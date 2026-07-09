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Спорт Молодой нападающий «Локомотива» увез Кубок Гагарина в Пермь

Молодой нападающий «Локомотива» увез Кубок Гагарина в Пермь

Он рассказал местным болельщикам, как стал хоккеистам

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На встрече можно было сделать фото с хоккеистом и трофеем его клуба | Источник: Василина Любимова / 59.RUНа встрече можно было сделать фото с хоккеистом и трофеем его клуба | Источник: Василина Любимова / 59.RU

На встрече можно было сделать фото с хоккеистом и трофеем его клуба

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов увез Кубок Гагарина в родной город — Пермь. Там спортсмен встретился с поклонниками хоккея — работниками железной дороги — во Дворце культуры железнодорожников. Рассказываем, как все прошло.

Кубок Гагарина вручают победителю плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В сезоне 2025/26 ярославский клуб «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в финальной серии и получил этот приз второй год подряд.

Название клуба «локомотив» повторяется дважды | Источник: Василина Любимова / 59.RUНазвание клуба «локомотив» повторяется дважды | Источник: Василина Любимова / 59.RU
Кубок Гагарина уже привозили в Пермь в прошлом году&nbsp;— тогда гео тоже презентовал Никита Кирьянов | Источник: Василина Любимова / 59.RUКубок Гагарина уже привозили в Пермь в прошлом году&nbsp;— тогда гео тоже презентовал Никита Кирьянов | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Никита Кирьянов — коренной пермяк. С семи лет занимался в СДЮШОР пермского «Молота». Он признался, что для него очень ценно привезти трофей в родной город.

«Одно из значимых для меня мест — город Пермь, — рассказал спортсмен. — И это мечта, одна из самых больших, — приехать сюда с Кубком. Получилось даже дважды. Это дорогого стоит».

Никита Кирьянов уточнил: главная идея такого «путешествия» Кубка Гагарина — популяризировать спорт в целом и хоккей в частности, чтобы дети видели, к чему стоит стремиться. А потом дополнил:

«Это, наверное, что-то из детства идет: когда перед сном лежишь, что-то такое представляешь себе… Когда сегодня с утра в „Молот“ заезжал, смотрел на всё это — очень трогательный и теплый момент был. Понимаешь, ради чего ты тогда тренировался, ради чего рано утром вставал».

Спортсмен охотно отвечал на вопросы из зала | Источник: Василина Любимова / 59.RUСпортсмен охотно отвечал на вопросы из зала | Источник: Василина Любимова / 59.RU
А вопросов было достаточно! | Источник: Василина Любимова / 59.RUА вопросов было достаточно! | Источник: Василина Любимова / 59.RU
Вместе с Никитой Кирьяновым кубок представил заместитель начальника СвЖД Андрей Крегель (он справа) | Источник: Василина Любимова / 59.RUВместе с Никитой Кирьяновым кубок представил заместитель начальника СвЖД Андрей Крегель (он справа) | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Отвечая на вопросы поклонников хоккея, 24-летний спортсмен отметил: хоть он теперь и двукратный обладатель Кубка Гагарина, ветераном себя не считает.

«Точно рано еще [так называть], — пояснил он. — Но здорово — в таком возрасте выигрывать кубки. Кто-то к этому приходит ближе к тридцати или, как Саша Радулов, даже к сорока. Но еще очень много всего впереди, очень много надо работать, поэтому, наверное, я еще молодой».

Когда из зала спросили о каких-то ритуалах перед играми, хоккеист задумался и ответил: «Прямо традиций нет, наверное. Но есть рутина определенная перед каждой игрой там: своя музыка, разминки, какие-то процедуры. Из „такого“ могут только конек с левой ноги надеть — и всё».

Сегодняшним воспитанникам «Молота» и в целом детям, занимающимся хоккеям, Никита Кирьянов посоветовал в первую очередь любить хоккей и полностью отдаваться ему.

«Я думаю, когда тебя заставляют заниматься насильно, ты не будешь так работать, — пояснил он свою мысль. — Ты должен гореть этим делом. И, конечно, верить в себя. Разные периоды будут: и взлеты, и падения. Самое главное — никогда не сдаваться и очень много трудиться».

Никита Кирьянов&nbsp;— воспитанник пермского «Молота» | Источник: Василина Любимова / 59.RUНикита Кирьянов&nbsp;— воспитанник пермского «Молота» | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Никита Кирьянов — воспитанник пермского «Молота»

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

Отдельно Никита Кирьянов остановился на ребятах, которые ради будущей хоккейной карьеры планируют переезжать в другой город. Он рекомендовал выбирать города с самыми сильными клубами — Москву, Ярославль, Омск. Отметил, что пермская школа хоккея в последнее время очень хорошо развивается.

По мнению хоккеиста, переезжать в девять-десять лет — это слишком рано.

«Ближе к 16-17 годам важный период перехода от детского хоккея к взрослому хоккею. И вот его важно пройти в правильном месте, — прокомментировал он. — Думаю, это от личной ситуации зависит, но не поддерживаю такое — уезжать слишком рано. 9-10 лет — еще не тот возраст, когда можно понять, будет ребенок звездой или нет. И лучше находиться дома с родителями под контролем и как можно больше играть. Потому что если уедешь в другой город, там ты должен быть на две головы выше местных воспитанников. Не все эти с этим давлением справляются».

Первыми в очередь за заветным автографом встали дети | Источник: Василина Любимова / 59.RUПервыми в очередь за заветным автографом встали дети | Источник: Василина Любимова / 59.RU
Желающих получить какие-то слова от обладателя кубка оказалось немало | Источник: Василина Любимова / 59.RUЖелающих получить какие-то слова от обладателя кубка оказалось немало | Источник: Василина Любимова / 59.RU
Общее фото: Никита Кирьянов, Кубок Гагарина и участники встречи | Источник: Василина Любимова / 59.RUОбщее фото: Никита Кирьянов, Кубок Гагарина и участники встречи | Источник: Василина Любимова / 59.RU

Еще один шанс сделать фото с кубком и Никитой Кирьяновым будет у пермяков завтра.

8 июля в 12:00 от дворца спорта «Молот» стартует автопробег по центральным улицам Перми на автомобилях ГАЗ-21 «Волга». На крыше одной из машин установят Кубок Гагарина. Автопробег закончится на тренировочной арене «Молот» на Оверятской, 40б. В фойе арены с 14:00 до 19:00 будет представлен кубок. А с 14:15 до 16:00 там запланирована фото- и автограф-сессия с Никитой Кирьяновым.

Ранее мы рассказывали, как Эрлинг Холанд стал звездой чемпионата мира по футболу и соцсетей.

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Марина КузнецоваМарина Кузнецова
Марина Кузнецова
корреспондент раздела «Бизнес»
Хоккей Кубок Гагарина РЖД Хоккеист
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Комментарии
2
Гость
55 минут
Молодец!
Гость
1 час
ИИ что ли текст написал?...
Читать все комментарии
Гость
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