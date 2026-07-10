«Запах как на свалке»: древнейшее озеро в Ярославской области не чистили со времен Ледникового периода

Озеро Неро в Ростове Великом Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com, Александра Мамонтова / 76.RU

Древнейшее озеро Неро в Ярославской области превращается в мутное болото. Ростов Великий, расположившийся на его берегах, заливает озеро отходами, а подрядчики — обчищают бюджет вместо расчистки водоема.

Если в прошлом столетии здесь спокойно купались, то сегодня такое развлечение запрещено, да и сами жители желания не проявляют, а жалуются на вонь от воды.

В этом материале рассказываем, как пытались решить экологическую проблему и есть ли возможность спасти озеро Неро.

Озеро Неро — самый большой по площади естественный водоем Ярославского Поволжья. Оно образовалась более 500 тысяч лет назад от ледника. Площадь озера составляет около 58 кв. км. Максимальная глубина — более трех метров. На озере существуют два острова — Городской (Рождественский — по названию имевшего на этом острове сенокосы Ростовского Рождественского монастыря) и Левский. Признано памятником природы.

Озеру Неро в Ярославской области более 500 тысяч лет Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«Потонули в бюрократии»

Реабилитировать древний водоем планируют давно. В 2016 году местные жители пытались привлечь внимание властей к его состоянию. На сайте «Российская общественная инициатива» люди писали о загрязнении озера и о том, насколько оно могло бы быть привлекательно.

«Озеро Неро, на берегу которого расположен Ростов Великий, заболачивается и высыхает. Виной всему нарушение естественного водообмена, плотина на реке Вёксе и т. д. В результате мы медленно теряем водоем, который мог стать отличной зоной отдыха для жителей Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга (а также иностранцев, которые сейчас посещают Ростов) и хорошим средством заработка для жителей Ростова Великого и окрестных сёл. Озеро крупное (32 кв. км), быстро прогревается (средняя глубина меньше 2 метров) — потенциал для создания зоны отдыха огромный, но сейчас плавать в озере Неро нельзя из-за загрязненности и заболоченности. Проектов по очистке озера было несколько, но они все потонули в бюрократии», — указано в инициативе.

Вид на Ростов Великий с озера Неро Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Идею поддержали лишь 712 человек, а это 0,71% от необходимого количества, чтобы инициативе дали ход. Но к озеру всё-таки удалось привлечь внимание.

Почистили для галочки

О проекте комплексной реабилитации озера Неро заговорили в 2015 году, на это выделяли 300 млн рублей из федерального бюджета.

На огромные на тот момент средства планировалось расчистить и углубить устья пяти впадающих в озеро рек, береговую линию, убрать донные отложения, а также заменить значительную часть труб городской ливневой канализации.

«Озеро не чистили со времен Ледникового периода. Помимо этого мы начали ремонт коллектора канализации и в этом году поменяли трубы 3,5 километра», — заявлял глава Ростовского муниципального района Владимир Гончаров.

Через год вскрылось, что некоторые работы сделаны «для галочки», подрядчик растратил часть денег, очистка затормозилась.

Гендиректора ООО «НПП „ШЕЛЬФ“» (Санкт-Петербург), с которым был заключен контракт, в 2019 году, отправили в колонию.

Однако предыдущий губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заверял, что работы по очистке озера продолжат.

«Работы приостановлены, так как по результатам проверок были выявлены отклонения от планов. Но программа будет продолжена. Мы восстановим озеро Неро, и оно будет радовать жителей района и туристов», — говорил он в 2017 году.

В 2018 году чиновники пообещали влить в озеро еще 82 миллиона на очистку донных отложений и строительство дамбы на реке Вексе.

«Всё в озеро течет»

Несмотря на планы, дела у озера становились хуже. Водоем не просто зарастал, но и стал страдать от слива отходов.

В 2019 году в озеро слили фекалии Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com

В июне 2020 года на улице Окружной прорвало канализацию. Всё потекло в озеро. Еще через месяц жители стали жаловаться на утечки с предприятия «Аронап».

«В Ярославской области подтвердили факт загрязнения озера Неро», — отметили тогда в Министерстве природопользования Ярославской области.

В 2024 году проблема повторилась. Причем жители отметили, что ситуация стабильно тянется с 2019 года.

Жители Ростова бьют тревогу Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com

«Пять лет [с 2019 по 2024] уже выкладывают этот колодец. А меры никто не принимает. Из гостиниц всё в озеро течет. Мимо проходишь — запах как на свалке», — писала местная жительница Любовь Денисова.

Как власти пытались исправить ситуацию

Более девяти километров русла реки Сары в итоге очистили от иловых отложений Источник: Министерство природопользования ЯО / Vk.com

В 2023 году в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» власти стали расчищать русло реки Сары — основной приток озера Неро. На работы выделили более 32 млн рублей.

«Это остановит заиливание, зарастание реки, улучшит ее проточность, что поможет оздоровить и озеро Неро, в которое она впадает, сохранит экологическое равновесие особо охраняемой природной территории», — сообщил тогда первый зампредседателя правительства региона Денис Хохряков.

За расчистку самого озера власти больше не брались.

Дно расчищали с помощью земснаряда и геотубов Источник: Денис Хохряков / Vk.com

Что будет с озером дальше

Редакция 76.RU направила запрос в Министерство природопользования Ярославской области, чтобы узнать, что ждет водоем в дальнейшем.

«Работы по расчистке озера Неро ранее не проводились», — ответили нам.

Но в планах взяться за эту проблему — в министерстве обсуждают вариант войти в проект «Вода России».

«Однако при планировании и проведении мероприятий, которые могут оказать воздействие на водный объект, необходимо учитывать, что озеро Неро является особо охраняемой природной территорией регионального значения — памятником природы „Озеро Неро“», — дополнили в министерстве.

По берегу озера планируют благоустроить набережную. Власти весной 2026 года объявляли о поиске подрядчика Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Власти добавили, что на территории озера запрещены любые виды деятельности, которые могут нарушить сохранность природного памятника.

«Допускается использование памятника природы в некоторых целях, среди которых: научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной среды, эколого-просветительские, рекреационные (транзитные прогулки), природоохранные (сохранение генофонда видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных)», — пояснили в министерстве.