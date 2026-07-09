Звезде «Бригады» Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет: как выглядит актриса — фото

Актрисе Екатерине Гусевой исполнилось 50 лет. Звезда, которую зрители узнали как хрупкую, но несгибаемую жену Саши Белого, уже давно вышла за рамки одной роли. Сегодня Гусева — народная артистка, звезда театра Моссовета, ведущая «Романтики романса» и исполнительница сложных, многогранных образов. Рассказываем, чем живет актриса на пороге своего полувекового юбилея.
Сияет на экранах 30 лет
Екатерина Гусева в кино почти 30 лет — карьера началась в 1997 году с роли молодой преподавательницы Дины в триллере «Змеиный источник» (12+). С тех пор в ее фильмографии порядка 70 работ, и каждая будто подводила к большему признанию. Свой юбилей актриса встречает в званиях «Заслуженная артистка Российской Федерации», «Почетный деятель искусств города Москвы», «Народная артистка Российской Федерации» и с орденом «За заслуги перед казачеством России» II степени.
Из последних ее работ — сериал «История его служанки» (16+). Там она сыграла Елену Аверину, жену дворянина. Кроме этого, Гусева регулярно приглашает фанатов на свои спектакли и мюзиклы: например, в Театр оперетты на «Анну Каренину» (12+), в театр Моссовета на «Трех мушкетеров» (12+).
Кстати, вопреки своему актерскому авторитету, Гусева, по ее словам, вообще не стремится к демонстративной звездности. Она рассказывала, что, например, спокойно ездит в метро. Поэтому звездной вечеринки в честь праздника не будет. Екатерина планирует отметить юбилей узким кругом близких людей.
Еще и поет
Есть приглашения для фанатов и более неожиданные — в Кремль. Там осенью у нее будет большой сольный концерт: Гусева еще и поет. Однако певицей себя не считает, несмотря на то что вокалом занимает не меньше, чем актерством. Предпочитает, чтобы ее называли поющей актрисой.
Именинница любит выступать в дуэтах. Она много лет исполняет русские романсы вместе с Леонидом Серебренниковым, записывала совместные песни с Валерием Меладзе, Николаем Расторгуевым. Помимо этого, Екатерина Гусева больше десяти лет ведет программу «Романтика романса» (12+) на канале «Россия-Культура».
Несмотря на то что актриса не относит себя к певицам, на профессиональный подход к делу это не влияет. Однажды она пела в экспедиции на северный полюс при температуре −40 °C. Этот факт даже официально зафиксирован в Книге рекордов России.
«Талант — это не моя заслуга. А женственность, нежность, сила — это всё мое, и не с чем тут спорить», — признавалась она в одном из интервью.
Личное непубличное
В личной жизни всё так же стабильно, как и в кино: 30 лет Гусева в браке с бизнесменом Владимиром Абашкиным. Он владеет компанией, которая создает декорации для спектаклей, телепрограмм и шоу.
В семье родились девочка и мальчик. Сын Гусевой уже совершеннолетний. Его зовут Алексей. Он окончил МГИМО по направлению «международный лоббизм и конфликтология». В детстве он с мамой снимался в кино, но дальше увлечения дело не пошло.
«Браки совершаются на небесах. Я так дорожу мужем. Я себя уже не представляю без него. За это время мы срослись воедино», — признавалась Гусева «Комсомольской правде».
Как-то раз в соцсетях активно обсуждали развод актрисы. Она часто выходила в свет одна, а злопыхатели судачили о том, что с мужем-бизнесменом звезда разъехалась.
Личными тайнами актриса делиться не привыкла, однако в этот раз разговоры прокомментировала. Екатерина заявила, что дом — это их с Владимиром тыл и крепость, а всё, что происходит за закрытыми дверями, остается между ними.
Еще Гусеву много лет мучали слухи о романе с Сергеем Безруковым из‑за «Бригады» (18+). По этой причине она долгое время принципиально избегала совместных проектов с ним.