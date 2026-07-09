В массовом ДТП с первым замгубернатора Курской области погибла девочка

Брат погибшей остается в больнице Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Первый заместитель губернатора Курской области — председатель правительства региона Александр Чепик попал в массовое ДТП, когда делал рабочий выезд. Пострадавшая в аварии 15-летняя девочка скончалась в больнице. Еще четыре человека при столкновении получили травмы, сообщили в пресс-службе МВД региона.

ДТП произошло на дороге Конышевка — Макаро-Петровское. Предварительно, водитель автомобиля Daewoo Nexia 2008 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Toyota, в котором находился замгубернатора, и следовавшим за ним Chevrolet.

После столкновения с травмами госпитализировали водителя Daewoo Nexia и его 15-летнюю сестру. Позже девочка скончалась в больнице.

«Девушка получила очень серьезные травмы. Наши врачи делали всё возможное, но спасти ее, увы, не удалось. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка — это огромная трагедия», — написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.