Приедут звезды: в Ярославле начали снимать новый фильм

В Ярославле стартовали съемки фильма «Синий и Пурпурная» Источник: онлайн-кинотеатр START / Vk.com

В Ярославле начались съемки романтической комедии «Синий и Пурпурная». Об этом 9 июля сообщили в соцсетях онлайн-кинотеатра START.

«Это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друга. Даня — молодой человек с аутизмом, привыкший жить по четким правилам. Марина — циничная, импульсивная барменша. Их встреча перевернет привычный мир обоих и заставит научиться принимать несовершенство — свое и чужое», — рассказали о фильме.

В картине снимется немало звезд — Александра Бортич, Марина Александрова, Юрий Быков и Никита Зимин. Режиссером фильма стала Юлия Сапонова, а сценарий написала Дана Жанэ. Производством занимаются «АТ-Продакшн», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друг Источник: онлайн-кинотеатр START / Vk.com