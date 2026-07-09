Приедут звезды: в Ярославле начали снимать новый фильм

В Ярославле начались съемки романтической комедии «Синий и Пурпурная». Об этом 9 июля сообщили в соцсетях онлайн-кинотеатра START.
«Это история о двух людях, которые совсем не похожи друг на друга. Даня — молодой человек с аутизмом, привыкший жить по четким правилам. Марина — циничная, импульсивная барменша. Их встреча перевернет привычный мир обоих и заставит научиться принимать несовершенство — свое и чужое», — рассказали о фильме.
В картине снимется немало звезд — Александра Бортич, Марина Александрова, Юрий Быков и Никита Зимин. Режиссером фильма стала Юлия Сапонова, а сценарий написала Дана Жанэ. Производством занимаются «АТ-Продакшн», «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START) и онлайн-кинотеатр START при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Напомним, 11 июля в Ярославле на улице Большой Октябрьской из-за съемок фильма частично перекроют дорогу. Правда, это будет работа над другой картиной — кинокомпании «ЯрСинема». Ограничения будут действовать на отрезке от дома 51/89 до дома 43/2 (у перекрестка рядом с физико-математическим факультетом ЯГПУ им. К. Д. Ушинского). С 08:00 до 22:00 здесь будет перекрыта одна полоса движения.