Недорого и быстро. Как сделать японские онигири дома — рецепт

В ресторанах онигири стоит от 200 до 400 рублей за штуку. Обойдем систему? Источник: Валерия Новожилова / 29.RU

Японские онигири — это сытное изделие из риса и рыбы. Они бывают треугольные и круглые. Если заказывать их домой или брать в ресторане, выложишь немаленькую сумму: одна штучка стоит рублей 300. Лучше слепить онигири самим — точно знаешь, что начинка свежая, рыбы не жалеешь, получается больше порций, вкуснее и за меньшую стоимость. Рассказываем, что стоит учесть в процессе.

Про рис и формочку

Формочка для онигири — это что-то из детства, из песочницы, где все мы когда-то лепили угощения. Тот навык точно пригодится! Заполняешь пустой треугольник, давишь сверху крышечкой, а корпус формы поднимаешь, — получается ровное плотное многослойное изделие.

Треугольник с крышечкой для пресса стоит на маркетсплейсах рублей 200. Лучше купить парочку, чтобы работа шла в две руки, и процесс был быстрее.

Перед приготовлением онигири важно хорошо проварить рис, чтобы «сэндвич» не развалился при заворачивании. Лучше не солить воду при варке. Или же добавить совсем немного соли. Рис остужаем, перемешиваем — можно использовать.

Всего на 6 онигири понадобится 3 пакетика риса быстрой варки.

В формочку слоями накладывается начинка Источник: Валерия Новожилова / 29.RU

Вот так изделие выглядит после снятия формы, потом его заворачивают в лист нори Источник: Валерия Новожилова / 29.RU

Для начинки

Для начинки подойдет любая красная рыба. Ее нужно самим ненадолго засолить, или же купить в магазине слабосоленую — небольшого кусочка в 200 г хватит на шесть штук! То есть реально накормить всю семью.

В формочку выклыдваем по очереди слоями: рис, тонко или мелко нарезанные огурцы, рыбу, творожный сыр, и снова рис.

Важно заранее разместить онигири на листе нори так, чтобы потом было удобно звернуть. Листы нори по форме обычно ближе к квадрату, для одного изделия листа будет много.

Источник: Валерия Новожилова / 29.RU

Разрежьте большой лист нори ножницами пополам. Положите на него пустую форму — грань треугольника лучше разместить по центру листа, чтобы потом нори хватило на две стороны при заворачивании.

Заполняем. Начинку лучше нарезать мелко в разные миски с разными ложечками, чтобы накладывать быстро и ничего между собой не мешалось. Один слой выложили — надавили прессом. Второй слой выложили — запрессовали. И так со всеми слоями, в том числе последним слоем риса.

Источник: Валерия Новожилова / 29.RU Источник: Валерия Новожилова / 29.RU

Лист нори очень сухой, может ломаться, — с опытом придет ловкость быстро заворачивать его уголки. Чтобы лист лучше гнулся и быстрее схватывался, можно перед тем, как сгибать, промазать его кусочком огурца.

Для шести онигири вам хватит одного огурца — слой нужен совсем тонкий, для свежести Источник: Валерия Новожилова / 29.RU

Вот такая красота получается Источник: Валерия Новожилова / 29.RU

Традиционные онигири не едят со специями, однако россяине часто по привычке сдабривают их соевым соусом, васаби и имбирем.

Четыре пакетика риса, один огурец, банка творожного сыра за 150 рублей, и небольшой кусочек семги, — накрываем стол, шесть онигири готовы.

Приятного апппетита Источник: Валерия Новожилова / 29.RU