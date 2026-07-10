Стала известна длительность нового учебного года: сколько дней школьники будут учиться и отдыхать

Для 2-11-х классов одинаковые рекомендации Источник: Дарья Пона / 74.RU

В новом учебном году школьники будут отдыхать на каникулах практически месяц. А вот за партой им придется провести 170 дней. Это следует из рекомендаций Минпросвещения РФ.

Общая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в учебном году 2026/27 для детей 2-11 классов составит 29 дней, а с учетом летних каникул — 126 дней. Первоклассники за счет дополнительных каникул получат 36 свободных дней в течение учебного года, пишет ТАСС.

Учиться школьникам 2-11 классов придется 170 дней. Для первоклассников же это число составит 165 дней. Как сообщили в Минпросвещения, учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года.

Ведомство также подготовило график каникул для всех учащихся. Рекомендованные даты при обучении по четвертям:

осенние каникулы — с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года;

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.