В массовом ДТП с первым замгубернатора Курской области погибла девочка

Первый заместитель губернатора Курской области — председатель правительства региона Александр Чепик попал в массовое ДТП, когда делал рабочий выезд. Пострадавшая в аварии 15-летняя девочка скончалась в больнице. Еще четыре человека при столкновении получили травмы, сообщили в пресс-службе МВД региона.
ДТП произошло на дороге Конышевка — Макаро-Петровское. Предварительно, водитель автомобиля Daewoo Nexia 2008 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Toyota, в котором находился замгубернатора, и следовавшим за ним Chevrolet.
После столкновения с травмами госпитализировали водителя Daewoo Nexia и его 15-летнюю сестру. Позже девочка скончалась в больнице.
«Девушка получила очень серьезные травмы. Наши врачи делали всё возможное, но спасти ее, увы, не удалось. Несмотря ни на что, окажем поддержку семье. Смерть ребенка — это огромная трагедия», — написал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.
В МВД добавили, что в аварии пострадали еще три человека: второй пассажир Daewoo Nexia, а также водитель и пассажир Chevrolet. По словам главы региона, среди них — двое сотрудников районной газеты. Всем им оказали помощь на месте. Замгубернатора Александр Чепик в ДТП не пострадал.