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Культура Приедут звезды: в Ярославле начали снимать новый фильм

Приедут звезды: в Ярославле начали снимать новый фильм

Картина будет называться «Синий и Пурпурная»

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В Ярославле стартовали съемки фильма «Синий и Пурпурная» | Источник: онлайн-кинотеатр START / Vk.comВ Ярославле стартовали съемки фильма «Синий и Пурпурная» | Источник: онлайн-кинотеатр START / Vk.com

В Ярославле стартовали съемки фильма «Синий и Пурпурная»

Источник:

онлайн-кинотеатр START / Vk.com

В Ярославле начались съемки романтической комедии «Синий и Пурпурная». Об этом 9 июля сообщили в соцсетях онлайн-кинотеатра START.

«Это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друга. Даня — молодой человек с аутизмом, привыкший жить по четким правилам. Марина — циничная, импульсивная барменша. Их встреча перевернет привычный мир обоих и заставит научиться принимать несовершенство — свое и чужое», — рассказали о фильме.

В картине снимется немало звезд — Александра Бортич, Марина Александрова, Юрий Быков и Никита Зимин. Режиссером фильма стала Юлия Сапонова, а сценарий написала Дана Жанэ. Производством занимаются «АТ-Продакшн», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друг | Источник: онлайн-кинотеатр START / Vk.comЭто история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друг | Источник: онлайн-кинотеатр START / Vk.com

Это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друг

Источник:

онлайн-кинотеатр START / Vk.com

Напомним, 11 июля в Ярославле на улице Большой Октябрьской из-за съемок фильма частично перекроют дорогу. Правда, это будет работа над другой картиной — кинокомпании «ЯрСинема». Ограничения будут действовать на отрезке от дома 51/89 до дома 43/2 (у перекрестка рядом с физико-математическим факультетом ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). С 08:00 до 22:00 здесь будет перекрыта одна полоса движения.

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Комментарии
4
Гость
14 минут
Не рано ли .Звёзды???
Гость
50 минут
Чего они наснимают без бензина? А без очереди их никто не пустит, еще и лицо набьют кинематографической группе..
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Гость
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