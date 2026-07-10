Только тот, кто родился в СССР, ответит на 10 из 10: ностальгический тест

Кажется, это было только вчера: двор, полный друзей, доносящиеся из окон звуки любимых телепередач и простые радости, которые сегодня вызывают лишь теплую улыбку. Советская эпоха оставила после себя уникальный культурный код, понятный лишь тем, кто искренне любил то время. Предлагаем вам ненадолго включить машину времени, стряхнуть пыль с воспоминаний и проверить, насколько хорошо вы помните милые сердцу детали, незабываемые вкусы и добрые традиции нашего общего прошлого. Готовы устроить настоящий экзамен для своей памяти?
На обратной стороне школьных тетрадей раньше печатали не только таблицу умножения, но и правила поведения школьников и это. Что «это»?
Имена вождей мирового пролетариата
Информацию о вреде капитализма
Тексты песен
Какая фраза из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) ушла в народ, после того как Жорж Милославский обчистил квартиру Шпака?
«Надо, Федя, надо!»
«Жить, как говорится, хорошо!»
«Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!»
Как называлась популярная дворовая игра, где нужно было метать складной нож в землю?
«Земля»
«Казаки-разбойники»
«Пекарь»
Что часто клали в стакан с чаем проводники советских поездов, чтобы напиток приобретал красивый насыщенный янтарный цвет и быстрее заваривался?
Чайную ложку сахара на дно
Щепотку пищевой соды
Кусочек лимонной корки
Какой элемент школьной формы или канцелярии считался писком моды у советских старшеклассников в конце 1970-х и в 1980-е годы?
Дипломат
Кожаный портфель с замком
Деревянный пенал с задвижкой
Как назывался небольшой оптический прибор, с помощью которого советские дети по вечерам смотрели сказки на стене, крутя колесико пленки вручную?
Стереоскоп
Киноскоп
Фильмоскоп
Какой торт в СССР считался главным кондитерским дефицитом? В Москве ради него даже отстаивали многочасовые очереди у ресторана «Прага».
«Птичье молоко»
«Прага»
«Наполеон»
Из чего советские мальчишки чаще всего делали «ракетки», если во дворе был стол для настольного тенниса, а фабричного инвентаря на всех не хватало?
Из учебников
Из кусков асфальта
Из крышек от кастрюль
Какое тяжелое чугунное кухонное приспособление круглой формы с винтовым прессом использовалось в СССР для приготовления кавказского мясного блюда?
Мясорубка
Сковорода для цыпленка табака
Форма для пельменей
Какое опасное, но дико популярное среди советских мальчишек «оружие» делалось из деревянной бельевой прищепки, резинки и спичек?
Рогатка
Спичкострел
Самопал