Под ударом даже дворники: в шести крупных музеях Ярославской области начались сокращения

В Минкульте рассказали о сокращениях в музеях Ярославской области Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области прошла еще одна реорганизация в сфере культуры. На фоне скандального объединения театров власти провели оптимизацию в музеях. Ранее мы писали об увольнении музейных сотрудников в Рыбинске. Как стало известно 76.RU, сокращения прошли в музеях по всей области.

В введении Министерства культуры Ярославской области находятся шесть музеев: Ярославский, Переславский, Рыбинский музеи-заповедники, государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха», Угличский музей и Ярославский художественный музей. Речь идет о музеях и их филиалах.

По данным Минкульта, реорганизация должна завершиться до конца 2025 года. В музеях уже провели оптимизацию штатной численности.

«Оптимизация штатной численности бюджетных организаций и объединение учреждений проходит с целью оптимизации кадрового потенциала и финансовых ресурсов. Она направлена на исключение дублирующих функций сотрудников, эффективное перераспределение функциональных обязанностей и в конечном итоге — на повышение заработной платы сотрудников», — сообщили на запрос 76.RU в ярославском Министерстве культуры.

Сокращение юридических лиц с 22 до 15 позволило оптимизировать административно-управленческий аппарат Министерство культуры Ярославской области

Информация о том, какие именно музеи попадают под объединение, а также количество сокращенных сотрудников не раскрывается. Известно, что среди оптимизируемых должностей — заместители директоров, администраторы, дизайнеры, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворники, заведующие секторами и отделами.

В правительстве подчеркивают, что изменение штата музеев не отразится на качестве и количестве услуг.

«Сотрудники обладают значительным профессиональным опытом и высокой квалификацией. Их компетентность и профессионализм смогут обеспечить стабильное функционирование учреждений и высокое качество предоставляемых услуг. Также все учреждения продолжают работу в своих зданиях», — подчеркнули в Минкульте.

Оптимизация в Ярославской области затронула разные сферы. В регионе уже прошли сокращения в детсадах и школах, больницах и органах власти.