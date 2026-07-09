«Отдельное испытание — смотреть эти сказки»: зрители возмутились съемкой нового «Садко»

Любава нынче выглядит так Источник: пресс-служба кинокомпании СТВ

Сколько современных режиссеров ни корми бюджетами, они всё равно смотрят в сторону старых добрых советских сказок. «Летучий корабль» (6+), «Бременские музыканты» (6+), «Буратино» (6+) — конвейер переосмыслений классики работает без остановки, и вот теперь киноделы добрались до былинного гусляра Садко. Но не всех зрителей обрадовала эта новость.

Что известно о новом фильме «Садко»

Команда режиссера Ивана Оганесова начала съемки летом 2026 года в Ленинградской области. В Приозерске возвели альтернативный Великий Новгород XII века с настоящей крепостью и портом. Создатели подчеркивают, что к проекту подходят со всей ответственностью: за основу декораций берут то, что действительно существовало, а над каждым костюмом работают вручную.

Кологривого ждали? А он в любом случае тут как тут Источник: пресс-служба кинокомпании СТВ

По словам Оганесова, его «Садко» — новая история, в основу которой легли разные версии былин. При этом главная тема останется той же, что и в фильме 1952 года, — поиск счастья через служение другим.

— Мы снимаем не ремейк, а оригинальный проект, в котором будут лишь цитаты из советской сказки в знак уважения, — заявляет Иван Оганесов.

Сюжет фильма закручен вокруг любви Садко и княжны Любавы, которую злая тетя Глафира пытается выдать замуж за заморского царя Дормидонта.

Без песен и танцев сказка не обойдется Источник: пресс-служба кинокомпании СТВ

Актерский состав проекта звездный во всех смыслах, но при этом максимально узнаваемый. Роль самого Садко досталась Антону Рогачеву, который ради съемок полгода учился играть на настоящих гуслях. Его возлюбленную Любаву играет Анна Пересильд, в фильме она обещает сама исполнить несколько песен. Но для начинающей актрисы это не впервой, зрители знакомы с музыкальными способностями Пересильд еще по ремейку «Алисы в стране чудес» (6+).

Также в проекте принимают участие Никита Кологривый в образе моряка Буслая и Кристина Бабушкина, которая исполнит роль тетки Глафиры.

Бабушкина в восторге, что ей досталась роль злодейки Источник: пресс-служба кинокомпании СТВ

Премьера «Садко» запланирована на 8 марта 2028 года. Продюсеры обещают, что это будет небывалое зрелище с применением передового виртуального продакшена.

Реакция зрителей на выход «Садко»

Несмотря на заверения создателей в уникальности проекта, публика настроена скептически и больших надежд на новую сказку не возлагает. Комментарии под анонсами варьируются от ироничных до откровенно гневных.

— А что, Ваню Дмитриенко не взяли на роль Садко? У нас многие певцы снимались в фильмах, и очень даже неплохо (Билан, Гагарина, Киркоров, Рома Зверь и т. д.), — задается вопросом один из пользователей Сети.

— Видимо, больше нет русских сказок для киношников. Своей фантазии нет, — иронизирует зритель под новостью о съемках.

Кто знает, возможно, перед нами главный краш 2028 года Источник: пресс-служба кинокомпании СТВ

— Сказка «Садко» (6+) 1952 года снята гениально, потому что очень красивые актеры и съемки. Фильм получил много наград, Алла Ларионова после этого была приглашена в Голливуд… Успех фильма был небывалый. Никто не просит повторять, но не надо делать халтуру и дешевку. Всё, что переснимают, ничего по второму разу смотреть не хочется, — считает пользователь Сети.

— Сколько можно? По-моему, это отдельное испытание для народа — смотреть эти сказки, — сокрушается комментатор.

Некоторые всё же планируют дождаться выхода сказки и надеются, что она не ударит в грязь лицом.

— Ой, как круто! Зовите на премьеру, — обрадовалась новостям о съемках Настасья Самбурская.

— Как красиво. Какие живописные краски, — осталась довольна одна из пользовательниц Сети.

— Каст — огонь. Будет отличная сказка. Какие декорации, костюмы — супер, — под впечатлением комментаторы.