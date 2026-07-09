Правила начисления пенсий и зарплат хотят изменить: новости 9 июля

Оклад должен составлять не меньше 70% от зарплаты, уверены депутаты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 июля.

США возобновили удары по Ирану

США снова начали наносить удары по Ирану по указанию президента Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«По указанию верховного главнокомандующего силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану», — говорится в публикации в соцсети Х.

Также США сосредоточили в Аравийском море около 20 боевых и вспомогательных кораблей. По информации Fox News со ссылкой на источники, на них разместили около 20 тысяч моряков и морских пехотинцев.

Осколки попали в городскую больницу Имама Али во время авиаудара по иранскому городу Чабаху. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики IRIB. Информации о возможных пострадавших среди пациентов и персонала больницы не приводится.

Взрывы были в Конараке, Сирике и Бендер-Аббасе. В последнем, по данным издания Mehr, ПВО вели огонь по вражеским целям в небе над городом. Также взрывы произошли на взлетной полосе и в здании аэропорта иранского города Ираншахра, сообщило гостелерадио Ирана.

Снаряды упали в провинции Бушер на юге Ирана. Рядом с населенным пунктом расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз попадала под обстрелы.

В ответ на это удары по четырем базам США на Ближнем Востоке. Инфраструктура поражена на базах «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, базах «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне», сообщил телеканал Press TV. Иранские военные пригрозили нарастить атаки в регионе, если агрессия со стороны Штатов не прекратится.

В Кремле назвали причины продления СВО

Дальнейшая эскалация со стороны Киева продолжит спецоперацию и вынудит Россию расширять буферную зону на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа об ударах вглубь РФ.

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать в какой», — сказал Песков на брифинге.

Он заявил, что чем больше Украина будет бить по российской инфраструктуре, тем шире придется делать зоны безопасности. Эскалация со стороны Киева, по оценке Кремля, неизбежно ведет к увеличению буферной территории.

Кроме того, слова Трампа об ударах Киева в Кремле эскалацией не считают, а называют их заблуждением американского руководства. В Москве отмечают противоречивость позиции США. С одной стороны, Вашингтон продолжает отправлять оружие в Киев, с другой — пытается содействовать мирному урегулированию конфликта.

«Мы видим некие заблуждения в администрации [США], Белого дома — заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что заявление Трампа о возможном закрытии украинского воздушного пространства новое. Ранее никто не обсуждал эту тему.

Умерла легенда поп-музыки Бонни Тайлер

Легендарная британская певица Бонни Тайлер ушла из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали осложнения после экстренной операции на кишечнике.

«С глубоким прискорбием семья и команда Бонни сообщают, что прошлой ночью Бонни неожиданно умерла в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она проходила лечение», — говорится в сообщении на странице певицы в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

The Sun сообщает, что в мае артистка перенесла разрыв аппендикса и ей срочно провели операцию. Изначально прогнозы были положительными, и она даже начала поправляться, но затем ее состояние резко ухудшилось из-за инфекции.

Чтобы спасти Бонни, врачи ввели ее в искусственную кому. Никаких прогнозов не давалось, медики круглосуточно следили за ее состоянием. Через несколько дней представители певицы на ее официальном сайте заявили, что она восстанавливается, а искусственная кома поможет организму. Однако организм звезды не смог справиться с осложнениями.

Бонни Тайлер стала популярной после выхода альбома The World Starts Tonight в 1977 году и синглов Lost in France и More Than a Lover. Ее визитной карточкой стала песня Total Eclipse of the Heart, мегахит 1980-х годов, написанный Стайнманом по мотивам рок-оперы «Танец вампиров». Это произведение до сих пор остается одним из самых известных ее треков. Среди других хитов Тайлер — I Need a Hero, The Best и другие.

Певица представляла Великобританию на международном конкурсе «Евровидение-2013», где заняла 19-е место из 26 участников. Ее песня Believe in Me набрала 23 балла.

Разрабатывается модель для устного экзамена по истории

С 2028 года в школах начнут сдавать устный экзамен по истории. В настоящее время Рособрнадзор работает над созданием модели для его проведения.

«Принято решение, что в 9-х классах будет обязательно устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Сейчас отрабатываются модели проведения такого экзамена», — заявил в разговоре с РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

Он отметил, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории.

Стоматологов обяжут вводить пациентам анестезию

Министерство здравоохранения России предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Это прописано в документе министерства.

Отмечается, что во время лечения, после которого могут возникнуть болевые ощущения, манипуляции проводятся с обязательным обезболиванием. Взрослым пациентам стоматологическую помощь оказывают в амбулаторных условиях.

Также если во время лечения найдут симптомы онкологии, то стоматолог направит пациента к соответствующему специалисту. При сложных травмах и зубных заболеваниях помощь оказывают стоматологи, при необходимости привлекая специалистов из других областей медицины, передают РИА Новости.

Россияне смогут делиться своей геолокацией с полицией

В России может появиться сервис, с помощью которого человек в опасной ситуации сможет добровольно передавать свой маршрут и местоположение экстренным службам. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым.

Речь о новой функции под названием «Безопасный маршрут». Ее предлагают встроить в приложения «Госуслуги» и «МВД России», а также в цифровой контур Системы-112.

«Такая функция могла бы позволить гражданину добровольно включить временную передачу маршрута и геолокации в экстренные службы при возникновении угрозы жизни, здоровью или личной безопасности», — считают авторы инициативы.

Предполагается, что человек заранее или в тревожный момент включает режим безопасности, отмечает конечную точку и примерное время, когда рассчитывает добраться до места. Можно также выбрать один из вариантов: «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь».

После включения программа временно отслеживает передвижение и местоположение. Если пользователь нажмет тревожную кнопку, не подтвердит что дошел или случится другая ситуация, то данные уйдут оператору Системы-112 или в дежурную часть полиции — там оценят обстановку и организуют помощь.

Парламентарии считают, что новинка сделает передвижение людей безопаснее и ускорит поиск человека в чрезвычайной ситуации. По их мнению, это повысит эффективность работы полиции и других служб, станет дополнительным способом предупреждать угрозы, а заодно позволит с большей пользой задействовать уже готовую цифровую инфраструктуру «Госуслуг», приложения «МВД России» и Системы-112, сообщает ТАСС.

Яндекс открыл карту АЗС с наличием бензина на заправках

Яндекс запустил интерактивную карту с данными о наличии топлива и очередях на АЗС. Она доступна в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Ранее этой картой могли пользоваться только водители такси. Теперь доступ к ней получили все пользователи. Информация об очередях пока доступна в тестовом режиме только для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В ближайшие недели она появится и в других городах.

На карте можно увидеть АЗС, где недавно были клиенты, отфильтровать станции по типу топлива и проверить очереди. В компании объяснили, что для сбора данных используется технология, аналогичная той, что показывает пробки. Информация поступает с «Карт», из данных о заказах топлива в «Яндекс Заправки» и опросов водителей.

Названы причины аномальной жары в мире

Аномальная жара, которая не так давно накрыла США и мир, не является следствием природных циклов или изменения солнечной активности, а вызвана деятельностью человека. Так считает климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

«Земля нагревается быстрее, чем когда-либо за всю историю человечества, и виноваты в этом мы. В частности, почти три четверти потепления связаны с выбросами парниковых газов при сжигании угля, газа и нефти. Оставшаяся четверть приходится на вырубку лесов, изменения в землепользовании и неустойчивое сельское хозяйство», — сказала она в разговоре с РИА Новости.

Климатолог добавила, что нынешнюю жару нельзя объяснить естественными факторами, такими как солнечная активность или вулканические извержения. Напротив, если учитывать только природные причины, Земля сейчас должна была бы немного охлаждаться, а не нагреваться.

Решение этой проблемы уже есть. Стоит перейти на чистую энергетику, устойчивое сельское хозяйство и инвестиции в природу.

«Лучшее будущее возможно, но эти волны жары — предупреждающий сигнал о том, что пора действовать», — добавила она.

Потоп, сугробы в июле и смерч

Непогода накрыла разные части страны. В Дагестане после сильных ливней начались паводки, в Мурманской области выпал снег, а в Москве и вовсе ожидают смерч.

В Гергебильском районе Дагестана ввели режим ЧС. После наводнения в селах Курми, Чалда и Кикуни эвакуировали жителей 40 домов. В результате обильных осадков в горных районах республики размыло дороги, опоры мостов. Также произошли аварийные отключения электроснабжения: без света оставались 48 населенных пунктов.

Источник: Shot / Telegram

Частичное разрушение дамбы случилось на реке Уллучай у села Маджалис в Кайтагском районе. По информации МЧС России, в зоне риска затопления находятся села Нижний Чирюрт, Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.

Источник: РГВК Дагестан / Telegram

Источник: ЧП Дагестан / Telegram

В Мурманской области выпал град и снег. Об этом сообщил директор самого северного ботанического сада в России Евгений Боровичев.

«Погода снова нас испытывает. Вот такое наше лето в Кировске — с градом и снегом! А мы в Полярно-альпийском ботаническом саду вчера высадили георгины и подсолнечники… Экстремальное растениеводство в действии», — написал Боровичев в группе сада в Telegram.

Сюрприз 9 июля Источник: Антон Куракин / Полярно-альпийский ботанический сад-институт / ВКонтакте

Источник: Антон Куракин / Полярно-альпийский ботанический сад-институт / ВКонтакте

А в Москве и вовсе готовятся к смерчу. Сегодня на столицу обрушился мощный ливень. Люди укрывались под навесами и козырьками. Те, кто не успел спрятаться, промок с ног до головы.

«Дождь шел стеной, за минуту можно было промокнуть. Так было и со мной. Шла потом до остановки, хлюпая кроссовками. Около станций метро сейчас огромные лужи. Водители проезжают по ним, загребая воду», — поделилась читательница в разговоре с нашими коллегами из MSK1.RU.

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Синоптик Евгений Тишковец призывает москвичей и гостей столицы готовиться к смерчу. Дожди к концу недели лишь усилятся.

Пенсионные баллы предлагают суммировать

Пенсионные баллы, которые человек получил в течение года на каждом месте работы по совместительству, предлагают суммировать. Одним из авторов такой инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас за каждый год работы у человека формируются пенсионные права — это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). С 1 января 2023 года за один календарный год можно получить максимум 10 баллов — они учитываются при назначении страховой пенсии.

При ежегодном перерасчете пенсии работающим пенсионерам (с 1 августа) учитывают не больше 3 баллов за год, передают РИА Новости.

В стране хотят установить «окладный минимум»

Оклад должен составлять не меньше 70% от зарплаты. Это предлагают зафиксировать в законодательстве. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Наше предложение — чтобы оклад был не меньше МРОТ в обязательном порядке и чтобы он составлял [минимум] 70% от всех выплат. Чтобы вот это оклад люди гарантированно могли получить», — сказал депутат.

По его словам, сейчас некоторые работодатели «жулят», закладывая маленький оклад. При этом основная часть зарплаты прописывается в различных премиях и надбавках.