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Город Появятся 4-этажки: в Ярославле выставили на торги территорию под новую застройку

Появятся 4-этажки: в Ярославле выставили на торги территорию под новую застройку

Где находится площадка

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В Заволжском районе Ярославля может появиться новый жилой район | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Заволжском районе Ярославля может появиться новый жилой район | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Заволжском районе Ярославля может появиться новый жилой район

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле участок земли площадью 105 097 кв. метров отдают под комплексную застройку. Извещение о проведении торгов среди потенциальных инвесторов опубликовали на сайте мэрии.

Речь идет о территории в районе улиц Маяковского и Шандорной в Заволжском районе. Начальная цена аукциона — 66 030 426 рублей.

На площадке предусмотрено строительство многоквартирных домов высотой до 4 этажей, детского садика наполняемостью не менее 120 мест, поликлиники, аптеки, магазины, кафе, отделения банков и прочие учреждения.

Территория под застройку обведена фиолетовой линией. | Источник: мэрия Ярославля Территория под застройку обведена фиолетовой линией. | Источник: мэрия Ярославля

Территория под застройку обведена фиолетовой линией.

Источник:

мэрия Ярославля

Согласно проекту договора, в течение восьми месяцев со дня заключения договора застройщик должен подготовить документацию по планировке территории, в течение 8 лет — построить объекты.

Также застройщик должен будет безвозмездно передать в муниципальную собственность квартиры общей площадью не менее 526 кв. метров — 3 однокомнатных площадью не менее 37 кв. метров каждая, 5 двухкомнатных площадью не менее 55 кв. метров каждая, 2 трехкомнатные — площадью не менее 70 кв. метров, а также нежилое помещение площадью не менее 50 кв. метров для размещения участкового пункта полиции.

Примерное отображение участка, на котором разрешено строительство 4-этажных домов

Источник:

Яндекс / "Карты"

Аукцион назначен на 12 августа 2026 года.

О том, что эту территорию собираются выставить на аукцион стало известно в конце июня.

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Комментарии
9
Гость
19 минут
Этот участок давно пора застроить! Построят и детсад и поликлинику, нужные объекты
Гость
20 минут
Хорошо, что построят новый район, всего 8 лет на строительство и квартиры для города будут
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Гость
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