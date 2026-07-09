НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 751мм 54%
Подробнее
7 Пробки
USD 75,93
EUR 86,59
Резня в Ярославле
Отключение света
Какие новостройки будут дорожать
Накроет жара
Здесь был Пушкин
Очередь на АЗС
Фоторепортаж с Нахимсона
Поджигательница банков
Актеру Гусеву — 68 лет
Развлечения Звезде «Бригады» Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет: как выглядит актриса — фото

Звезде «Бригады» Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет: как выглядит актриса — фото

В каких проектах она сейчас работает

110
Актрисе Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актрисе Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актрисе Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет

Источник:

_ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актрисе Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет. Звезда, которую зрители узнали как хрупкую, но несгибаемую жену Саши Белого, уже давно вышла за рамки одной роли. Сегодня Гусева — народная артистка, звезда театра Моссовета, ведущая «Романтики романса» и исполнительница сложных, многогранных образов. Рассказываем, чем живет актриса на пороге своего полувекового юбилея.

Сияет на экранах 30 лет

Екатерина Гусева в кино почти 30 лет — карьера началась в 1997 году с роли молодой преподавательницы Дины в триллере «Змеиный источник» (12+). С тех пор в ее фильмографии порядка 70 работ, и каждая будто подводила к большему признанию. Свой юбилей актриса встречает в званиях «Заслуженная артистка Российской Федерации», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Народная артистка Российской Федерации» и с орденом «За заслуги перед казачеством России» II степени.

Из последних ее работ — сериал «История его служанки» (16+). Там она сыграла Елену Аверину, жену дворянина. Кроме этого, Гусева регулярно приглашает фанатов на свои спектакли и мюзиклы: например, в Театр оперетты на «Анну Каренину» (12+), в театр Моссовета на «Трех мушкетеров» (12+).

Актриса Екатерина Гусева снимается в кино почти 30 лет | Источник: «История его служанки» (16+), 2026 г., режиссеры: Илья Максимов, Николай Бурлак, Анна Лобанова, Влад НиколаевАктриса Екатерина Гусева снимается в кино почти 30 лет | Источник: «История его служанки» (16+), 2026 г., режиссеры: Илья Максимов, Николай Бурлак, Анна Лобанова, Влад Николаев

Актриса Екатерина Гусева снимается в кино почти 30 лет

Источник:

«История его служанки» (16+), 2026 г., режиссеры: Илья Максимов, Николай Бурлак, Анна Лобанова, Влад Николаев

Кстати, вопреки своему актерскому авторитету, Гусева, по ее словам, вообще не стремится к демонстративной звездности. Она рассказывала, что, например, спокойно ездит в метро. Поэтому звездной вечеринки в честь праздника не будет. Екатерина планирует отметить юбилей узким кругом близких людей.

Еще и поет

Есть приглашения для фанатов и более неожиданные — в Кремль. Там осенью у нее будет большой сольный концерт: Гусева еще и поет. Однако певицей себя не считает, несмотря на то что вокалом занимает не меньше, чем актерством. Предпочитает, чтобы ее называли поющей актрисой.

Именинница любит выступать в дуэтах. Она много лет исполняет русские романсы вместе с Леонидом Серебренниковым, записывала совместные песни с Валерием Меладзе, Николаем Расторгуевым. Помимо этого, Екатерина Гусева больше десяти лет ведет программу «Романтика романса» (12+) на канале «Россия-Культура».

Екатерина Гусева любит петь, но просит называть ее поющей актрисой | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Екатерина Гусева любит петь, но просит называть ее поющей актрисой | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Екатерина Гусева любит петь, но просит называть ее поющей актрисой

Источник:

_ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на то что актриса не относит себя к певицам, на профессиональный подход к делу это не влияет. Однажды она пела в экспедиции на северный полюс при температуре −40 °C. Этот факт даже официально зафиксирован в Книге рекордов России.

«Талант — это не моя заслуга. А женственность, нежность, сила — это всё мое, и не с чем тут спорить», — признавалась она в одном из интервью.

Актриса Гусева показала в соцсетях, как моет окна дома

Источник:

_ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Личное непубличное

В личной жизни всё так же стабильно, как и в кино: 30 лет Гусева в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Он владеет компанией, которая создает декорации для спектаклей, телепрограмм и шоу.

В семье родились девочка и мальчик. Сын Гусевой уже совершеннолетний. Его зовут Алексей. Он окончил МГИМО по направлению «международный лоббизм и конфликтология». В детстве он с мамой снимался в кино, но дальше увлечения дело не пошло.

В браке с бизнесменом Абашкиным у Гусевой родилось двое детей | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В браке с бизнесменом Абашкиным у Гусевой родилось двое детей | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В браке с бизнесменом Абашкиным у Гусевой родилось двое детей

Источник:

_ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Браки совершаются на небесах. Я так дорожу мужем. Я себя уже не представляю без него. За это время мы срослись воедино», — признавалась Гусева «Комсомольской правде».

Как-то раз в соцсетях активно обсуждали развод актрисы. Она часто выходила в свет одна, а злопыхатели судачили о том, что с мужем-бизнесменом звезда разъехалась.

Личными тайнами актриса делиться не привыкла, однако в этот раз разговоры прокомментировала. Екатерина заявила, что дом — это их с Владимиром тыл и крепость, а всё, что происходит за закрытыми дверями, остается между ними.

Актриса Гусева часто делится фото из отпуска в своих соцсетях | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актриса Гусева часто делится фото из отпуска в своих соцсетях | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Как сейчас выглядит актриса Екатерина Гусева из «Бригады» | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Как сейчас выглядит актриса Екатерина Гусева из «Бригады» | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Екатерина Гусева любит путешествовать по России | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Екатерина Гусева любит путешествовать по России | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Екатерина Гусева в сценическом образе | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Екатерина Гусева в сценическом образе | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Екатерина Гусева отдыхала на Камчатке | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Екатерина Гусева отдыхала на Камчатке | Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще Гусеву много лет мучали слухи о романе с Сергеем Безруковым из‑за «Бригады» (18+). По этой причине она долгое время принципиально избегала совместных проектов с ним.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Екатерина Гусева Актриса Юбилей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Море с сиренами, пляжи с полицией. К чему надо быть готовым, если собираетесь на отдых в Сочи, — честный рассказ туристки
Мария Токмакова
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Я изучал не литературу, а экзамен по литературе»: выпускник рассказал, как продал душу ЕГЭ
Демьян Бильданов
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем