Франсиско Х. К. Его обвиняют в том, что он усыплял женщин с помощью неизвестного вещества и насиловал их. Как передает агентство EFE, жертв было четыре.

«Священник из Малаги, обвиняемый в применении седативных средств и сексуальном насилии над четырьмя женщинами в период с 2014 по 2018 год, приговорен к 52 годам лишения свободы», — пишет издание со ссылкой на источник.

По данным суда, обвиняемый благодаря религиозной деятельности завязывал со своими жертвами дружеские отношения. Пользуясь доверием, он давал им неизвестное вещество, от которого женщины теряли сознание, и насиловал их. Кроме того, священник сам употреблял психотропные вещества и делился ими с некоторыми свидетелями.

Помимо длительного срока, суд обязал мужчину выплатить каждой жертве компенсацию за причиненный моральный ущерб и психологические травмы. Также ему запретили приближаться к трем пострадавшим в течение 13 лет, к четвертой — в течение пяти лет. Под стражей священник находился с момента задержания 11 сентября 2023 года.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Насилие Священник Жертва Преступление
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Комментарии
2
Гость
44 минуты
А в норвежскому принцу за такое дали всего 4 года.
Гость
53 минуты
А у нас за 49 трупов,может выйти через 25 лет
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Гость
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