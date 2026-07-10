Обновят все — от фундамента до пищеблоков: какие школы отремонтируют в Ярославле в 2026-м

Стало известно, какие школы и детсад отремонтируют в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В 2026-м в Ярославле проведут капитальный ремонт в трех школах и одном детсаду. Об этом сообщили 76.RU в пресс-службе мэрии.

«Виды работ — ремонт фундамента, цоколя и отмостки, ремонт кровли, ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов, ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий, ремонт входных групп, лестниц и крылец, внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы, ремонт фасада, ремонт систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электромонтажные работы, ремонт слаботочных сетей и систем пожаротушения, ремонт пищеблока», — пояснили в мэрии.

Работы проведут по нацпроекту «Молодежь и дети» федерального проекта «Все лучшее детям». Деньги на ремонт выделены из городского, областного и федерального бюджетов.

Где пройдет капремонт:

школа Nº 8 (ул. Бахвалова, 3, Красноперекопский район), входит в образовательный комплекс Nº 27;

школа Nº 9 (ул. Чкалова, 26, Ленинский район), входит образовательный комплекс Nº 21;

детский сад № 21, корпус № 2 (Октябрьский переулок, 5, Кировский район), входит образовательный комплекс Nº 24.

Кроме того, уже завершен ремонт школы № 50 на проспекте Авиаторов, 37, в Заволжском районе.

«Во всех вышеуказанных учреждениях будут выполнены работы по благоустройству территорий», — добавили в мэрии.