«Мы чистильщики». Как орудовала одна из самых кровавых банд скинхедов и почему ее лидеры уже на свободе

История скинхедов, которые орудовали в Москве Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На смену браткам из 90-х в черных кожаных куртках на улицах Москвы стали появляться бритоголовые парни. Они были одеты в куртки-бомберы темного цвета с нашивками, футболки, брюки-карго и тяжелые ботинки-берцы. Это были скинхеды.

Представители молодежной субкультуры, которая появилась в России еще в начале 90-х, стали широко известны ближе к нулевым. И всё из-за погромов, нападений на людей и противоправных акций.

Скинхеды уничтожали отдельные продуктовые палатки, где торговали приезжие из стран Средней Азии, а ближе к 2006–2007 годам радикалы начали организовывать взрывы в местах массового скопления и убивать всех, кто, на их взгляд, делал город «грязным».

Именно в середине нулевых на охоту в Москве вышла банда Рыно — Скачевского. По словам одного из главарей, чуть больше чем за год он убил 37 человек, 20 из которых — вместе со своим приятелем. Расправлялись со своими жертвами дерзко и быстро. Зарезать или забить до смерти человека на почве национальной и расовой ненависти могли за 40–60 секунд.

MSK1.RU рассказывает, почему лидеры одной из самых жестоких группировок уже давно находятся на свободе, что случилось с судьей, который вынес приговор радикалам и где сейчас участники группировки.

Тихий мальчик с задней парты и мама-художник

Артур Рыно родился в Екатеринбурге в 1989 году. Отец разбился в автокатастрофе, когда мальчику было три года. Жили небогато, мать Светлана была художницей и работала методистом в отделе культуры Екатеринбургской епархии РПЦ. И чтобы как-то прокормить семью, подрабатывала в нескольких школах — преподавала изо.

Учился Рыно в школе неважно: несколько раз ломал руки, маму часто вызывали из-за постоянных пропусков сына, нередко приходилось менять место учебы. В то время его описывали как странного, но точно не жестокого ребенка. Особо ни с кем близко не общался.

Подростка не описывали с негативной стороны. Самое странное, что он сделал, — пришел на урок с черной повязкой на голове, а незадолго до последнего звонка побрился налысо.

Перед выпуском из школы Рыно побрился налысо Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Светлана часто ездила в Москву и узнавала, где Артур сможет продолжить учиться. Очень ей хотелось перебраться в столицу. Но получилось это сделать у ее сына. После школы парень решил пойти по стопам матери и тоже стать художником. Поступил в Московское художественное училище прикладного искусства и переехал в общежитие.

«Мама у него — очень талантливая и активная женщина. Настоящий подвижник, владеет ценнейшим фондом фотографий по теме российской истории, организовывала выставки и ребят из нашего училища туда водила на экскурсии… Но авторитарная: сначала вместе с сыном в нашем общежитии поселиться хотела, когда Артур поступил. Мы не разрешили, конечно», — рассказывал директор Московского художественного училища прикладного искусства.

Скинхеды нападали на своих жертв в общественных местах Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Новые друзья и первые нападения

Приехав в столицу на учебу, студент-иконописец познакомился с 17-летним второкурсником Российского университета физкультуры Павлом Скачевским — москвичом, который окончил школу с золотой медалью и был мастером спорта по горным лыжам.

Рыно (слева) вместе со своим товарищем Скачевским (справа) Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Оперативники вспоминали, что Скачевский сам для себя не мог объяснить, для чего он вместе с товарищем нападал на людей. Среди скинхедов его прозвали Молоток в честь орудия, которым он чаще всего расправлялся со своими жертвами.

«У него было несколько одноклассников-кавказцев, которые в школе, в 9–10-м классе, его оскорбляли, причинили ему телесные повреждения», — объяснял адвокат Рыно.

Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Из материалов уголовного дела: «Из заключения амбулаторной судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы усматривается, что Рыно каким-либо психическим расстройством не страдает и не страдал в периоды, относящиеся к совершению инкриминируемых ему деяний».

А затем нашлись и другие единомышленники: учащиеся колледжей Роман Кузин и Денис Лаврененков, Виталий Никитин — продавец, Александр Аникин — первокурсник промышленной академии, Иван Китайкин — грузчик ярмарки на Братиславской, школьник Николай Дагаев. Была в банде и девушка, Светлана Авакумова, корректор одной из националистических газет.

Познакомились на футбольных матчах и митингах движения против нелегальной иммиграции* и «Славянского союза»* (неонацистская организация в России). Студенты общались на националистских форумах, которых было тогда очень много. Члены банды решили избавлять город от кавказцев и выходцев из Средней Азии. Они считали, что те «заполонили столицу».

«Был у Рыно и свой „почерк“. Всех жертв он бил ножом не меньше 20 раз. Конечно, такое количество ударов может нанести никогда раньше не убивавший человек в состоянии аффекта. Но у Рыно-то не один и даже не два эпизода. Бывало, что за ночь он лишал жизни сразу нескольких человек. Так что он явно отдавал отчет в своих поступках. Ему просто нравилось убивать», — заявлял источник «КП».

«Веселые прогулки» и взрыв на Черкизоне

Первое нападение было совершено в день взрыва на Черкизовском рынке — 21 августа 2006 года. Рядом с торговой точкой банда выследила китайца Чжао Шиба. Издевательства над иностранцем сняли на видео под названием «Веселые прогулки», оператором выступала Светлана Авакумова. Ролик выложил пользователь под ником Белый гнев, и он начал быстро набирать просмотры в Сети.

Взрыв на Черкизовском рынке Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com Это один из самых известных террористических актов в истории современной России Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Силовики рассказывали, что Артур Рыно носил ботинки с белыми шнурками. Подобное позволено было не всем. Это значило, что он убил человека неславянской национальности. И считалось знаком гордости.

Полицейские не могли поймать участников банды Рыно — Скачевского Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

«Было даже по несколько нападений в день. Они менялись ножами, ножи с каждым нападением превращались уже не в ножи, а какие-то тесаки», — вспоминала прокурор Москвы Мария Семененко.

Банда продолжала нападать и убивать своих жертв. Вместе с группировкой Рыно — Скачевского в Москве орудовали и другие скинхеды. Поэтому силовики задерживали то одних радикалов, то других. Но на студента-иконописца и спортсмена выйти никак не получалось.

Следствие позднее пришло к выводу, что в октябре 2006 года в Мытищах они убили гражданина Армении, в январе 2007-го у метро «Теплый Стан» зарезали дворника из Узбекистана, в марте того же года недалеко от станции «Свиблово» расправились с таджиком.

«Они гордились, что они такие рыцари, потому что они нападали только на мужчин. Это нехарактерно в сравнении с другими скинхедовскими группировками, которые не гнушались нападать на беременных женщин», — рассказывал Вадим Кондрашов, следователь, который занимался делом банды Рыно.

Издевательства радикалы снимали на видео Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Весной 2007 года Рыно и Скачевского задержали по подозрению в убийстве 46-летнего гендиректора страховой компании «Гармед» Карена Абрамяна. В момент нападения его жена услышала крик и подбежала к окну. На следующий день бизнесмен скончался в больнице.

Радикалы расправились с гендиректором страховой компании практически на глазах у его детей Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

«Я видела всё. И слышала, как Карен кричал: „Возьмите деньги, только перестаньте бить ножами!“ А им было наплевать, они его просто добивали. Эти уроды убили моего мужа на глазах у детей, у меня теперь три ребенка на руках остались и родители-инвалиды. Один из мальчиков, он выбежал спасать отца, до сих пор заикается», — говорила Марта Абрамян.

За несколько часов до этого на улице Металлургов в Новогиреево парни расправились с дворником Хайрулло Садыковым — гражданином Таджикистана. Их взяли поздно вечером через полчаса после того, как они совершили нападение.

Обоих забили ножами до смерти, после чего, будучи в окровавленной одежде, сели в трамвай и уехали. Но сосед Абрамяна стал очевидцем преступления и позвонил в дежурную часть милиции. Силовики догнали студентов на патрульной машине.

За один день скинхеды расправились с двумя мужчинами Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Студент-иконописец и 37 трупов

После задержания Рыно признался в 37 убийствах. Следствию удалось доказать, что банда совершила только 24 из них. Через время скинхед отказался от своих показаний.

«Он подробно описывал все нападения и как будто даже радовался, что их было так много. Называл точные адреса, описывал, как наносил удары ножом, — всегда не меньше 20. Рыно говорит, что часть убийств он совершил в одиночку, а часть — с подельниками», — объяснял источник «КП».

А затем студент заявил, что «действовал в правильном направлении, но неправильными методами». В последнем слове Артур Рыно сказал следующее: «За веру, царя, Отечество!» Позднее милиционеры задержали еще девятерых участников банды Рыно — Скачевского.

Кадры из зала суда, где проходило заседание по банде радикалов Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

За время, пока искали скинхедов, а затем расследовали дело банды, был осужден 22-летний москвич Максим Руденко. Его обвинили в убийстве 37-летнего Максима Лаврика, которое совершили в апреле 2007 года на Большой Черкизовской улице.

Жертве нанесли не менее 50 ударов ножом. От них мужчина скончался на месте происшествия. Максим Руденко, как позже выяснилось, под давлением признался и отсидел 3 года и 2 месяца за то, чего не совершал. В преступлении признались Рыно и Скачевский.

Из материалов уголовного дела: «Толкнули его на металлическую дверь подъезда, отчего он ударился о нее головой, после чего повалили его на асфальт и, причиняя потерпевшему невыносимые мучения и страдания, совместно нанесли ему заранее приготовленными ножами не менее 50 ударов, в результате чего от полученного двадцати одного колото-резаного ранения туловища, проникающего в обе плевральные и в брюшную полости, сопровождавшегося внутренним кровотечением в брюшную и плевральные полости, развитием острой кровопотери, на месте происшествия наступила смерть».

В 2008 году судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов вместе с коллегией присяжных вынесли приговор самой жестокой в истории России группировке националистов. Артур Рыно и Павел Скачевский получили по 10 лет в исправительной колонии общего режима. Это максимальное наказание, так как преступления они совершали, будучи несовершеннолетними.

Рыно в зале суда Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com Скачевский в зале суда Источник: кадр из фильма «Криминальная Россия» / YouTube.com

Другие члены банды также были приговорены к длительным срокам: Роман Кузин — к 20 годам колонии общего режима, Виталий Никитин — к 12 годам строгого режима, Иван Китайкин — к 10 годам строгого режима, Денис Лаврененков — к 6 годам колонии общего режима. Школьника Николая Дагаева и корректора газеты Светлану Авакумову присяжные оправдали.

Через два года после приговора Эдуарда Чувашова — судью, который отправил радикалов в колонии, — нашли убитым в подъезде своего дома. Неизвестный выстрелил ему из нагана в грудь и в голову. Нападавшим оказался 28-летний москвич Алексей Коршунов, которого так и не смогли задержать.

Семья, свой бизнес и «похищение» ребенка

Артур Рыно вышел на свободу в 2017 году и открыл в Москве тату-студию. В 2024-м бывший скинхед вновь появился в новостях. Журналисты писали: «Маньяк-иконописец, убивший 37 человек, похитил дочь у бывшей жены».

После освобождения из колонии Рыно открыл свой бизнес Источник: соцсети Артура Рыно / Vk.com

В 2020 году мастер пирсинга Валентина Атман познакомилась с Рыно, когда устраивалась к нему в салон. Она не знала, что парень отсидел за серию убийств. Но общие знакомые рассказали о его прошлом. По словам девушки, мать Артура Рыно до сих пор считает его героем.

«Я узнала о его прошлом, когда была глубоко в него влюблена. Мы жили вместе. Честно, когда я узнала, то это шок был. Но это не он мне рассказал, а наши общие знакомые. Они сказали: „Валь, подумай 40 раз, с кем ты там хочешь связаться“. Я сначала сама посидела и подумала, потом спросила у него: „Скажи, это правда или нет?“ Он отшучивался: „Да, было, но мы чистильщики“, — рассказывала MSK1.RU Атман.

После свадьбы у пары родилась дочь, а маньяк-иконописец взял фамилию жены. Когда девочке было четыре года и пара уже не жила вместе, Валентина пришла забирать ее из детского сада и не обнаружила.

Валентина пришла забирать свою дочь в сопровождении сотрудников полиции Источник: Валентина

Воспитатели рассказали, что она ушла с отцом. На звонки, по словам Атман, Рыно не отвечал и не давал общаться с ребенком. Несколько дней мать разыскивала свою дочь и нашла ее у бывшей свекрови в Подмосковье. После этого начались судебные разбирательства. Валентина добилась того, чтобы ограничить права Артура и оставить дочь у себя.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.