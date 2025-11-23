«Остаются без средств к существованию»: ярославцы сообщили о грядущих сокращениях в очередном учреждении

Жительница Большого Села в Большесельском районе Ярославской области сообщила о грядущих сокращениях в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Колосок». По ее словам, о реорганизации учреждения работникам сообщили 21 ноября. В это же время стало понятно, что часть сотрудников уволят.

«Под сокращение попадают 36 человек! Это педагоги, медики, младшие воспитатели, кухонные работники, технический персонал, административно-управленческий персонал, включая бухгалтерию, специалиста по кадрам, юрисконсульта и так далее. Все эти люди в феврале 2026 года окажутся на улице. В нашем селе нет никакого производства. Только государственные учреждения. Но и в этих учреждениях прошла реорганизация и сокращение. Вакантных мест нет. Куда идти работать людям?» — задалась вопросом жительница Большесельского района.

«Нет работы, нет производства»

По ее словам, не все смогут ездить на работу в другие места. При этом у некоторых семей есть долговые обязательства.

«Много матерей-одиночек, у многих кредиты и ипотеки, многие учат детей в колледжах и университетах», — объяснила она.

По словам жительницы Большого Села, подобная ситуация складывается не только в этом населенном пункте.

«Сотни человек остаются без средств к существованию в тех населённых пунктах, где нет работы, нет производства. Вы загоняете людей в угол! Какую альтернативу вы предлагаете оставшимся без работы? Пройти обучение в кадровом центре? И куда дальше? Для стольких человек рабочих мест в Большом Селе все равно не найдётся! Не все могут ездить в город из-за наличия несовершеннолетних детей, которых будет не с кем оставить», — пожаловалась жительница Ярославской области.

Что сказали в правительстве Ярославской области

Ответ на жалобу жительницы дали в правительстве Ярославской области. Власти рассказали, что с февраля 2026 года в регионе на базе социально-реабилитационного центра «Медвежонок» создадут единый областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семейный центр». В его состав войдут девять государственных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Ярославля, Рыбинска, Ярославского, Брейтовского, Борисоглебского, Большесельского, Угличского, Ростовского и Тутаевского округов.

«Все девять центров продолжат работу в качестве структурных подразделений объединенного учреждения по тем же адресам. Качество и количество предоставляемых социальных услуг останутся на прежнем высоком уровне», — рассказали в региональном правительстве.

Власти пояснили, что раньше детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, доставляли в Ярославль, а дальше перенаправляли в другие госучреждения. Для этого нужно было пройти сложные административные процедуры.

«Теперь внутри одного учреждения определять логистику и создавать места в тех структурных подразделениях, где действительно есть потребность, будет гораздо легче. Кроме того, главным принципом функционирования учреждения станет семейноцентричность: семья и её интересы будут в центре внимания при принятии решений. Учреждение будет создавать условия, которые помогут семьям с детьми легче совмещать работу и домашние обязанности, поддерживая их в повседневной жизни», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Кто попадет под сокращения

Власти уточнили, что при укрупнении юридических лиц сокращения затронут административно-управленческий и обслуживающий персонал.

«Будет один директор, единая бухгалтерия, единая кадровая служба. Заработная плата профильным специалистам в сфере социальной защиты населения будет повышена», — рассказали в региональном правительстве.

Также власти пообещали, что всем, кто попадет под сокращения, будет оказано содействие в трудоустройстве. Количество сотрудников, которые будут уволены, не называлось.