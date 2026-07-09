Звезде «Бригады» Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет: как выглядит актриса — фото

Актрисе Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актрисе Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет. Звезда, которую зрители узнали как хрупкую, но несгибаемую жену Саши Белого, уже давно вышла за рамки одной роли. Сегодня Гусева — народная артистка, звезда театра Моссовета, ведущая «Романтики романса» и исполнительница сложных, многогранных образов. Рассказываем, чем живет актриса на пороге своего полувекового юбилея.

Сияет на экранах 30 лет

Екатерина Гусева в кино почти 30 лет — карьера началась в 1997 году с роли молодой преподавательницы Дины в триллере «Змеиный источник» (12+). С тех пор в ее фильмографии порядка 70 работ, и каждая будто подводила к большему признанию. Свой юбилей актриса встречает в званиях «Заслуженная артистка Российской Федерации», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Народная артистка Российской Федерации» и с орденом «За заслуги перед казачеством России» II степени.

Из последних ее работ — сериал «История его служанки» (16+). Там она сыграла Елену Аверину, жену дворянина. Кроме этого, Гусева регулярно приглашает фанатов на свои спектакли и мюзиклы: например, в Театр оперетты на «Анну Каренину» (12+), в театр Моссовета на «Трех мушкетеров» (12+).

Актриса Екатерина Гусева снимается в кино почти 30 лет Источник: «История его служанки» (16+), 2026 г., режиссеры: Илья Максимов, Николай Бурлак, Анна Лобанова, Влад Николаев

Кстати, вопреки своему актерскому авторитету, Гусева, по ее словам, вообще не стремится к демонстративной звездности. Она рассказывала, что, например, спокойно ездит в метро. Поэтому звездной вечеринки в честь праздника не будет. Екатерина планирует отметить юбилей узким кругом близких людей.

Еще и поет

Есть приглашения для фанатов и более неожиданные — в Кремль. Там осенью у нее будет большой сольный концерт: Гусева еще и поет. Однако певицей себя не считает, несмотря на то что вокалом занимает не меньше, чем актерством. Предпочитает, чтобы ее называли поющей актрисой.

Именинница любит выступать в дуэтах. Она много лет исполняет русские романсы вместе с Леонидом Серебренниковым, записывала совместные песни с Валерием Меладзе, Николаем Расторгуевым. Помимо этого, Екатерина Гусева больше десяти лет ведет программу «Романтика романса» (12+) на канале «Россия-Культура».

Екатерина Гусева любит петь, но просит называть ее поющей актрисой Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Несмотря на то что актриса не относит себя к певицам, на профессиональный подход к делу это не влияет. Однажды она пела в экспедиции на северный полюс при температуре −40 °C. Этот факт даже официально зафиксирован в Книге рекордов России.

«Талант — это не моя заслуга. А женственность, нежность, сила — это всё мое, и не с чем тут спорить», — признавалась она в одном из интервью.

Актриса Гусева показала в соцсетях, как моет окна дома Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Личное непубличное

В личной жизни всё так же стабильно, как и в кино: 30 лет Гусева в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Он владеет компанией, которая создает декорации для спектаклей, телепрограмм и шоу.

В семье родились девочка и мальчик. Сын Гусевой уже совершеннолетний. Его зовут Алексей. Он окончил МГИМО по направлению «международный лоббизм и конфликтология». В детстве он с мамой снимался в кино, но дальше увлечения дело не пошло.

В браке с бизнесменом Абашкиным у Гусевой родилось двое детей Источник: _ekaterinaguseva_, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Браки совершаются на небесах. Я так дорожу мужем. Я себя уже не представляю без него. За это время мы срослись воедино», — признавалась Гусева «Комсомольской правде».

Как-то раз в соцсетях активно обсуждали развод актрисы. Она часто выходила в свет одна, а злопыхатели судачили о том, что с мужем-бизнесменом звезда разъехалась.

Личными тайнами актриса делиться не привыкла, однако в этот раз разговоры прокомментировала. Екатерина заявила, что дом — это их с Владимиром тыл и крепость, а всё, что происходит за закрытыми дверями, остается между ними.