Основал театр, снялся в 70 фильмах и подрабатывал в такси: как сейчас живет актер Владимир Гусев

Российскому актеру Владимиру Гусеву исполняется 68 лет Источник: Ярославский камерный театр / yar-kamerniy.ru, Владимир Гусев

Советский и российский актер Владимир Гусев 9 июля празднует свой 68-й день рождения. 40 из них он отдал отечественному театру и кино.

Корреспондент 76.RU поговорил с Владимиром Евгеньевичем о том, как он попал на сцену, а затем основал свой театр. И чем живет сейчас.

Как попал на сцену

Фотографию из армии актер хранит до сих пор. До чего суровый взгляд! Источник: Владимир Гусев

Владимир Гусев родился 9 июля 1958 года в украинском Львове. Там прошли его детство и юность. Маленький Володя мечтал стать капитаном дальнего плавания. Однако жизнь занесла его совсем в другое русло.

Окончив школу, будущий актер отслужил два года в армии — в десантных войсках. После службы работал вместе с отцом, который был машинистом. Дальше поступил во Львовский университет на филологический факультет. Такой выбор Владимир сделал из любви к литературе. Тогда он еще не подозревал, что будет играть на сцене.

— Я проучился два года, очень даже успешно. Но случай в судьбе, оказывается, играет немалую роль. Я встретил свою бывшую одноклассницу, а она ходила в Народный театр. Она мне говорит: «Слушай, у нас так здорово, интересно, приходи к нам». А я так скептически говорю: «Да не знаю, я учусь тут». Но решил сходить, — вспоминает артист.

Тогда игра актеров театра не очень-то впечатлила амбициозного юношу, свое мнение он так прямо и выдал режиссеру Марку Бацияну.

Я вижу, что они фальшивят, не выдержал, сказал. А Марк Семенович в ответ: «Может, сам попробуешь?» Я говорю: «Ой, да я не собираюсь». В итоге походил, втянулся, меня звали играть на спектакли. Так я и заболел этим делом, университет ушел на задний план. Владимир Гусев актер, режиссер

Первый раз на сцену Владимир вышел в львовском Народном театре «Современник». Сам актер на фото слева — в кожаной куртке, справа от него Марк Бациян. Источник: Владимир Гусев

«Заночевал на вокзале»

Вдохновившись театром, Владимир решил оставить учебу на филфаке и пойти учиться в театральный университет в Москву. Как признается актер, для родителей такое решение было ударом.

— Папа говорил: «Ты с ума сошел! Ждут там Гусева Володю, прямо других там нет». Я приехал в Москву, мне было уже 22 года, то есть уже достаточно взрослый для поступления. А я еще такой крупный был, взрослее выглядел. Доходил я до трех туров, сваливался. А потом мне кто-то сказал, что в Ярославле начинают набор, — поделился воспоминаниями актер.

В 80-е годы Театральный институт имени Фирса Шишигина в Ярославле набирал свой первый в истории студенческий состав. Владимир Гусев попал в их число.

— Я тогда не знал, где Ярославль даже находится. Помню, приехал вечером, а ночевать негде. Я заночевал на вокзале в комнате отдыха. Рубль в сутки стоило место, там чисто всё было как номер в гостинице.

Утром поехал документы подавать. Так я и попал к великому, не побоюсь этого слова, Владимиру Александровичу Воронцову. Это мой мастер, я с ним всю жизнь. Меня в Москву звали, я говорил «Зачем мне менять гениального режиссера на кого-то другого?» Владимир Гусев актер, режиссер

Владимир Воронцов — советский и российский театральный режиссер и педагог. Являлся учеником народного артиста СССР Андрея Гончарова в ГИТИСе.

Вместе с друзьями основал камерный театр

Вместе со своим учителем Владимиром Воронцовым актер на протяжении всего своего творческого пути шел рука об руку. Когда режиссеру предложили работу в Брянске, Гусев поехал с ним. Там они пробыли шесть лет.

— Он спросил: «Поедешь в Брянск?» Я ответил: «С Воронцовым — да хоть на край света». В Брянске у меня заложился прочный актерский фундамент, — рассказал Владимир корреспонденту 76.RU.

В 90-е Гусев вместе с Воронцовым вернулись в Ярославль, тогда Владимиру Александровичу предложили должность художественного руководителя Волковского театра. Он согласился, но пробыл там недолго.

Мы ушли из театра. Там была невыносимая атмосфера в те годы, пришел другой режиссер. Началось просто вымирание творческого потенциала. Владимир Гусев актер, режиссер

Тогда Владимир Воронцов ушел в затворничество, а Гусев пытался зарабатывать деньги. По словам актера, в театре на тот момент он работать из принципа отказывался, хоть его и звали. Пришлось заняться другой деятельностью.

— Это тяжелый период был. Я и таксистом работал, и возил обувь из Москвы, а потом продавал ее на рынках Ярославля. Меня узнавали зрители. Знаете, каково мне было? Меня же любили в театре, а тут смотрят и говорят: «Ой, вы сапогами торгуете?» Тяжелый был путь, — поделился Владимир Гусев.

Однако творческая душа Владимира не смогла долго прожить без театра. Вместе с другом, знаменитым актером Юрием Ваксманом, Гусев предложил Воронцову создать свой культурный центр.

Так в 1999 году в Ярославле появился единственный в России частный театр. Постановки ставились в кафе «Дом актера» Юрия Ваксмана, гримерка была на кухне. Несмотря на условия, трое друзей были счастливы, так как могли показывать на импровизированной сцене то, чего им хотелось.

Первой и культовой для камерного театра постановкой стал спектакль «Интервью» по пьесе драматурга Питера Суэта. В 2000-м году картину показали на московской сцене, зрители тут же в нее влюбились. В МХАТе Гусев, Ваксман и Воронцов тогда получили за спектакль четыре награды: за лучший сценарий, режиссуру и обе лучшие мужские роли.

В марте 2024-го Юрий Ваксман ушел из жизни, вслед за ним в мае 2025-го не стало и Владимира Воронцова. Весь Ярославль переживал, что же будет с камерным театром. В итоге из-за масштабной реорганизации его сделали государственным и присоединили к Театру юного зрителя.



Владимир Гусев участвовал в организации «Ваксман-центра» на месте кафе «Актер». Здесь открыли музей Камерного театра, организовали мини-сцену и кофейню.

+2

Сочиняет песни и мечтает о концерте

Мало кто знает, но Владимир Гусев еще и поет. По его рассказам, музыкой он занимается с молодости. В репертуаре артист имеет уже более ста песен собственного сочинения. Сам аккомпанирует под гитару.

— Записать всё руки не доходили, пока молодой был, надо было шевелиться, сделать диск. Сейчас думаю над собственной программой творческой, чтобы на концерте были отрывки из фильмов, вопросы, песни. Ведущим бы сделал своего ученика Сергея Шарифуллина, у него талант, юмор тонкий, — поделился Владимир в беседе с корреспондентом 76.RU.

Сергей Шарифуллин — российский актер театра и кино, родившийся в Ярославле. Сыграл главную роль Егора Ковальчука в сериале «Морской патруль» (16+), после которой его начали узнавать. Также в 2008 году он был номинирован на премию «Прорыв года».

Актер очень любит музыку. На фото он с известным советским, российским и американским шансон-певцом Вилли Токаревым. Среди его популярных песен «Небоскребы» (0+), «Рыбацкая» (18+), «Над Гудзоном» (18+) и другие. Источник: Владимир Гусев

В фильмографии — более 70 картин

Актерский стаж Владимира Гусева около сорока лет. Помимо театра, в его карьере более семидесяти кинокартин и сериалов. Часто артиста узнают по его роли капитана Зимина в сериале «Гаишники» (16+).

Кроме того, Владимир Гусев снялся в таких популярных кинолентах, как «Ментовские войны» (16+), «Чек» (16+), «Мусорщик» (0+), «Олигарх» (18+), «Две судьбы» (18+), «Остров обреченных» (18+) и других.

За свои роли как в театре, так и в кино Владимир Гусев не раз получал награды. Например, в 2012 году артисту вручили российскую национальную актерскую премию имени Андрея Миронова.

— Это отдельная история, до смешного. Позвонила девушка из Питера и говорит: «Мы вас приглашаем на театральную премию Миронова». Я говорю: «Да, когда проходит?», а мне отвечают: «8 марта». Я подумал, это прикол, сказал не пудрить мне мозги, а оказывается, к своему невежеству, я не знал, что у Андрея Миронова день рождения 8 марта.

Я приехал. Я был единственный, вы только представьте, среди московских и питерских актеров, я был один из провинциального театра. Владимир Гусев актер, режиссер

На премии артисту вручили знаменитую статуэтку из царского фарфора. Он до сих пор хранит ее как напоминание о своих заслугах в театральной жизни страны.

«Хочу восстановить спектакли»

Сейчас Владимир Гусев живет в Ярославле, где провел большую часть жизни. И город давно считает его ярославским актером.

— Я за городом живу. Огорода нет. У меня жена по профессии художник, она всё цветами засаживает, и красота, — поделился Владимир в беседе с корреспондентом 76.RU.

Я люблю очень за рулем ездить. Когда скучно становится, могу выехать на набережную, на Волгу. Вода очень благотворно влияет на нас. Владимир Гусев актер, режиссер

Недавно актер совершил свой личный подвиг, которым очень гордится. Благодаря правильному питанию ему удалось скинуть около 40 килограмм. Еще год назад он весил 152 килограмма, сейчас на весах 112. На этом Владимир не собирается останавливаться.

— Меня диетолог вела целый год. Еще хочу сбросить килограмм 20. Вперед и ни шагу назад!

На данный момент Владимир не работает, так как восстанавливается после операции на суставы. В планах и играть самому, и ставить спектакли. Однако с постановками, по словам Гусева, есть проблемы. Дело в том, что в ярославских театрах сокращают работников.

— Здание Камерного забрали, аренда закончилась 25-летняя. Перевели в ТЮЗ, меня назначили главным режиссером, но я пока ничего не ставил. Хорошие ребята сейчас закончили учиться, а я взять не могу. Сократили ставки, буду с этим что-то делать.

Хочу восстановить воронцовские спектакли, обучать молодых артистов. Такие вот большие планы у меня. Владимир Гусев актер, режиссер

Как рассказал актер корреспонденту 76.RU, праздновать свое 68-летие он будет у себя в загородном доме в кругу близких людей.

— Не хочу разгулья какого-то, не люблю я этих показных праздников. В доме посидим, человек шесть-семь нас будет. Попоем под гитару, — рассказал артист.