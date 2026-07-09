Священник усыплял женщин снотворным и насиловал их. Его посадят в тюрьму больше чем на 50 лет

От действий священника пострадали четыре женщины Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Испании суд приговорил к 52 годам тюрьмы священника Франсиско Х. К. Его обвиняют в том, что он усыплял женщин с помощью неизвестного вещества и насиловал их. Как передает агентство EFE, жертв было четыре.

«Священник из Малаги, обвиняемый в применении седативных средств и сексуальном насилии над четырьмя женщинами в период с 2014 по 2018 год, приговорен к 52 годам лишения свободы», — пишет издание со ссылкой на источник.

По данным суда, обвиняемый благодаря религиозной деятельности завязывал со своими жертвами дружеские отношения. Пользуясь доверием, он давал им неизвестное вещество, от которого женщины теряли сознание, и насиловал их. Кроме того, священник сам употреблял психотропные вещества и делился ими с некоторыми свидетелями.